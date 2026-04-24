स्मार्टफोन नहीं, यह तो 'छोटा कैमरा' है! 200MP कैमरे के साथ Vivo का सबसे घातक फोन 6 मई को होगा लॉन्च

Vivo X300 Ultra भारत में 6 मई को लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें 200MP का Zeiss कैमरा और 400mm तक का प्रोफेशनल जूम सपोर्ट मिलेगा. इस फ्लैगशिप फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और भारी-भरकम 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो इसे 2026 का सबसे पावरफुल कैमरा फोन बना सकती है.
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Vivo का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 Ultra अब भारत में लॉन्च होने जा रहा है. कंपनी ने पुष्टि की है कि यह फोन 6 मई को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. इससे पहले यह डिवाइस 30 मार्च को चीन में लॉन्च हो चुका है. इस बार खास बात यह है कि Vivo अपनी Ultra सीरीज को ग्लोबल मार्केट में ला रहा है, जो पहले सिर्फ चीन तक सीमित थी. भारत में यह फोन Amazon, Flipkart और Vivo के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.
Vivo X300 Ultra का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कैमरा सेटअप है. इसमें Zeiss के साथ मिलकर तैयार किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है. फोन में 200MP का Sony LYT-901 प्राइमरी सेंसर मिलता है, जो हाई-एंड फोटोग्राफी का अनुभव देने का दावा करता है. इसके साथ 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 85mm से 400mm तक का ज़ूम सपोर्ट करता है. साथ ही 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.
इस फोन की एक खास बात इसका एक्सटर्नल Zeiss टेलीफोटो लेंस सिस्टम है. इसमें 200mm और 400mm के लेंस ऑप्शन मिलते हैं, जिन्हें एक खास एक्सटेंडर किट के जरिए फोन से जोड़ा जा सकता है. यह सेटअप फोन को एक कॉम्पैक्ट कैमरा जैसा बना देता है. हाल ही में MWC इवेंट में इस डिवाइस को दिखाया गया था, जहां यह कैमरा ग्रिप और लेंस के साथ काफी प्रोफेशनल नजर आया.
Vivo X300 Ultra में 6.82 इंच का बड़ा 2K LTPO OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका मतलब है कि स्क्रीन काफी स्मूद और शार्प विजुअल्स देती है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए पावरफुल बनाता है.
फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मानी जाती है. इसके साथ 100W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. यह कॉम्बिनेशन यूजर्स को जल्दी चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ दोनों का फायदा देता है.
डिजाइन की बात करें तो फोन Vivo के सिग्नेचर स्टाइल के साथ आता है. इसमें पीछे की तरफ बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और फ्रेम फ्लैट एज डिजाइन के साथ आता है. ग्लोबल मार्केट में यह फोन ग्रीन, सिल्वर और ब्लैक कलर ऑप्शन में देखा गया है. भारत में भी इन रंगों में लॉन्च होने की उम्मीद है.
चीन में Vivo X300 Ultra की शुरुआती कीमत CNY 6,999 (करीब ₹96,000) रखी गई है. हालांकि, भारत में इसकी कीमत ₹1 लाख से ज्यादा होने की संभावना है, जिससे यह प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी में आएगा.