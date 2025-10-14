DSLR को टक्कर देने आया Vivo X300 Pro! मिलेगा 200MP का धांसू कैमरा, जानिए कीमत और फीचर्स

Vivo ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 और X300 Pro को चीन में लॉन्च कर दिया है. ये दोनों फोन X200 सीरीज के अपग्रेड वर्जन हैं और जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे. इन दोनों फोन में Zeiss ब्रांडेड कैमरे दिए गए हैं, जो खासतौर पर फोटोग्राफी लवर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं.

भारत में Vivo X300 और X300 Pro की संभावित कीमत

Vivo X300 की शुरुआती कीमत चीन में 4,399 युआन (लगभग ₹54,700) रखी गई है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. टॉप वेरिएंट 16GB + 1TB की कीमत 5,799 युआन (करीब ₹72,900) है. यह Free Blue, Comfortable Purple, Pure Black और Lucky Colour जैसे चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

वहीं, Vivo X300 Pro की शुरुआती कीमत 5,299 युआन (लगभग ₹65,900) है. इसका हाई-एंड वर्जन 16GB + 1TB सैटेलाइट कम्युनिकेशन एडिशन है, जिसकी कीमत 8,299 युआन (करीब ₹1,03,200) है. यह फोन Wilderness Brown, Simple White, Free Blue और Pure Black कलर में मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, भारत में Vivo ने अभी तक इन दोनों फोन्स की कीमतें घोषित नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद है कि X300 की कीमत लगभग ₹65,999 और X300 Pro की कीमत ₹94,999 के आसपास हो सकती है.

Vivo X300 और X300 Pro के स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: Vivo X300 Pro में 6.78-इंच की 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. X300 में 6.31-इंच की समान डिस्प्ले है.

वजन और साइज: X300 Pro का वजन 226 ग्राम है और मोटाई 7.99mm, जबकि X300 सिर्फ 190 ग्राम का और 7.95mm पतला है.

प्रोसेसर: दोनों फोन्स में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया गया है, जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 को टक्कर देता है.

रैम और स्टोरेज: दोनों फोन LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आते हैं, जिनमें 12GB/16GB RAM और 256GB से 1TB तक का स्टोरेज मिलता है.

सॉफ्टवेयर: दोनों फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर चलते हैं.

शानदार कैमरा सेटअप

फ्रंट कैमरे की बात करें तो X300 और X300 Pro दोनों में 50MP का Samsung JN1 सेंसर है. रियर कैमरा सेटअप में X300 Pro में 50MP Sony LYT-828 मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है.

वहीं X300 में 200MP Samsung HPB प्राइमरी सेंसर और 50MP LYT-602 टेलीफोटो लेंस दिया गया है. Vivo X300 Pro में Zeiss V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स हैं, जबकि X300 में केवल V3+ चिप है. ये चिप्स फोटो प्रोसेसिंग को और स्मूथ और नेचुरल बनाते हैं.

बैटरी और चार्जिंग

Vivo X300 Pro में 6,510mAh की बड़ी बैटरी है जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. X300 में 6,040mAh की बैटरी दी गई है, जिसमें वही चार्जिंग स्पीड मिलती है.

Vivo X300 सीरीज के खास फीचर्स

Vivo X सीरीज हमेशा से कैमरा-केंद्रित रही है और X300 सीरीज भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. Zeiss के साथ पार्टनरशिप के कारण फोटोग्राफी क्वालिटी काफी बेहतर है. MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट इसे एक दमदार परफॉर्मेंस फोन बनाता है. इसके अलावा 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले बेहतरीन विजुअल और बैटरी एफिशिएंसी दोनों देती है. सबसे खास बात यह है कि Vivo X300 सीरीज भारत में OriginOS के साथ आने वाली पहली Vivo डिवाइसेज होगी.