/Vivo V80 Review: एक तरफ शानदार कैमरे और लंबी बैटरी, तो दूसरी तरफ चौंकाने वाली कीमत!

Vivo ने अपना नया फोन 'वीवो वी80' (Vivo V80) लॉन्च कर दिया है. इस नए फोन की शुरुआती कीमत लगभग 63,000 रुपये (₹62,999) रखी गई है. इतनी भारी-भरकम कीमत के साथ वीवो का यह फोन सीधे उस मार्केट में कूद पड़ा है जहां पहले से ही एक से बढ़कर एक धुरंधर फोन्स मौजूद हैं और मुकाबला बेहद तगड़ा है. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या वीवो की पुरानी खूबियां इस नए फोन को इस प्रीमियम प्राइस पर खरीदने लायक बनाती हैं या फिर लोग पैसे खर्च करने से पहले दस बार सोचेंगे? मैंने इस फोन को कुछ समय तक यूज किया है, आइए बताता हूं कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस...
प्रीमियम लुक और हाथ में पकड़ने पर सॉलिड फील
वीवो वी80 जब पहली बार आपके हाथ में आता है, तो इसका लुक और बनावट आपको तुरंत पसंद आ जाएगी. वीवो हमेशा से अपने फोन्स के डिजाइन पर बहुत मेहनत करता है और इस बार भी कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसका 'सनराइज एंथम' (Sunrise Anthem) कलर वेरिएंट देखने में बहुत ही क्लासी लगता है, जो बिल्कुल भी भड़कीला नहीं है. फोन का एल्युमिनियम फ्रेम इसे हाथों में पकड़ने पर काफी मजबूत और प्रीमियम अहसास कराता है. इसके अलावा, फोन में दी गई IP68 और IP69 वॉटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी सेफ बनाती है, यानी पानी या धूल-मिट्टी से डरने की जरूरत नहीं है. इसके पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जो थोड़ा-थोड़ा आईफोन की याद दिलाता है, लेकिन इसका ओवरऑल डिजाइन काफी अलग और स्टाइलिश लगता है. फोन का वजन 200 ग्राम से थोड़ा ऊपर है, लेकिन इसका स्लिम प्रोफाइल और फ्लैट कोने इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़े रहने में बेहद आरामदायक बनाते हैं.
शानदार और मक्खन जैसी स्मूथ डिस्प्ले
इस स्मार्टफोन का 6.59 इंच का AMOLED पैनल इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक गिना जा रहा है. यह डिस्प्ले काफी शार्प, ब्राइट और रंगों से भरपूर है, जिससे धूप में भी स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ दिखाई देता है. अगर आपको फोन पर वीडियो देखना पसंद है, वेब ब्राउज़िंग करना अच्छा लगता है या फिर इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर रील्स स्क्रॉल करने की लत है, तो यह स्क्रीन आपका दिल जीत लेगी. इसमें मिलने वाले गहरे काले रंग (Deep Blacks) और बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट रेश्यो वीडियो देखने के मजे को और भी बढ़ा देते हैं. वीवो ने इस स्क्रीन में 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम ऐप्स या गेम्स ऐसे हैं जो पूरे 144Hz का पूरा फायदा उठा पाते हैं. ज्यादातर समय फोन 120Hz के आसपास ही काम करता है, जो कि चलाने में बेहद स्मूथ और मक्खन जैसा लगता है. इसके अलावा स्क्रीन के नीचे दिया गया अल्ट्रासोनिक्स फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही तेजी से काम करता है और मजे की बात यह है कि अगर आपके हाथ थोड़े बहुत गीले भी हैं, तब भी यह तुरंत फोन को अनलॉक कर देता है.
फोटोग्राफी के अच्छा कैमरा
वीवो वी80 में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है. इसके साथ ही मशहूर कैमरा ब्रांड 'जीस' (Zeiss) की कलर ट्यूनिंग और ब्रांडिंग भी जोड़ी गई है. इसका मेन कैमरा वैसी तस्वीरें खींचता है जैसी आज की यूथ अपने फोन से चाहती है. फोटो के रंग काफी खिलखिलाते और नेचुरल आते हैं, जिन्हें बिना किसी झंझट या एडिटिंग के सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सकता है. हालांकि, इसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा थोड़ा निराश कर सकता है क्योंकि वह मेन कैमरे जितनी डिटेल और शार्प क्वालिटी नहीं दे पाता. कम रोशनी या रात के समय भी इसका मेन कैमरा काफी शानदार तस्वीरें निकाल लेता है.
परफॉर्मेंस: क्या इस कीमत के हिसाब से प्रोसेसर काफी है? .
अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां इस फोन को लेकर थोड़ी बहुत बहस हो सकती है और वो है इसकी परफॉर्मेंस. वीवो वी80 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. अगर आप डेली लाइफ के नॉर्मल काम करते हैं जैसे इंस्टाग्राम चलाना, चैटिंग करना, ऐप्स खोलना, मल्टीटास्किंग करना या हल्की-फुल्की गेमिंग करना, तो यह फोन बिना किसी दिक्कत के मक्खन की तरह चलेगा. लेकिन असली पेच इसकी 63,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर फंसता है. इस प्राइस रेंज में दूसरे ब्रांड्स ऐसे प्रोसेसर दे रहे हैं जो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल और तेज हैं. अगर आप बहुत भारी-भरकम गेम्स खेलते हैं या एक साथ कई हेवी ऐप्स चलाकर घंटों काम करते हैं, तो आपको बीच-बीच में हल्का-फुल्का लैग या रुकावट देखने को मिल सकती है. कैमरा ऐप चलाते वक्त भी कभी-कभार हल्का सा स्टटर महसूस हो जाता है. आम यूजर के लिए तो यह काफी तेज है, लेकिन जो लोग गेमिंग के दीवाने हैं या जिन्हें हर काम में रॉ पावर चाहिए, उन्हें यह प्रोसेसर थोड़ा हल्का लग सकता है.
बैटरी लाइफ जो आपका पूरा दिन मजे से निकाल देगी
वीवो भले ही अपने फोन को कैमरा सेंट्रिक कहकर प्रमोट करता हो, लेकिन इस फोन की सबसे बड़ी सीक्रेट खूबी इसकी बैटरी लाइफ है. फोन के अंदर 7,200mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, जो सच में गेम-चेंजर साबित होती है. इतने बड़े बैटरी साइज के होने के बावजूद फोन हाथ में पकड़ने पर बहुत ज्यादा भारी या ईंट जैसा मोटा महसूस नहीं होता, जो कि कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल है. अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, तो यह बैटरी आराम से डेढ़ से दो दिन तक बिना किसी परेशानी के चल जाएगी. इसके साथ डिब्बे में मिलने वाला 90 वॉट का चार्जर इस बड़ी बैटरी को लगभग एक घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में फुल चार्ज कर देता है. आज के दौर में इससे भी तेज चार्जिंग वाले फोन्स बाजार में हैं, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी को देखते हुए यह चार्जिंग स्पीड पूरी तरह से संतोषजनक है.
Verdict
कुल मिलाकर देखा जाए तो वीवो वी80 एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसे नापसंद करना काफी मुश्किल है. इसका लुक बहुत प्रीमियम है, डिस्प्ले कमाल की है, बैटरी लाइफ इतनी तगड़ी है कि बार-बार चार्ज करने का झंझट खत्म हो जाता है, और इसका कैमरा इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन कैमरों में से एक है. अगर आपका इस्तेमाल मुख्य रूप से फोटोग्राफी करने, सोशल मीडिया चलाने, वीडियो देखने और रोजमर्रा के ऑफिशियल या पर्सनल काम करने का है, तो यह फोन आपको जरा भी निराश नहीं करेगा. लेकिन इसकी कीमत (8GB+128GB वेरिएंट के लिए ₹62,999 और 8GB+512GB वेरिएंट के लिए ₹79,999) थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से समझदार ग्राहक इसके प्रोसेसर और हार्डवेयर की कमियों पर सवाल जरूर उठाएंगे. यह एक बुरा फोन बिल्कुल नहीं है, बस वीवो को इस प्राइस सेगमेंट में टिके रहने के लिए अपनी रणनीति पर थोड़ा और सोचने की जरूरत है.