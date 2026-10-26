/Vivo लाया 3 दिन तक लगातार चलने वाला Smartphone! 50MP कैमरा, IP69 रेटिंग और मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Vivo Y600 मार्केट में उतार दिया है. चीन में लॉन्च हुए इस फोन की सबसे बड़ी हाइलाइट इसकी 10,000mAh की बड़ी बैटरी है. अगर आप एक बार इसे फुल चार्ज कर लेते हैं तो कई दिनों तक आपको दोबारा चार्जर ढूंढने की फिक्र नहीं होगी. बैटरी के अलावा इसमें 1.5K AMOLED डिस्प्ले और फोटो-वीडियो के लिए 50MP का कैमरा भी दिया गया है.
10,000mAh बैटरी से खत्म होगी रोज चार्ज करने की टेंशन
आजकल के स्मार्टफोन में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत बैटरी बैकअप से ही होती है. 5G चलाने के चक्कर में महंगे से महंगा फोन भी शाम तक दम तोड़ देता है. इसी परेशानी को समझते हुए वीवो ने Vivo Y600 में 10,000mAh की क्षमता वाली बैटरी दी है. कंपनी ने इससे पहले Y600 सीरीज में Y600 Pro, Y600i और Y600 Turbo जैसे फोन उतारे थे. लेकिन इस नए मॉडल का बैटरी साइज बाकी सब पर भारी पड़ता है. इतनी पावरफुल बैटरी होने के बाद आपको जेब या बैग में भारी पावर बैंक लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
बड़ा बैटरी साइज पर डिजाइन फिर भी स्लिम
अक्सर देखा गया है कि जिस भी फोन में बड़ी बैटरी दी जाती है, वह बहुत भारी और मोटा लगने लगता है. लेकिन वीवो ने इसके डिजाइन पर काफी काम किया है और इसे स्लिम बनाए रखा है. इसका साइज 163.9 x 76.5 x 8.69mm है और इसका कुल वजन 225 ग्राम है. फोन को जल्दी चार्ज करने के लिए इसमें 44W की फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है. इससे बड़ी बैटरी होने के बाद भी यह कम समय में चार्ज हो जाती है.
1.5K डिस्प्ले और पानी-धूल से सेफ्टी
दिखने और डिस्प्ले के मामले में भी यह फोन अच्छा अनुभव देता है. इसमें 6.83-इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ काम करती है. इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 94.47 परसेंट रखा गया है, जिसका मतलब है कि स्क्रीन के आसपास बहुत कम जगह छूटती है. इससे रील्स देखने और गेम खेलने में अलग ही मजा आता है. पानी और धूल की मार से बचाने के लिए फोन में IP68 और IP69 की सुरक्षा रेटिंग भी दी गई है.
प्रोसेसर, स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम
सॉफ्टवेयर और परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7300e चिपसेट लगाया गया है. मल्टीटास्किंग के लिए फोन में 8GB तक की RAM और फाइल सेव करने के लिए 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. यह फोन Android 16 पर बेस्ड वीवो के OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसे इस्तेमाल करना काफी आसान और स्मूथ है.
50MP कैमरा और सिक्योरिटी सेंसर्स
कैमरा सेक्शन में फोन के पिछले हिस्से पर 50-मेगापिक्सल का एक सिंगल रियर कैमरा मौजूद है, जो 10x डिजिटल ज़ूम सपोर्ट के साथ आता है. इससे आप रोजमर्रा की तस्वीरें आसानी से क्लिक कर सकते हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सामने 8-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. फोन को अनलॉक करने के लिए स्क्रीन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है. कनेक्टिविटी के मामले में इसमें 5G, 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.4 और टाइप-सी पोर्ट जैसे सभी बेसिक ऑप्शन दिए गए हैं.
वेरिएंट्स और कीमत की पूरी डिटेल
चीन में Vivo Y600 को अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है. इसके 6GB + 128GB वाले बेस मॉडल की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 29,000 रुपये पड़ती है. 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत लगभग 30,000 रुपये है. इसके अलावा 6GB + 256GB मॉडल करीब 31,000 रुपये और 8GB + 256GB वाला टॉप मॉडल लगभग 36,000 रुपये में मिलता है. यह फोन गोल्ड, ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में आता है, जिसकी सेल चीन में 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली है.