200MP कैमरे के साथ तबाही मचाने आ रहा Vivo X300! लॉन्च डेट आ गई सामने, जानिए क्या-क्या मिलेगा

Vivo ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसकी फ्लैगशिप X300 सीरीज 2 दिसंबर दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगी. इस सीरीज में दो मॉडल होंगे— Vivo X300 और Vivo X300 Pro. दोनों फोन्स पहले चीन में पेश किए जा चुके हैं और उसके बाद उन्हें ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया गया था. भारतीय यूजर्स के लिए कंपनी ने खास तौर पर एक एक्सक्लूसिव रेड कलर वेरिएंट भी कन्फर्म किया है, जो केवल इंडिया में ही मिलेगा. इसके साथ ही दोनों स्मार्टफोन्स Android 16 आधारित OriginOS 6 पर काम करेंगे.

भारत में कीमत: अभी राज, लॉन्च डेट पर होगा खुलासा

Vivo ने अभी तक भारत में X300 या X300 Pro की कीमतों का खुलासा नहीं किया है. कंपनी लॉन्च इवेंट के करीब कीमत, सेल डेट और ऑफर्स से जुड़ी जानकारी साझा करेगी. चूंकि यह सीरीज प्रीमियम सेगमेंट में आती है, इसलिए उम्मीद है कि कीमतें हाई-एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के मुकाबले होंगी.

उपलब्धता: ऑनलाइन लॉन्च या सॉफ्ट अनाउंसमेंट?

कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि लॉन्च इवेंट पूरी तरह ऑनलाइन होगा या फिर साइलेंट सॉफ्ट लॉन्च. हालांकि, कई टेक प्लेटफॉर्म्स का अनुमान है कि Vivo एक लाइवस्ट्रीम इवेंट आयोजित कर सकता है, जिसके लिंक और विवरण जल्द ही सोशल मीडिया और YouTube चैनल पर शेयर किए जाएंगे. लॉन्च के बाद फोन भारत में कई कलर ऑप्शन्स में मिलेगा, जिनमें वैश्विक रंग और भारत का एक्सक्लूसिव रेड भी शामिल है.

पावरफुल फीचर्स: 3nm चिपसेट और Zeiss कैमरा सिस्टम

Vivo X300 और X300 Pro दोनों में MediaTek का 3nm Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो अल्ट्रा-फास्ट परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. कैमरा परफॉर्मेंस को और मजबूत करने के लिए Vivo ने इसमें Pro Imaging VS1 चिप और V3+ इमेजिंग चिप भी शामिल की है.

Vivo X300 Pro के कैमरे: Zeiss ट्यूनिंग के साथ प्रो-लेवल सेटअप

Vivo X300 Pro का कैमरा सेटअप काफी एडवांस है. इसमें शामिल हैं-

• 50MP Sony LYT-828 मेन कैमरा (f/1.57 अपर्चर)

• 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड कैमरा

• 200MP HPB APO टेलीफोटो कैमरा, फ्रंट कैमरे में भी 50MP Samsung JN1 सेंसर दिया गया है, जिससे हाई-क्वालिटी सेल्फी और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

Vivo X300 (स्टैंडर्ड मॉडल) के कैमरे: बेहद दमदार 200MP मेन सेंसर

Vivo X300 में भी ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है. इसमें शामिल हैं—

• 200MP HPB मेन कैमरा (OIS के साथ)

• 50MP Sony LYT-602 टेलीफोटो कैमरा (OIS के साथ)

• 50MP Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड कैमरा, फ्रंट कैमरा X300 Pro जैसा ही है— 50MP Samsung JN1 सेंसर.

नया Telephoto Extender Kit: प्रो फोटोग्राफी के लिए खास

Vivo ने इस सीरीज में Zeiss 2.35x Teleconverter lenses का एक खास Telephoto Extender Kit भी टीज किया है. यह बेहद प्रोफेशनल-ग्रेड टेलीफोटो फोटोग्राफी के लिए बनाया गया है. यह किट कैमरा ऐप के Teleconverter Mode के साथ काम करता है और ऑटो-रिकग्निशन के लिए NFC भी दिया गया है.

किससे मुकाबला होगा?

Vivo X300 सीरीज सीधे तौर पर प्रीमियम फ्लैगशिप फोन से मुकाबला करेगी. खासतौर पर इसमें कैमरा, इमेजिंग चिप्स और नए 3nm प्रोसेसर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है. भारत में इसके लॉन्च के बाद इसकी पूरी कीमत, ऑफर्स और सेल डेटा 2 दिसंबर को सामने आएगी.