Vivo X300 Series का ग्लोबल धमाका! इंडिया लॉन्च से पहले जानें X300 और X300 Pro के कैमरा, डिस्प्ले और प्राइस डिटेल्स

Vivo ने अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज Vivo X300 और X300 Pro को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. दोनों फोन पहले ही चीन में लॉन्च हो चुके थे, और अब ये इंटरनेशनल मार्केट में भी आ गए हैं. यह सीरीज पिछले X200 मॉडल्स की तुलना में कई बड़े अपग्रेड्स के साथ आई है. खास बात यह है कि इसमें MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया गया है, जो इसे बेहद पावरफुल बनाता है. जैसा कि X सीरीज में देखा जाता है, इन दोनों स्मार्टफोन्स में Zeiss-ब्रांडेड कैमरा दिया गया है, जो फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. Vivo भारत में भी इस सीरीज को साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है. वहीं, इसकी सब-ब्रांड iQOO भी अपना फ्लैगशिप iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Vivo X300 सीरीज में कंपनी ने अपने X सीरीज के पुराने डिजाइन को बरकरार रखा है. दोनों फोन्स में बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें Zeiss की ब्रांडिंग दिखती है.

• X300 दो कलर ऑप्शन में आता है- Halo Pink और Phantom Black.

• X300 Pro के दो कलर वेरिएंट हैं- Dune Brown और Phantom Black.

दोनों स्मार्टफोन IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस के साथ आते हैं, यानी पानी या धूल की वजह से डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होगा.

जबरदस्त कैमरा सेटअप

दोनों फोन्स में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है.

• Vivo X300 Pro में 50MP Sony LYT-828 मेन सेंसर (OIS के साथ), 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है.

• Vivo X300 में 200MP Samsung HPB प्राइमरी सेंसर (OIS के साथ), 50MP LYT-602 टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है.

दोनों स्मार्टफोन Zeiss V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स के साथ आते हैं, जिससे फोटो क्वालिटी और कलर प्रोसेसिंग और बेहतर हो जाती है. इसके अलावा, यूजर चाहें तो 600 यूरो (करीब ₹61,500) का टेलीफोटो एक्सटेंडर किट भी खरीद सकते हैं ताकि जूम फोटोग्राफी को और बेहतर बनाया जा सके. फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों में 50MP सेल्फी कैमरा दिया गया है.

डिस्प्ले और व्यूइंग एक्सपीरियंस

Vivo X300 Pro में 6.78 इंच का 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. वहीं Vivo X300 में थोड़ा छोटा, 6.31 इंच का 1.5K OLED स्क्रीन है, जिसमें भी 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. दोनों स्क्रीन ब्राइटनेस, कलर एक्यूरेसी और रिफ्रेश स्मूदनेस के मामले में टॉप-क्लास हैं.

परफॉर्मेंस और बैटरी

Vivo X300 और X300 Pro दोनों में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट लगा है, जो फिलहाल कंपनी का सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर है. इसमें LPDDR5x RAM का सपोर्ट मिलता है.

ग्लोबल वर्जन में बैटरी साइज थोड़ा कम रखा गया है.

• Vivo X300 Pro में 5,440mAh की बैटरी दी गई है (चीन में 6,510mAh थी).

• Vivo X300 में 5,360mAh की बैटरी है (चीन वर्जन में 6,040mAh थी).

दोनों फोन्स में 90W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है.

इंडिया लॉन्च और संभावित कीमत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में Vivo X300 सीरीज को भारत में लॉन्च कर सकती है. यूरोप में इसकी कीमतें इस प्रकार हैं-

• Vivo X300 (12GB+256GB): 1,049 यूरो (लगभग ₹1,07,600)

• Vivo X300 Pro (16GB+512GB): 1,399 यूरो (लगभग ₹1,43,000)

हालांकि, भारतीय मार्केट में कीमत थोड़ी कम हो सकती है. पिछले मॉडल Vivo X200 की शुरुआती कीमत ₹65,999 थी, जबकि X200 Pro ₹94,999 में लॉन्च हुआ था. उम्मीद है कि X300 सीरीज भी इसी प्राइस रेंज के आस-पास रहेगी.