भारत में आज धमाल मचाने आ रही Vivo X300 Series, कितनी होगी कीमत? जानिए कैसे देखें Live Stream

Vivo आज दोपहर 12 बजे भारत में अपने दो नए प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X300 और Vivo X300 Pro लॉन्च करने जा रहा है. इन फोन को चीन में पहले ही पेश किया जा चुका है और तभी से भारतीय मार्केट में इनके लेकर काफी चर्चा हो रही है. इस बार Vivo का आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा नजर आ रहा है, खासकर क्योंकि कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है. कीमत को लेकर जो लीक सामने आए हैं, उनके बाद यूजर्स की उत्सुकता और बढ़ गई है. अगर लीक सही होते हैं, तो X300 सीरीज की कीमत उम्मीद से ज्यादा होने वाली है, जिसका मतलब है कि Vivo को अपने डिजाइन, कैमरा और प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) से लोगों को कंविन्स करना पड़ेगा.

कैमरा फीचर्स को लेकर लोगों में खास उत्सुकता

Vivo ने लॉन्च से पहले कई कैमरा फीचर्स को टीज किया है, जो काफी हद तक X-सीरीज की खास पहचान बन चुके हैं. लेकिन इस बार कैमरा पर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कंपनी एक नया एक्सेसरी- Telephoto Extender Kit- भी पेश कर रही है. यह किट खासतौर पर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए है और इसी वजह से इस लॉन्च पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं. आज के इवेंट में Vivo भारत के लिए खास वेरिएंट, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत का खुलासा करेगा.

कैसे देखें Vivo X300 सीरीज का लाइव लॉन्च?

अगर आप लॉन्च इवेंट लाइव देखना चाहते हैं, तो इसे आज दोपहर 12 बजे Vivo के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. बस चैनल पर जाकर आप पूरा इवेंट देख सकते हैं.

Vivo X300 Pro से क्या उम्मीद की जाए?

Vivo X300 Pro इस सीरीज का सबसे प्रीमियम और पावरफुल मॉडल है. उम्मीद है कि भारत में भी इसे वही हार्डवेयर मिलेगा जो चीन में लॉन्च किया गया था. इसमें 6.78-inch 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और बेहतर आउटडोर विजिबिलिटी के लिए circular polarisation 2.0 के साथ आती है.

फोन को MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट से पावर मिलता है. ग्लोबल मार्केट में यह फोन 16GB RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज तक आता है, लेकिन भारत में 16GB + 512GB मॉडल मिलने की संभावना ज्यादा है.

इसके कैमरे इस फोन की सबसे बड़ी खासियत हैं. इसमें 50MP Sony LYT-828 मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 200MP periscope telephoto lens दिया गया है. ये कैमरे Vivo के V3+ और Vs1 imaging chips और Zeiss ट्यूनिंग से लैस हैं. फोन में 2.35x Zeiss teleconverter सपोर्ट भी मिलेगा. फ्रंट में भी 50MP का JN1 सेल्फी कैमरा मौजूद है. बैटरी 6,510mAh की है, जिसमें 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग दी गई है. फोन में ultrasonic fingerprint sensor, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, dual speakers और IP68 रेटिंग शामिल है. इसका वजन 226 ग्राम है, जो इसे एक अल्ट्रा-फ्लैगशिप फील देता है.

Vivo X300 कैसा रहेगा?

Vivo X300 में भी वही Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है, लेकिन यह एक ज्यादा कॉम्पैक्ट और हल्का फोन है. इसकी 6.31-inch 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले छोटी है, और बैटरी 6040mAh है. वजन सिर्फ 190 ग्राम है, जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो प्रीमियम फोन तो चाहते हैं लेकिन भारी डिवाइस नहीं पसंद करते. इसके कैमरे Pro मॉडल से अलग हैं. X300 में 200MP Samsung HPB primary camera, 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP LYT-602 periscope telephoto लेंस दिया गया है. इसमें भी Zeiss teleconverter का सपोर्ट और V3+ चिप मिलता है. सेल्फी कैमरा वही 50MP JN1 सेंसर है.

Vivo की फ्लैगशिप रेस में बड़ी चाल

कुल मिलाकर Vivo X300 और X300 Pro दोनों का लक्ष्य है कि Vivo को भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में मजबूत जगह दिलाई जाए. आज का लॉन्च यह तय करेगा कि कीमत, फीचर्स और डिजाइन भारतीय ग्राहकों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं.