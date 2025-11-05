Vivo लाया सबसे सस्ता 5G Smartphone! मिलेगी 6000mAh की तगड़ी बैटरी; मिलेंगे GenZ के फेवरेट फीचर्स

Vivo ने भारत में अपनी Y सीरीज को और मजबूत करते हुए Vivo Y19s 5G लॉन्च कर दिया है. यह फोन बजट सेगमेंट में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके फीचर्स काफी प्रीमियम लगते हैं. कंपनी का दावा है कि यह फोन शानदार बैटरी, स्मूद परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. जो यूजर भरोसेमंद और टिकाऊ फोन कम दाम में खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह डिवाइस बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है.

कीमत और उपलब्धता

Vivo Y19s 5G की शुरुआती कीमत ₹10,999 रखी गई है, जिसमें आपको 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है. इसका 4GB + 128GB वेरिएंट ₹11,999 और 6GB + 128GB वेरिएंट ₹13,499 में उपलब्ध है. कंपनी ने इसे दो कलर ऑप्शन में पेश किया है – Majestic Green और Titanium Silver. ग्राहक इस फोन को Vivo की ऑफिशियल वेबसाइट या देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं.

डिस्प्ले और डिजाइन

Vivo Y19s 5G में 6.74 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो HD+ रेजॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस 700 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी डिस्प्ले साफ दिखता है. इसका बॉडी-टू-स्क्रीन रेश्यो काफी अच्छा है और पतले बेजल्स इसे और प्रीमियम लुक देते हैं.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बना है. यह चिपसेट बजट रेंज में भी स्मूद गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है. Vivo ने इसमें LPDDR4X RAM और eMMC 5.1 स्टोरेज दी है, जो 2TB तक एक्सपैंडेबल है. फोन Android 15 आधारित FunTouchOS 15 पर चलता है, जो नया और यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है.

कैमरा परफॉर्मेंस

कैमरा के मामले में Vivo Y19s 5G में 13MP प्राइमरी सेंसर और एक 0.8MP सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. फ्रंट में 5MP सेल्फी कैमरा (f/2.2) है, जो बेसिक फोटोग्राफी और वीडियो कॉल के लिए ठीक-ठाक है. हालांकि यह फोन हाई-एंड कैमरा परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसका आउटपुट अच्छा है.

बैटरी और चार्जिंग

फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 6,000mAh की विशाल बैटरी, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन का बैकअप देती है. साथ ही इसमें Battery Health Optimization फीचर भी है, जो लंबे समय तक बैटरी की लाइफ को बेहतर रखता है.

कनेक्टिविटी और सेफ्टी

Vivo Y19s 5G को IP64 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और छींटों से सुरक्षित है. इसमें डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.4, USB Type-C पोर्ट और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं.