Vivo X300 Review: फोटोग्राफी में King, डिजाइन भी जबरदस्त, मिलेंगी कमियां कम और खूबियां ज्यादा

Vivo हमेशा से प्रीमियम कैमरा फोन सेगमेंट में कुछ नया पेश करता रहा है, लेकिन 2025 में Vivo X300 ने इस रेस में एक अलग ही पहचान बना ली है. सालों से iPhone मोबाइल फोटोग्राफी का किंग माना जाता था और Google Pixel AI-फोटोग्राफी की वजह से लोगों का फेवरेट था. लेकिन इस बार Vivo X300 ने कैमरा क्वालिटी और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में ऐसी छलांग लगाई है कि उसने कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को पीछे छोड़ दिया है. यही वजह है कि इसे 2025 का बेस्ट कैमरे वाला फोन कहा जा रहा है.

डिजाइन: कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप या फिर थोड़ा बड़ा पैकेज?

Vivo X300 को ‘कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप’ कहा गया है, लेकिन सच यह है कि यह अभी भी एक बड़ा और थोड़ा भारी फोन है. इसका वजन 199 ग्राम और मोटाई 7.9mm है. हालांकि, इसका रियर पैनल और कैमरा डिजाइन इसे बेहद प्रीमियम लुक देता है. बड़े सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ मिलने वाला Zeiss ब्रांडिंग इसे बाकियों से अलग दिखाती है. IP68 और IP69 रेटिंग भी इसे धूल, बारिश और पसीने से सुरक्षित रखती है. Vivo ने iPhone जैसी डिजाइन कॉपी नहीं की और अपनी ओरिजिनल एस्थेटिक्स को बनाए रखा- यह एक बड़ी बात है और इसे इस साल के सबसे सुंदर प्रीमियम फोन्स में शामिल करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरा

Vivo X300 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कैमरा सिस्टम है. इसमें 200MP मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जिसमें 3x ऑप्टिकल जूम भी शामिल है.

डेलाइट फोटोग्राफी

धूप वाले माहौल में तीनों कैमरे शानदार और जीवंत फोटो देते हैं. Zeiss Mode में रंग थोड़े सैचुरेटेड दिखाई देते हैं लेकिन तस्वीरें बेहद डिटेल्ड, गहरे रंगों वाली और बेहतरीन डायनामिक रेंज के साथ आती हैं. यह सिर्फ फोटो नहीं, बल्कि “मूड” वाली तस्वीरें देता है, जैसा कि पुराने Pixel फोन्स करते थे.

लो-लाइट फोटोग्राफी

कम रोशनी में Vivo X300 बेहद नर्म, संतुलित और मूडी तस्वीरें देता है. एक्सपोजर मैनेजमेंट, नॉइज कंट्रोल और स्किन टोन पर काफी ध्यान दिया गया है. हां, स्किन टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आउटपुट 90-95% समय बेहतरीन ही मिलता है.

वीडियो

वीडियो क्वालिटी भी काफी बढ़िया है. अच्छे लाइटिंग में 4K और FHD फुटेज साफ, स्मूद और रंग-शैली में बेहद सुंदर लगते हैं. कुछ हल्के आर्टिफैक्ट और टेक्सचर-सॉफ्टनिंग दिखती है, लेकिन वीडियो का समग्र अनुभव प्रीमियम है.

सेल्फी कैमरा

50MP का फ्रंट कैमरा हर तरह की लाइटिंग में शार्प और कलर-एक्युरेट फोटो देता है. सेल्फी एक्सपीरियंस फ्लैगशिप लेवल का है.

सॉफ्टवेयर: OriginOS ने बदली Vivo की तस्वीर

Vivo ने FunTouchOS को हटाकर नया OriginOS 6 पेश किया है और यह बदलाव X300 को प्रीमियम फोन जैसा अनुभव देता है. इसका इंटरफेस साफ-सुथरा, स्मूद और Apple iOS 26 से प्रेरित “लिक्विड ग्लास” डिजाइन के साथ आता है. UI में कोई स्टटर नहीं, एनीमेशन स्मूद हैं और बLOATWARE भी पहले के मुकाबले कम और कम परेशान करने वाले हैं. कुल मिलाकर, यह सॉफ्टवेयर इसे टॉप-लेवल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस बनाता है. OriginOS का असली फायदा तब दिखता है जब आप भारी ऐप्स, मल्टीटास्किंग या बड़े गेम्स इस्तेमाल करते हैं- सब कुछ बड़े आराम से चलता है.

परफॉर्मेंस: MediaTek की ताकत

Vivo X300 में MediaTek Dimensity 9500 चिप मिलती है, जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 के समकक्ष है. यह मार्केट के सबसे तेज चिप्स में से एक है. हाई-एंड गेम्स जैसे CarX Street, प्रोफेशनल ऐप्स चलाना, भारी मल्टीटास्किंग—सब कुछ आसानी से हो जाता है. यह फोन हीटिंग को भी अच्छी तरह मैनेज करता है.

डिस्प्ले: छोटा लेकिन दमदार

Vivo X300 में 6.31-इंच 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जो 1Hz से 120Hz तक एडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. यह डिस्प्ले रंगों में जीवंत, ब्राइट और बेहद शार्प है. 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे तेज धूप में भी शानदार बनाती है. स्पीकर इस फोन का थोड़ा कमजोर हिस्सा है, क्योंकि यह केवल एक बॉटम-फायरिंग स्पीकर पर निर्भर करता है.

बैटरी और चार्जिंग

Vivo X300 में 6,040mAh बैटरी मिलती है, जो एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से शानदार है. यह आसान उपयोग में डेढ़ दिन तक चल जाती है. 90W Fast FlashCharge इसे लगभग 50 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर देता है. साथ में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है.

वर्डिक्ट: क्या Vivo X300 खरीदना चाहिए?

₹75,999 के प्राइस पर Vivo X300 सीधी टक्कर iPhone 17, OnePlus 15 और Pixel 10 से लेता है. लेकिन इस बार Vivo ने कुछ ऐसा किया है जो इसे बाकी सभी से आगे रखता है. अगर आप 2025 में प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, जिसमें टॉप-लेवल फोटोग्राफी और स्मूद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो- तो Vivo X300 को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यह फोन डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस में भी बेहद मजबूत है. कुल मिलाकर यह एक ऐसा फ्लैगशिप है जो “एक्स फैक्टर” को पूरे दम से पेश करता है.