Advertisement
जल्द एंट्री करेगा Vivo का धांसू 5G फोन, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ढेरों फीचर्स, लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा!

Vivo V60e 5G: Vivo जल्द ही भारत में अपना नया मिडरेंज स्मार्टफोन Vivo V60e 5G लॉन्च कर सकता है. इसमें 6500mAh की पावरफुल बैटरी और 90W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है. साथ ही फोन में बेहतरीन कैमरा फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:15 PM IST
Vivo V60e 5G Launching soon: वीवो V60e 5G जल्द ही भारत में पेश किया जाएगा. Vivo ने अभी तक फोन की लॉन्च तारीख ऑफिशियली शेयर नहीं की है, लेकिन पहले ही इसका प्राइस डिटेल्स, रेंडर्स और फीचर्स लीक होने की खबर सामने आई है. हाल ही की एक लीक के अनुसार, Vivo V60e 5G में MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट पर काम करेगा. साथ ही दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा. आइए डिटेल में कीमत और स्पेसिफिकेशन्स जानते हैं.

यह भी पढ़े: Aadhaar Card के 5 गजब के फायदे, सरकारी योजनाओं से लेकर बैंकिंग तक झट से होगा काम 

Vivo V60e 5G का संभावित डिजाइन

लीक्स के मुताबिक, Vivo V60e 5G की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हो चुका है. तस्वीरों से समझ आता है कि फोन डिजाइन में Vivo V60 से काफी हद तक मेल खाता है. इसमें वर्टिकली अलाइंट डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जो टॉप राइट कॉर्नर में हो सकता है. कैमरा आइलैंड के साइड में LED रिंग लाइट भी दी जाएगी. रियर पैनल के नीचे Vivo की ब्रांडिंग वर्टिकली लिखी हुई हो सकती है.

Vivo V60e 5G की क्या होगी कीमत?
वीवो V60e 5G का भारत में प्राइस 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए करीब 28,999 रुपये से शुरू हो सकता है. 8GB+256GB 30,999 रुपये और 12GB+256GB रैम और स्टोरेज मॉडल का दाम 31,999 रुपये होगा. लीक्स के मुताबिक, यह फोन एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड कलर के ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा.

यह भी पढ़े: क्या दिवाली के बाद लॉन्च होगा BSNL 5G? पता चल गया मोदी सरकार का प्लान! पहले इन शहरों में...

Vivo V60e 5G के फीचर्स

रिपोर्ट्स की माने तो Vivo V60e 5G MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर से लैस है. सेम चिप Vivo V60e में मिलती है. फोन में IP68 और IP69 रेटेड बिलड होगा जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है. स्मार्टफोन की डिस्प्ले में Diamond Shield Glass प्रोटेक्शन दिया जाएगा.

वीवो V60e 5G फोन में 6,500mAh की बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. इस स्मार्टफोन को 3 जेनरेशन तक Android अपग्रेड और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने की संभावना है. साथ ही NFC कनेक्टिविटी और IR Blaster भी दिया जा सकता है. 

