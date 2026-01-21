DSLR की छुट्टी करने आ रहा है Vivo का नया फोन! 50MP के 3 दमदार कैमरों के साथ इस दिन करेगा धमाका

Vivo X200T India Launc: स्मार्टफोन की दुनिया में अपने दमदार कैमरा और के लिए फेमस दिग्गज कंपनी Vivo भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम X-सीरीज के विस्तार की तैयारी पूरी कर ली है. अब कंपनी अपना नया स्मार्टफोन Vivo X200T भारत में लॉन्च करने जा रही है. यह स्मार्टफोन Vivo की उस X200 सीरीज का हिस्सा है जिसे 2024 में पहली बार लॉन्च किया गया था. अब इस लाइनअप में X200 और X200 Pro के साथ T वेरिएंट की भी एंट्री होने जा रही है. Vivo ने X पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर जानकारी दी कि 27 जनवरी 2026 को अपना नया स्मार्टफोन Vivo X200T भारत में लॉन्च करने जा रही है.

शानदार और दमदार होगा कैमरा

Vivo की X-सीरीज हमेशा से ही अपनी बेहतरीन कैमरा के लिए जानी जाती है. Vivo X200T भी इसी बात को आगे ले जाने का काम करेगी. कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस नए दमदार फोन में ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया गया, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. सबसे खास बात यह है कि इस फोन के तीनों ही सेंसर 50-मेगापिक्सल के होंगे.

Get ready to Go Further.

The all-new vivo X200T is ready to re-define how far your shots can go.

Co-engineered with ZEISS, powered to push limits.

The all-new vivo X200T, launching on 27th Jan

The all-new vivo X200T, launching on 27th Jan

Stay tuned to know more.#vivoX200T #MyCityVibes #ZEISSImageGoFurther pic.twitter.com/FUzMdLiZJN — vivo India (Vivo_India) January 20, 2026

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन का मेन कैमरा Sony LYT-702 सेंसर होगा जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन यानी OIS से लैस होगा. वहीं दूर की फोटो क्लिक करने के लिए इस फोन में Vivo ने 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और चौड़े एंगल की तस्वीरों के लिए 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी दे सकती है. यह सेटअप मोबाइल फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा!

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

बात की जाए परफॉर्मेंस की तो इस मामले में भी Vivo ने कोई समझौता नहीं किया है. Vivo X200T में MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर मिल सकता है. यह चिपसेट गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही पावरफुल माना जाता है. खास बात यह है कि यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर काम करेगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सॉफ्टवेयर वर्जन हाल ही में दिसंबर 2025 में लॉन्च हुई Vivo X300 सीरीज के साथ पेश किया गया था जो इसे सॉफ्टवेयर के मामले में भी सबसे अपडेटेड फोन बनाता है.

डिस्प्ले और डिजाइन

मीडिया रिपोर्ट और लीक हुई जानकारी के अनुसार Vivo X200T में 6.67-इंच की AMOLED स्क्रीन मिल सकती है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी. यह स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस और शानदार कलर्स भी तय करेगा. डिजाइन की बात करें तो इसे स्टेलर ब्लैक और सीसाइड लिलैक जैसे दमदार कलर्स में पेश किया जा सकता है.

भारत में कितनी होगी कीमत

Vivo अपने नए फोन X200T को भारत में मिड-प्रीमियम सेगमेंट में पेश कर सकती है. मार्केट के जानकारों का मानना है कि इसकी कीमत 50,000 रुपये से 55,000 रुपये के आसपास हो सकती है. 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने के बाद यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart, वीवो इंडिया के ऑनलाइन स्टोर और देश भर के ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

