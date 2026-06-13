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Vivo X300 FE Review: छोटा पैक, बड़ा धमाका! कैमरा और बैटरी ने किया इम्प्रेस, खरीदने लायक है या नहीं? यहां जानिए

Vivo X300 FE Review in Hindi: जानिए क्या ₹79,999 की कीमत वाला Vivo X300 FE अपने ZEISS कैमरा, 6500mAh बैटरी, प्रीमियम डिजाइन और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के दम पर खरीदने लायक है या नहीं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 13, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:50 AM IST
Vivo X300 FE Review: छोटा पैक, बड़ा धमाका! कैमरा और बैटरी ने किया इम्प्रेस, खरीदने लायक है या नहीं? यहां जानिए
Image Credit: Vivo X300 FE की सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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