Vi का 'ऑल-इन-वन' प्लान! 300GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और फ्री Disney+ Hotstar, कीमत सिर्फ...

Vi 419 Recharge Plan: अगर आप कम समय में डेटा और OTT प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो Vi एक शानदार प्लान लेकर आया है. कंपनी ने अपने प्रीपेड प्लान्स की लिस्ट में एक और नया पैक जोड़ दिया है. यह रिचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो शॉर्ट टर्म में हाई डेटा यूज और ओटीटी का लाभ उठाना चाहते हैं. वीआई के नए 419 रुपये वाले प्लान मे मिलने वाले बेनिफिट्स जानने के लिए आगे पढ़ें.

यह भी पढ़ें: BSNL का तोहफा: डेली ₹5 से कम में 365 दिन की छुट्टी, 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल, फ्री सिम!

Vi का 419 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

Vi का नया 419 रुपये का धमाकेदार प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में यूजर्स को 300GB हाई-स्पीड तक अनलिमिटेड डेटा मिलता है. 28 दिनों के लिए डेटा की टेंशन खत्म हो जाती है. डेटा खत्म होने पर स्पीड 100Kbps से कम होगी. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS दिए जाते हैं. इस रिचार्ज में Disney+ Hotstar और Vi Movies & TV का फ्री एक्सेस भी मिलता है.

Vi का 419 रुपये वाला प्लान अब कई सर्कल में लॉन्च

वीआई का 419 रुपये वाला प्लान अब काफी सर्कल्स यानी स्टेट के लिए उपलब्ध है. पहले देखा गया था कि कंपनी ने यह प्लान राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लिए पेश किया था. लेकिन अब यह अन्य राज्यो में भी लॉन्च किया गया है. कुछ सर्कल में हो सकता है ये प्लान पेश न किया गया हो.

यह भी पढ़ें: Airtel को भारी पड़ गई ये लापरवाही! DoT ने ठोका 2.14 लाख रुपये का जुर्माना, जानें मामला

हर सर्कल और बजट के लिए अलग ऑफर

Vodafone Idea अपने यूजर्स का ध्यान खींचने के लिए एक के बाद एक शानदार प्लान पेश कर रही है. कंपनी ने सभी प्राइस रेंज और हर सर्कल के लिए अलग-अलग प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हुए है. इसका उद्देश्य हर तरह के यूजर का ध्यान रखना है. फिलहाल वीआई को अपने करंट ग्राहकों को बनाकर रखने और नए यूजर्स को एड करने की बेहद जरूरत है. जिनमें ये प्लान खासतौर भूमिका निभा सकते हैं.