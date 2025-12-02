Vivo X300 series launched in India: आ गया 200MP वाला फ्लैगशिप फोन, कीमत आ गई सामने; जानिए फीचर्स भी

Vivo ने आखिरकार भारत में अपनी नई X300 सीरीज से पर्दा उठा दिया है. कंपनी इसे अब तक का अपना सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप लॉन्च कह रही है. इस सीरीज में दो मॉडल शामिल हैं- Vivo X300 और Vivo X300 Pro- और दोनों को सीधे OnePlus, Oppo और Samsung के प्रीमियम फोन से टक्कर देने के लिए उतारा गया है. लॉन्च से पहले इस फोन के कैमरे को लेकर काफी चर्चा थी, और Vivo ने भी कैमरा क्वालिटी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश किया है. नए Zeiss ट्यूनिंग, एडवांस्ड ऑप्टिक्स और समर्पित इमेजिंग चिप्स की वजह से कंपनी इसे एक प्रो-ग्रेड कैमरा फोन के रूप में प्रमोट कर रही है. कीमतों को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि Vivo X300 सीरीज उन यूजर्स को टारगेट कर रही है जो सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि पावरफुल हार्डवेयर और लंबे समय तक टिकाऊ परफॉर्मेंस चाहते हैं.

Vivo X300 और X300 Pro की भारत में कीमतें

Vivo ने इस बार कीमतों में भी पूरा दम लगाया है और कंपनी का यह प्रीमियम अप्रोच साफ दिखाई देता है. Vivo X300 की शुरुआत 75,999 रुपये से होती है, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है. इसके 12GB + 512GB मॉडल की कीमत 81,999 रुपये है, जबकि 16GB + 512GB वैरिएंट 85,999 रुपये में आता है. वहीं X300 Pro को भारत में सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन में लॉन्च किया गया है- 16GB रैम और 512GB स्टोरेज- जिसकी कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है. यह कीमत इसे Oppo और Samsung के अल्ट्रा-प्रीमियम फोन की कैटेगरी में ला देती है, जहां यूजर्स खास तौर पर बेहतर कैमरा क्वालिटी और टॉप-एंड इंटरनल्स को प्राथमिकता देते हैं. इसके अलावा Vivo ने इस सीरीज के लिए खास Telephoto Extender Kit भी पेश किया है जिसकी कीमत 18,999 रुपये है. यह Oppo के एक्सेसरी की तुलना में सस्ता है और मोबाइल फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक दिलचस्प ऑप्शन बन सकता है.

Vivo X300 Pro: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

X300 Pro इस सीरीज का सबसे पावरफुल मॉडल है और Vivo ने इसमें फ्लैगशिप लेवल की हर सुविधा दी है. फोन में 6.78-इंच का 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और Circular Polarisation 2.0 कंसेप्ट की वजह से आउटडोर वीजिबिलिटी काफी बेहतर हो जाती है. फोन में MediaTek का नया Dimensity 9500 चिपसेट लगाया गया है, जिसे 16GB LPDDR5x रैम और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें Android 16 आधारित Vivo का कस्टम यूज़र इंटरफेस मिलता है. कैमरा इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है. इसमें 50MP Sony LYT-828 प्राइमरी सेंसर, 50MP JN1 अल्ट्रावाइड कैमरा और 200MP का OIS सपोर्ट वाला पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलता है. V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स और Zeiss कलर साइंस इसे और भी पावरफुल बनाते हैं. फ्रंट में 50MP JN1 कैमरा दिया गया है. फोन में 6,510mAh की बैटरी है जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसके अलावा अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल स्पीकर, एक्शन बटन, सिग्नल एम्प्लीफायर चिप और चार Wi-Fi बूस्टर्स भी शामिल हैं.

Vivo X300: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

स्टैंडर्ड Vivo X300 अपने Pro मॉडल की तरह ही Dimensity 9500 चिपसेट के साथ आता है और इसमें भी वही 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग मिलती है. हालांकि इसकी बैटरी थोड़ी छोटी है- 6,040mAh- और इसका साइज़ भी ज्यादा कॉम्पैक्ट है. फोन का 6.31-इंच 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले इसे मार्केट के कुछ चुनिंदा कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स में शामिल करता है. इसका वजन 190 ग्राम है और साइज़ 150.57 x 71.92 x 7.95mm है, जिससे इसे एक हाथ से चलाना आसान हो जाता है. कैमरा सेटअप Pro मॉडल से अलग है. इसमें 200MP Samsung HPB प्राइमरी सेंसर, 50MP JN1 अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP LYT-602 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसमें V3+ इमेजिंग चिप और Zeiss ट्यूनिंग सपोर्ट भी वही है. सेल्फी कैमरा भी 50MP JN1 है.