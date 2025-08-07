vivo x 200 fe vs iphone 16: कौन सा फोन है आपके लिए बेस्ट! जानें फीचर्स
vivo x 200 fe vs iphone 16: कौन सा फोन है आपके लिए बेस्ट! जानें फीचर्स

vivo x 200 fe vs iphone 16: हाल में ही वीवो एक्स 200 fe लॉन्च हुआ है जिसके बाद इस फोन का मुकाबला iphone 16 से किया जा रहा है, क्योंकि इसका डिजाइन बिलकुल इसी के जैसा है. आज हम इन दोनों फोन में कौन सा बेहतर है,उसके बारे में जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:07 AM IST
vivo x 200 fe vs iphone 16: कौन सा फोन है आपके लिए बेस्ट! जानें फीचर्स

vivo x 200 fe vs iphone 16: वीवो एक्स 200 fe को 14 जूलाई को लॉन्च कर दिया गया है  तब से वीवो एक्स 200 fe और iphone 16 का कम्पेयर किया जा रहा है, अगर आप फोन खरीदने का प्लान बना चुके हैं, और इन दोनों फोन में कन्फ्युज हो रहे हैं तो आज हम आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा, उसके बारे में बताएंगे

वीवो एक्स 200 fe के फीचर्स 

डिस्प्ले और कैमरा
वीवो एक्स 200 fe में  6.31 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही इस फोन के रेजलूशन की बात करें तो ये 1.5K है और यह 120Hz हाई रिफ्रेश रेट फीचर को सपोर्ट करता है जो इसके डिस्प्ले को खास बनाने का काम करता है, और इस फोन का पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स तक है, वहीं इस फोन के कैमरे की बात करे तो इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा, 50MP का जूम कैमरा और 50MP का रियर कैमरा Sony सेंसर के साथ दिया गया है

रैम और स्टोरेज 
वीवो एक्स 200 fe की रैम की बात करे तो 16GB रैम मिलता है जो इस फोन के परफॉर्मेंस को मजबूत करने का काम करते हैं जिससे फोन के हैंग होने की समस्या कम होती है, और वही स्टोरेज की बात करें तो इसमें 512GB तक स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है.

प्रोसेसर और बैटरी 
वीवो एक्स 200 fe की में MediaTek Dimensity 9300+ का प्रोसेसर दिया गाया है जिसके मदद से आप इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और आपका फोन हैंग भी नहीं होगा और ये फोन  Android 15 पर बेस्ड FuntouchOS 15 पर काम करता है, इसमें 6500mAh का बड़ा बैटरी दिया गया है. और इस फोन की कीमत की बात करे तो 54,999 रुपये है.

iphone 16 के फीचर्स 

डिस्प्ले
 iPhone 16 की डिस्प्ले की बात करे तो इसमें 6.1-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही  इस मॉडल में Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी देने का काम करता है.

प्रोसेसर
 iPhone 16 मॉडल में नया A18 प्रोसेसर दिया गया है Apple के मुताबिक यह चिपसेट A16 Bionic की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक तेज है, इसके साथ ही नए मॉडल का जीपीयू पिछले से 40 प्रतिशत फास्ट है.

कैमरा और प्राइस 
iPhone 16 के कैमरे की बात करे तो इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और साथ ही इसमें 12MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, और यह कैमरा सेंसर मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसके कारण आप अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं, इस फोन का दाम 74999 रुपये है.

