Vivo का धमाका! अब 7 साल तक नहीं बदलना पड़ेगा फोन, 6200mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ किलर स्मार्टफोन; कीमत...

Vivo X200T Launch: नया फोन खरीदने वाले लोगों के लिए शानदार मौका है. स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Vivo ने अपने प्रीमियम X सीरीज का विस्तार करते हुए नया और दमदार फोन भारत में लॉन्च कर दिया है. Vivo ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाते हुए Vivo X200T भारत में उतार दिया है, जो पॉवरफुल बैटरी लाइफ, दमदार फीचर्स और शानदार कैमरा के साथ-साथ सबसे खास 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ आता है. 6200mAh की दमदार बैटरी और फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स के साथ यह फोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो काफी समय तक बिना फोन बदले भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और फीचर्स...

पहले जान लीजिए कीमत

Vivo ने भारतीय मार्केट में अपनी प्रीमियम X-सीरीज का विस्तार करते हुए नया स्मार्टफोन Vivo X200T आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे एक एवरीडे फ्लैगशिप के रूप में भारत के मार्केट में उतारा है. वीवो ने इस फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है. 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, जिसकी कीमत ₹59,999 है और दूसरा 12GB RAM + 512GB स्टोरेज जिसकी कीमत ₹69,999 है.

अभी यह फोन लाॉन्च हुआ है अगर आप यह स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको 3 फरवरी का इंतजार करना होगा, क्योंकि यह फोन बिक्री के लिए 3 फरवरी को ही उपलब्ध होगा. यह फोन स्टेलर ब्लैक और सीसाइड लिलैक जैसे कलर ऑप्शन में आता है.

अब जानिए इस स्मार्टफोन के दमदार फीचर्स

Vivo X200T की सबसे बड़ी फीचर है इसकी 6200mAh की बैटरी. प्रीमियम सेगमेंट में इतनी बड़ी बैटरी बहुत ही कम स्मार्टफोन में मिलती है. इसे तेजी से चार्ज करने के लिए फोन में 90W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट कंपनी ने दिया है.

Vivo X200T में लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर दिया गया है जो LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ मिलकर काम करता है. गेमिंग के दौरान फोन की कूलिंग के लिए इसमें खास लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है. सबसे खास बात यह है कि Vivo X200T को 5 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ आ रहा है जो इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाता है.

कैमरा भी है खास

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस फोन में शानदार कैमरा मिलता है, जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है-

50 MP टेलीफोटो लेंस

यह 3x से 10x जूम और 100x डिजिटल ज़ूम को सपोर्ट के साथ आता है.

50 MP मेन कैमरा

इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट मिलता है.

50 MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

सेल्फी के लिए इस फोन में 32 MP का दमदार कैमरा

