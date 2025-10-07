Vivo V60e Launch: 6500mAh पावरफुल बैटरी, AI फीचर्स और 200MP कैमरा, कीमत इतनी कि खुश हो जाएगा दिल!

Vivo V60e Launched: चीनी स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपनी V60 सीरीज में लेटेस्ट फोन Vivo V60e लॉन्च किया है. इस नए स्मार्टफोन में MediaTek चिपसेट, 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज ऑप्शन दिया गया दी है. डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत है इसका 200MP का AI इमेजिंग कैमरा. चलिए इस लेटेस्ट डिवाइस के बारे में डिटेल में जानते हैं...

Vivo V60e की कीमत और उपलब्धता

लेटेस्ट फोन की कीमतों पर नजर डालें तो, Vivo V60e का बेस मॉडल 8GB रैम + 128GB स्टोरेज सिर्फ 29,999 रुपये का है. वहीं, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 31,999 रुपये में पेश किया गया है. दूसरी तरफ सबसे महंगा मॉडल 33,999 रुपये में उपलब्ध है. जिसमें यूजर्स को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है.

Vivo V60e स्मार्टफोन दो शानदार रंगों- एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड में लॉन्च किया गया है. ग्राहक इस डिवाइस को कंपनी के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं.

Vivo V60e के फीचर्स

वीवो के लेटेस्ट डिवाइस में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है. ये डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. V60e में Android 15 पर बेस्ड FuntouchOS 15 पर रन करता है. फोन को ताकत देने के लिए मीडियाटेक 7360 टर्बो चिपसेट दिया गया है. साथ ही, इसमें 12GB तक रैम और 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है.

V60e के कैमरा खासियत

फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए वीवो का यह स्मार्टफोन बेहद खास है. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. फोन में प्राइमरी कैमरा 200MP का है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट दिया गया है. इस कैमरे से आप 30x जूम और 85mm पोर्ट्रेट इमेजिंग का लाभ ले सकते हैं. Vivo V60e में 8MP का अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस भी शामिल है.

Vivo V60e में सामने की ओर 50MP का आई ऑटो-फोकस सेल्फी कैमरा दिया गया है. यह AI ऑरा लाइट पोर्ट्रेट सपोर्ट कर सकता है. कंपनी का दावा है कि यह देश का पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें AI फेस्टिवल पोर्ट्रेट, इमेज एक्सपैंडर और AI फोर सीजन पोर्ट्रेट जैसे खास फीचर दिए गए है. साथ ही V60e में पावर के लिए 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और एक बड़ी 6,500mAh की बैटरी शामिल है.