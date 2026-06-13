पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कंपनियों ने फ्लैगशिप फोन्स को लगातार बड़ा और भारी बना दिया है. ऐसे में जो यूजर्स एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल स्मार्टफोन चाहते हैं, उनके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं. Vivo X300 FE इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है. ₹79,999 की कीमत वाला यह फोन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, ZEISS कैमरा सिस्टम, बड़ी बैटरी और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है. हमने इसे कई दिनों तक इस्तेमाल किया और यह जानने की कोशिश की कि क्या यह फोन वास्तव में अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है या नहीं.
Vivo X300 FE की सबसे बड़ी खासियत इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है. फोन हाथ में काफी आरामदायक लगता है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी भारी महसूस नहीं होता. लगभग 190 ग्राम वजन होने के बावजूद इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन शानदार है. फोन में मैट ग्लास बैक और मेटल फ्रेम दिया गया है जो इसे प्रीमियम लुक देता है. पीछे दिया गया हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, जिससे फोन टेबल पर रखने पर हिलता नहीं है.
फ्रंट में 6.31 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो इस फोन की बड़ी ताकतों में से एक है. स्क्रीन काफी ब्राइट, शार्प और कलरफुल है. 120Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और ऐप्स के बीच स्विचिंग बेहद स्मूद महसूस होती है. अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी तेज और भरोसेमंद है.
अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और रोजमर्रा के सभी काम आसानी से संभाल सके तो Vivo X300 FE निराश नहीं करता. रिव्यू के दौरान फोन ने लगातार स्मूद परफॉर्मेंस दी. कई ऐप्स एक साथ चलाने, फोटो एडिटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के दौरान किसी तरह की लैगिंग देखने को नहीं मिली.
फोन में मिलने वाला OriginOS 6 पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पॉलिश्ड और मॉडर्न लगता है. इंटरफेस क्लीन है और एनिमेशन स्मूद हैं. AI Writing Assistance, Live Translation, Circle to Search और AI Photo Editing जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर उपयोगी साबित होते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि Vivo इस फोन के लिए 5 साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने का वादा कर रही है, जो इसे लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए आकर्षक बनाता है.
Vivo की X-Series हमेशा कैमरा क्वालिटी के लिए जानी जाती है और X300 FE इस परंपरा को आगे बढ़ाता है. दिन की रोशनी में प्राइमरी कैमरा शानदार डिटेल्स और बेहतरीन डायनामिक रेंज के साथ फोटो क्लिक करता है. कलर्स थोड़े पंची जरूर हैं लेकिन सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल तैयार नजर आते हैं. हालांकि इस सेटअप का असली स्टार 3x टेलीफोटो कैमरा है. चाहे पोर्ट्रेट्स हों या दूर की बिल्डिंग्स, कैमरा शानदार रिजल्ट देता है. ZEISS पोर्ट्रेट मोड्स इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन अनुभव देने वालों में शामिल हैं.
लो-लाइट फोटोग्राफी भी काफी प्रभावित करती है. नाइट मोड में तस्वीरें ब्राइट और डिटेल्ड आती हैं. वहीं 50MP सेल्फी कैमरा भी स्किन टोन और डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर करता है. हालांकि अल्ट्रावाइड कैमरा बाकी कैमरों जितना प्रभावशाली नहीं है और यही कैमरा सेटअप की सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है.
फोन में 6500mAh की बड़ी Silicon-Carbon बैटरी दी गई है. सामान्य से लेकर हैवी यूसेज तक यह आसानी से पूरा दिन निकाल देती है. 90W FlashCharge सपोर्ट की मदद से फोन काफी तेजी से चार्ज हो जाता है. इसके अलावा 40W वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, जो इस प्राइस सेगमेंट में अभी भी कम देखने को मिलती है. रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे आप अपने एक्सेसरीज को भी चार्ज कर सकते हैं.
1. कॉम्पैक्ट और प्रीमियम डिजाइन
2. शानदार 6.31 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले
3. बेहतरीन 3x ZEISS टेलीफोटो कैमरा
4. 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग
5. 5 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट
1. अल्ट्रावाइड कैमरा बाकी कैमरों जितना मजबूत नहीं
2. ₹79,999 की कीमत पर प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है
Vivo X300 FE उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक कॉम्पैक्ट लेकिन फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं. फोन में शानदार डिस्प्ले, दमदार बैटरी, बेहतरीन कैमरा सिस्टम और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है. खासतौर पर इसका 3x टेलीफोटो कैमरा और प्रीमियम डिजाइन इसे भीड़ से अलग बनाते हैं.
कीमत जरूर थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन अगर आप ऐसा Android फ्लैगशिप चाहते हैं जो एक हाथ से आसानी से इस्तेमाल हो सके और कैमरा, बैटरी व परफॉर्मेंस में कोई बड़ा समझौता न करे, तो Vivo X300 FE इस समय बाजार में मौजूद सबसे संतुलित विकल्पों में से एक है.