/Vivo V80 Review: एक तरफ शानदार कैमरे और लंबी बैटरी, तो दूसरी तरफ चौंकाने वाली कीमत!

शानदार और मक्खन जैसी स्मूथ डिस्प्ले

इस स्मार्टफोन का 6.59 इंच का AMOLED पैनल इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक गिना जा रहा है. यह डिस्प्ले काफी शार्प, ब्राइट और रंगों से भरपूर है, जिससे धूप में भी स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ दिखाई देता है. अगर आपको फोन पर वीडियो देखना पसंद है, वेब ब्राउज़िंग करना अच्छा लगता है या फिर इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर रील्स स्क्रॉल करने की लत है, तो यह स्क्रीन आपका दिल जीत लेगी. इसमें मिलने वाले गहरे काले रंग (Deep Blacks) और बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट रेश्यो वीडियो देखने के मजे को और भी बढ़ा देते हैं. वीवो ने इस स्क्रीन में 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम ऐप्स या गेम्स ऐसे हैं जो पूरे 144Hz का पूरा फायदा उठा पाते हैं. ज्यादातर समय फोन 120Hz के आसपास ही काम करता है, जो कि चलाने में बेहद स्मूथ और मक्खन जैसा लगता है. इसके अलावा स्क्रीन के नीचे दिया गया अल्ट्रासोनिक्स फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही तेजी से काम करता है और मजे की बात यह है कि अगर आपके हाथ थोड़े बहुत गीले भी हैं, तब भी यह तुरंत फोन को अनलॉक कर देता है.