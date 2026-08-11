'मैं किसी से नहीं डरता': AI के खतरों पर पुतिन का दबंग अंदाज, दी दिमाग सिकुड़ने की चेतावनी!

आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल और इसके खतरों को लेकर दुनिया भर में बहस जारी है. एआई को लेकर लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा है कि AI के बढ़ते प्रयोग से इंसानी दिमाग सुस्त हो सकता है. इन्हीं सब बहस के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने AI टेक्नोलॉजी को लेकर जो कहा, उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. नौवोसिरबिर्स्क में युवा शिक्षकों और छात्रों के साथ एक बैठक के दौरान पुतिन ने एआई के बढ़ते उपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की.
इस बैठक के दौरान पुतिन ने चेतावनी दी कि भविष्य में AI समाज को दो वर्गों में बांट सकता है. पहला वर्ग बौद्धिक अभिजात वर्ग यानी Intellectual Elite का होगा, वे लोग जो जागरूक, जिम्मेदार और सोचने-समझने में सक्षम हैं. वहीं दूसरा वर्ग उन लोगों का होगा जो सिर्फ बिना सोचे-समझे बटन दबाने का काम करते हैं.
अपने अंदाज में चुटकी लेते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ऐसे लोगों का दिमाग धीरे-धीरे शैग्रीन लेदर यानी चमड़े की तरह सिकुड़ने लगता है. बस बूम-बूम, बटन दबाया और सब कुछ बाहर निकल कर सामने आ गया.
AI के विकास और उससे जुड़े खतरों पर दिलचस्पी दिखाते हुए पुतिन ने वहां मौजूद एक युवा वैज्ञानिक से सवाल किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें किस तरह का खतरा है?
इस सवाल का जवाब देते हुए युवा वैज्ञानिक ने कहा कि मैं आपसे सच कहूं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इस पर रूसी राष्ट्रपति ने तुरंत जवाब दिया, और मैं कभी किसी चीज से नहीं डरा हूं.
नौवोसिरबिर्स्क रूस का सातवां ऐसा क्षेत्र है, जिसका पुतिन दौरे पर पहुंचे हैं. इससे पहले वे तातारस्तान, क्रास्नोयार्स्क क्राय, बुरयातिया, ओम्स्क और इरकुत्स्क क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं.
हाल के सालों में रूसी अधिकारियों और संस्थानों ने देश के अंदर AI प्रतिभाओं को तराशने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं. व्लादिमीर पुतिन ने AI पर एक राष्ट्रपति आयोग का भी गठन किया है और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बदलाव करके इस तकनीक पर ज्यादा जोर दिया है. यूक्रेन युद्ध के बाद देश से बाहर जा रही तकनीकी प्रतिभाओं को रोकने और रूस की 14 करोड़ की आबादी को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से ये फैसले लिए गए हैं.
रूस की AI कोशिशों के पीछे कारण तकनीकी संप्रभुता हासिल करना है. रूस की सरकार चाहती है कि देश का अपना स्वदेशी AI मॉडल हो, जिसे स्थानीय रिसर्चर्स तैयार करें, जो घरेलू हार्डवेयर पर चले और जिसमें रूसी मूल्यों की झलक हो. इससे तकनीक पर सरकार का कंट्रोल रहेगा और बाहरी देशों पर निर्भरता कम होगी.