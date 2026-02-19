Vivo V70 Serie Launching Today: आज आ रहा 6,500mAh बैटरी वाला तगड़ा फोन! जानिए कहां और कैसे देखें Live

Vivo आज भारतीय बाजार में अपनी नई Vivo V70 सीरीज लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज में दो स्मार्टफोन शामिल होंगे – Vivo V70 और Vivo V70 Elite. लॉन्च से पहले कंपनी ने दोनों फोन के कई अहम फीचर्स और डिजाइन की जानकारी साझा कर दी है. माना जा रहा है कि यह सीरीज प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश करेगी.

लॉन्च इवेंट कब और कहां देखें?

Vivo V70 सीरीज का लॉन्च इवेंट आज दोपहर 12 बजे IST पर आयोजित होगा. यूजर्स इस इवेंट को Vivo के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं. कंपनी इस इवेंट में फोन के फीचर्स, कीमत और उपलब्धता से जुड़ी पूरी जानकारी साझा करेगी. टेक लवर्स के लिए यह इवेंट काफी अहम माना जा रहा है.

कीमत और उपलब्धता की जानकारी

हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स के अनुसार Vivo V70 सीरीज की कीमत भारत में 55,000 रुपये से कम हो सकती है. यह भी दावा किया गया है कि 50,000 रुपये से कम की कीमत वाले फोन्स में इन स्मार्टफोन्स के बेजेल्स सबसे पतले यानी सिर्फ 1.25mm हो सकते हैं. लॉन्च के बाद ये स्मार्टफोन Flipkart और Amazon जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

कलर ऑप्शंस की बात करें तो Vivo V70 को Passion Red और Lemon Yellow रंग में पेश किया जाएगा. वहीं Vivo V70 Elite Passion Red, Sand Beige और Authentic Black शेड्स में आएगा.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

दोनों स्मार्टफोन में 6.59 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव स्मूद होगा. प्रोसेसर की बात करें तो Vivo V70 Elite में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट और LPDDR5X रैम मिलने की संभावना है. वहीं स्टैंडर्ड Vivo V70 में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है. यह कॉम्बिनेशन बेहतर मल्टीटास्किंग और गेमिंग परफॉर्मेंस देने का दावा करता है.

कैमरा सेटअप और Zeiss ट्यूनिंग

फोटोग्राफी के लिए दोनों फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है, जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगा. Zeiss ट्यूनिंग के साथ कैमरा क्वालिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. इससे पोर्ट्रेट और लो-लाइट फोटोग्राफी में सुधार देखने को मिल सकता है.

डिजाइन और बिल्ड

Vivo V70 और V70 Elite का डिजाइन लगभग एक जैसा हो सकता है. फ्रंट में होल-पंच कटआउट के साथ सेल्फी कैमरा दिया जाएगा. पतले बेजेल्स के कारण स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो ज्यादा होगा. पीछे की तरफ स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल में तीन कैमरे और एलईडी फ्लैश देखने को मिल सकता है. पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दाईं तरफ दिए जा सकते हैं. फोन में X-axis लिनियर मोटर दी जाएगी, जो 4D वाइब्रेशन के जरिए बेहतर हैप्टिक फीडबैक देगी. इससे गेमिंग और टाइपिंग का अनुभव और बेहतर होगा.

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

Vivo V70 सीरीज में 6,500mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी मिलने की उम्मीद है. इसके साथ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जा सकता है. खास बात यह है कि फोन में बायपास चार्जिंग फीचर भी होगा. इसका मतलब है कि गेमिंग के दौरान फोन सीधे पावर सोर्स से ऊर्जा ले सकेगा, जिससे हीटिंग कम होगी और बैटरी पर दबाव भी घटेगा.