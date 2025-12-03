Vivo V60e Review: क्या 30 हजार में यह आपके लिए बेस्ट कैमरा फोन है? जानिए 4 खूबियां और 3 कमियां

Vivo ने V60 लॉन्च करने के एक महीने बाद अब V60e पेश किया है. पहली नजर में यह फोन V60 का हल्का-फुल्का संस्करण लगता है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस देखकर यह बात गलत साबित होती है. Vivo V60e में 200MP कैमरा, 6,500mAh की बड़ी बैटरी और क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह फोन उन यूजर्स को टारगेट करता है जो 30 हजार रुपये के अंदर फ्लैगशिप-जैसा कैमरा परफॉर्मेंस चाहते हैं. लेकिन क्या यह वाकई उम्मीदों पर खरा उतरता है? यह जानने के लिए हमने फोन का पूरा उपयोग किया.

डिजाइन और बिल्ड: प्रीमियम लुक, लेकिन प्लास्टिक फ्रेम निराश करने वाला

Vivo V60e का लुक काफी प्रीमियम है. बैक पर मैट फिनिश दिया गया है जो हाथ में स्लिपरी तो लगता है, लेकिन दिखने में काफी क्लासी है. क्वाड-कर्ेव्ड 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले फोन को और भी आकर्षक बनाता है. यह डिजाइन V60 जैसा ही दिखता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ZEISS ब्रांडिंग नहीं है. फोन हल्का है, स्लिम है और पकड़ने में आरामदायक है, हालांकि प्लास्टिक फ्रेम थोड़ी प्रीमियम फील को कम कर देता है. IP68 और IP69 रेटिंग इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती है, जो इस प्राइस में अच्छी बात है.

कैमरा अनुभव: 200MP सेंसर और AI फिल्टर - यहां फोन चमकता है

Vivo V60e का मुख्य आकर्षण इसका 200MP कैमरा है. यह डिफ़ॉल्ट रूप से 200MP फोटो नहीं खींचता, लेकिन इमेजेज तीखे और कलरफुल आते हैं. 200MP मोड में तस्वीरें हाई-डिटेल्ड मिलती हैं, जिन्हें बाद में क्रॉप करने पर भी क्वालिटी कम नहीं होती. पोर्ट्रेट मोड में वैरिएबल फोकल लेंथ एक बड़ा फायदा है. बिना टेलीफोटो लेंस के भी आप शानदार पोर्ट्रेट ले सकते हैं. AI फिल्टर्स भी दिलचस्प हैं- खासकर इंडिया-एक्सक्लूसिव Diwali Mode, जो फोटो में फेस्टिव लुक जोड़ देता है. सीजन-चेंजिंग AI फिल्टर भी फ्रेम का पूरा लुक बदल देते हैं, जो पहली बार में बेहद मजेदार अनुभव देते हैं. नाइट मोड अच्छा है, हालांकि कभी-कभी आउटडोर शॉट्स में ब्लू टिंट दिख सकता है. 30x जूम ठीक-ठाक परफॉर्म करता है, जबकि 50MP फ्रंट कैमरा सेल्फी लवर्स को निराश नहीं करता.

डिस्प्ले: क्वाड-कर्व्ड AMOLED और HDR सपोर्ट का कमाल

V60e में 6.78-इंच का AMOLED FHD+ डिस्प्ले है जिसमें 387 ppi की शार्पनेस मिलती है. स्क्रीन के क्वाड-कर्ेव्स फोन को प्रीमियम बनाते हैं और accidental touches भी नहीं होते. 1,600 nits की ब्राइटनेस धूप में भी स्क्रीन को आसानी से पढ़ने लायक बनाती है. YouTube पर 4K HDR और Netflix में Widevine L1 सपोर्ट भी मिलता है. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज और सटीक काम करता है.

बैटरी लाइफ: 6,500mAh की बड़ी बैटरी और 90W चार्जिंग

Vivo V60e की बैटरी इस फोन की असली ताकत है. 6,500mAh की बैटरी भारी उपयोग के बाद भी एक दिन आसानी से निकाल देती है. मिक्स यूज में कई बार दिन के अंत तक 40–50% बैटरी बची रहती है. 90W फ्लैश चार्जर फोन को लगभग 1 घंटे में पूरा चार्ज कर देता है. दो दिन तक चलने वाली बैटरी लाइफ उन लोगों के लिए शानदार है जो फोन लगातार इस्तेमाल करते हैं.

परफॉर्मेंस: मजबूत नहीं, लेकिन कामचलाऊ

Dimensity 7360 Turbo चिपसेट प्रदर्शन के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ता है. Geekbench और AnTuTu स्कोर से यह साफ दिखता है कि यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे तेज नहीं है. मल्टीटास्किंग में कभी-कभी लैग महसूस होता है और कैमरा ऐप लंबे उपयोग के बाद धीमा पड़ने लगता है. हालांकि COD Mobile जैसे गेम स्मूथ चलते हैं और Ultra फ्रेमरेट पर भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती. फोन लंबे गेमिंग से गर्म नहीं होता, लेकिन यह परफॉर्मेंस-फोकस्ड डिवाइस नहीं है.

सॉफ्टवेयर अनुभव: अच्छा लेकिन BLOATWARE परेशान करता है

Phone Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर चलता है. 3 साल के OS अपडेट और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट इसकी लाइफ को लंबा बनाते हैं. लेकिन बLOATWARE और सिफ़ारिशें (Hot Apps, V-Appstore, Lockscreen Posters आदि) काफी परेशान करती हैं. अच्छी बात यह है कि अधिकतर हटाए जा सकते हैं. IR ब्लास्टर, NFC और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स इसे और भी उपयोगी बनाते हैं.

क्या यह फोन खरीदना चाहिए?

Vivo V60e कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले के मामले में बेहद मजबूत फोन है. यह प्रीमियम डिजाइन, शानदार फोटो क्वालिटी और लंबी बैटरी लाइफ के साथ 30 हजार रुपये के आसपास एक अच्छा ऑल-राउंड विकल्प बनता है.

लेकिन अगर आप गेमिंग या हाई-परफॉर्मेंस फोन चाहते हैं, तो यह आपका पहला विकल्प नहीं होना चाहिए. कैमरा-सेंट्रिक और पावर-बैटरी यूजर के लिए यह फोन एक बढ़िया पैकेज है.