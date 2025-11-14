Advertisement
दिलों पर छाने आ रहा Vivo का 200MP कैमरे वाला धाकड़ Smartphone, बैटरी चलेगी दिनों तक! कीमत हो गई LEAK

Vivo इंडिया ने अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर यह कन्फर्म कर दिया है कि X300 सीरीज भारत में जल्द लॉन्च होगी. पोस्ट में “Coming Soon” लिखा गया है, और टीजर वीडियो में खास तौर पर फोन के कैमरा को हाईलाइट किया गया है.

Nov 14, 2025, 07:52 AM IST
Vivo अपनी नई X300 सीरीज को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस बार कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन में कई एडवांस फीचर्स दे रही है, जिनमें सबसे बड़ा आकर्षण है 200MP का कैमरा जो बेहतरीन फोटो क्वालिटी देने का दावा करता है. इसके साथ 16GB RAM तक का सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे फोन का परफॉर्मेंस और स्मूथ हो जाएगा. यह सीरीज पहले से ही चीन में लॉन्च हो चुकी है, और अब भारत में दो मॉडल—Vivo X300 और Vivo X300 Pro— लाए जाएंगे. उम्मीद है कि ये फोन इस महीने के आखिर तक या दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत में दिख सकते हैं.

Vivo का आधिकारिक टीजर हुआ रिलीज
Vivo इंडिया ने अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर यह कन्फर्म कर दिया है कि X300 सीरीज भारत में जल्द लॉन्च होगी. पोस्ट में “Coming Soon” लिखा गया है, और टीजर वीडियो में खास तौर पर फोन के कैमरा को हाईलाइट किया गया है. वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि फोन 100x जूम सपोर्ट करेगा, जो इसे प्रीमियम कैमरा फोन की लिस्ट में मजबूती से खड़ा करता है.

 

भारत में कीमत कितनी हो सकती है?

चीन में Vivo X300 सीरीज की शुरुआती कीमत CNY 4,399 (लगभग ₹54,700) रखी गई थी.

भारत में यह फोन कई मेमोरी और स्टोरेज ऑप्शन में आएगा-
12GB या 16GB RAM और 256GB, 512GB या 1TB स्टोरेज. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹59,999 रहने का अनुमान है. यह पिछले साल के Vivo X200 सीरीज से काफी एडवांस्ड है. कंपनी का फोकस इस बार भी कैमरा परफॉर्मेंस पर होगा, और Vivo X300 सीरीज सीधे iPhone, Samsung Galaxy S सीरीज और Google Pixel जैसे हाई-एंड फोन को टक्कर देगी.

Vivo X300 Series के डिस्प्ले फीचर्स
दोनों फोन के डिस्प्ले में कुछ फर्क होगा, लेकिन क्वालिटी हाई-एंड ही रहेगी. Vivo X300 में होगा 6.31-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले, जबकि X300 Pro में मिलेगा 6.78-इंच FHD 1.5K OLED डिस्प्ले. दोनों फोन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेंगे, जिससे स्क्रोलिंग और गेमिंग दोनों और स्मूथ होंगी.

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर
दोनों फोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है. यह एक फ्लैगशिप-लेवल चिप है जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और फोटोग्राफी को एक नई स्पीड देगा. यह फोन Android 16 आधारित OriginOS पर चलेंगे.

कैमरा: सबसे बड़ा हाइलाइट
Vivo X300 सीरीज खास तौर पर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है. दोनों फोनों में एक जैसा ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा—
• 200MP प्राइमरी कैमरा
• 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा
• 50MP टेलीफोटो कैमरा

सेल्फी के लिए भी 50MP का कैमरा दिया जाएगा, जो वीडियो कॉलिंग और लो-लाइट फोटोग्राफी में अच्छा रिजल्ट देगा. इन फोनों में Vivo का नया V3+ इमेज प्रोसेसिंग चिप मिलेगा, जो फोटो और वीडियो की क्वालिटी को काफी बेहतर बनाता है.

बैटरी और चार्जिंग
Vivo X300 Pro में होगा 6510mAh बैटरी का बड़ा पावर पैक, जिसमें 90W वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा. वहीं Vivo X300 में मिलेगी 6040mAh बैटरी, जो भी काफी अच्छी बैटरी बैकअप देगी.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

vivo, Vivo X300 Series, Vivo X300 Specifications

