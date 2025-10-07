Advertisement
trendingNow12951499
Hindi Newsटेक

Vivo V60e Launch: 6500mAh पावरफुल बैटरी, AI फीचर्स और 200MP कैमरा, कीमत इतनी कि खुश हो जाएगा दिल!

Vivo New Smartphone launch: वीवो ने भारत में अपने नए V60e स्मार्टफोन का धमाकेदार लॉन्च कर दिया है. इसमें पावरफुल प्रोसेसर, हाई रैम और स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं. फोन में 200MP कैमरा और बड़ा AMOLED डिस्प्ले शामिल है. आइए जानते हैं फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 07, 2025, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vivo V60e Launch: 6500mAh पावरफुल बैटरी, AI फीचर्स और 200MP कैमरा, कीमत इतनी कि खुश हो जाएगा दिल!

Vivo V60e Launched: चीनी स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपनी V60 सीरीज में लेटेस्ट फोन Vivo V60e लॉन्च किया है. इस नए स्मार्टफोन में MediaTek चिपसेट, 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज ऑप्शन दिया गया दी है. डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत है इसका 200MP का AI इमेजिंग कैमरा. चलिए इस लेटेस्ट डिवाइस के बारे में डिटेल में जानते हैं...

यह भी पढ़ें: डायरेक्ट भगवान से बात करवा रहा ये AI!  लोग दनादन पूछ रहे मन की बात

Vivo V60e की कीमत और उपलब्धता
लेटेस्ट फोन की कीमतों पर नजर डालें तो, Vivo V60e का बेस मॉडल 8GB रैम + 128GB स्टोरेज सिर्फ 29,999 रुपये का है. वहीं, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 31,999 रुपये में पेश किया गया है. दूसरी तरफ सबसे महंगा मॉडल 33,999 रुपये में उपलब्ध है. जिसमें यूजर्स को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Vivo V60e स्मार्टफोन दो शानदार रंगों- एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड में लॉन्च किया गया है. ग्राहक इस डिवाइस को कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं.

Vivo V60e के फीचर्स
वीवो के लेटेस्ट डिवाइस में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले  मिलता है. ये डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. V60e में Android 15 पर बेस्ड FuntouchOS 15 पर रन करता है. फोन को ताकत देने के लिए मीडियाटेक 7360 टर्बो चिपसेट दिया गया है. साथ ही, इसमें 12GB तक रैम और 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है.

V60e के कैमरा खासियत
फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए वीवो का यह स्मार्टफोन बेहद खास है. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. फोन में प्राइमरी कैमरा 200MP का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट दिया गया है. इस कैमरे से आप 30x जूम और 85mm पोर्ट्रेट इमेजिंग का लाभ ले सकते हैं. Vivo V60e में 8MP का अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: Google दे रहा है ₹25,00,000 का इनाम! बस करना होगा ये काम, हाथ से न जाने दें मौका

Vivo V60e में सामने की ओर 50MP का आई ऑटो-फोकस सेल्फी कैमरा दिया गया है. यह AI ऑरा लाइट पोर्ट्रेट सपोर्ट कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह देश का पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट, इमेज एक्सपैंडर और AI फोर सीजन पोर्ट्रेट जैसे खास फीचर दिए गए है. साथ ही V60e में पावर के लिए 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और एक बड़ी 6,500mAh की बैटरी शामिल है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

vivo smartphoneVivo V60e

Trending news

'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं