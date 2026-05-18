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Hindi NewsटेकVodafone Idea का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक! अंतरिक्ष से सीधे आपके फोन में आएगा सुपरफास्ट इंटरनेट, जियो-एयरटेल की बढ़ी टेंशन

Vodafone Idea का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक! अंतरिक्ष से सीधे आपके फोन में आएगा सुपरफास्ट इंटरनेट, जियो-एयरटेल की बढ़ी टेंशन

एएसटी स्पेसमोबाइल (AST SpaceMobile) ने बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर या डिश के, सामान्य स्मार्टफोन पर सीधे अंतरिक्ष से 98.9 Mbps की पीक डाउनलोड स्पीड देकर इतिहास रच दिया है, भारत के लिए यह इसलिए खास है क्योंकि कंपनी ने इसके लिए Vodafone Idea (Vi) के साथ साझेदारी की है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 18, 2026, 07:15 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

AST SpaceMobile ने एक ऐसा टेस्ट किया है जो भविष्य में मोबाइल इंटरनेट की दुनिया बदल सकता है. कंपनी ने दावा किया है कि उसने अपने Block 1 BlueBird सैटेलाइट्स की मदद से एक सामान्य स्मार्टफोन पर सीधे अंतरिक्ष से 98.9 Mbps की डाउनलोड स्पीड हासिल की है. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए फोन में किसी तरह का बदलाव, नया हार्डवेयर या अलग एंटीना इस्तेमाल नहीं किया गया. यह टेस्ट बहामास के समुद्री इलाके में किया गया और इसे डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इस तकनीक का मकसद उन जगहों तक इंटरनेट पहुंचाना है जहां मोबाइल टावर लगाना मुश्किल है या नेटवर्क कमजोर रहता है. बता दें, AST SpaceMobile ने Vodafone Idea के साथ पार्टनरशिप की है.

बिना डिश और बिना खास डिवाइस के चला इंटरनेट

अब तक सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब बड़ी डिश, टर्मिनल या अलग हार्डवेयर होता था. लेकिन AST SpaceMobile का मॉडल इससे अलग है. कंपनी ऐसी स्पेस-बेस्ड सेल्युलर नेटवर्क बना रही है जो सीधे आम मोबाइल फोन के साथ काम कर सके. कंपनी के मुताबिक इस टेस्ट में उसके Block 1 BlueBird सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया. इंटरनेट डेटा अमेरिका के जॉर्जिया स्थित हाइपर सर्वर से भेजा गया और सीधे स्मार्टफोन पर रिसीव किया गया. टेस्ट के दौरान इंटरनेट स्पीड लगातार 97 Mbps के आसपास रही और पीक स्पीड 98.9 Mbps तक पहुंची. यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि अब तक लोग सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सिर्फ इमरजेंसी मैसेजिंग, समुद्री संचार या दूरदराज इलाकों के सीमित इंटरनेट के रूप में देखते थे.

क्यों खास है 98.9 Mbps की स्पीड?

करीब 100 Mbps की स्पीड सीधे सैटेलाइट से स्मार्टफोन पर मिलना इस तकनीक की क्षमता को दिखाता है. इतनी स्पीड पर वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग और हाई-क्वालिटी इंटरनेट सर्विस संभव हो सकती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि लॉन्च के बाद हर यूजर को हमेशा इतनी ही स्पीड मिलेगी. असली नेटवर्क पर स्पीड कई चीजों पर निर्भर करेगी, जैसे कितने यूजर जुड़े हैं, सैटेलाइट की क्षमता, नेटवर्क डिजाइन, स्पेक्ट्रम और सरकारी मंजूरी. फिर भी यह टेस्ट दिखाता है कि यह टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रही, बल्कि असली इस्तेमाल के करीब पहुंच चुकी है.

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अगली पीढ़ी के सैटेलाइट्स होंगे और ज्यादा तेज

AST SpaceMobile ने यह भी कहा है कि उसके अगले जनरेशन के सैटेलाइट्स मौजूदा स्पीड को लगभग दोगुना कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो भविष्य में सैटेलाइट इंटरनेट सिर्फ इमरजेंसी सर्विस तक सीमित नहीं रहेगा. यह टेक्नोलॉजी ग्रामीण इलाकों, बिजनेस नेटवर्क, IoT डिवाइसेज और यात्रा के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी उपयोगी बन सकती है. खासकर उन क्षेत्रों में जहां मोबाइल टावर लगाना महंगा या मुश्किल होता है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह टेक्नोलॉजी?

भारत के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि AST SpaceMobile ने Vodafone Idea यानी Vi के साथ साझेदारी की है. दोनों कंपनियां भारत में डायरेक्ट-टू-फोन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस पर काम कर रही हैं. इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स को अलग डिश या सैटेलाइट डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनका सामान्य स्मार्टफोन ही इंटरनेट एक्सेस डिवाइस बन जाएगा. यही चीज इस तकनीक को पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से अलग बनाती है.

असली चुनौती अब कमर्शियल लॉन्च की

हालांकि यह टेस्ट तकनीकी तौर पर बड़ी सफलता है, लेकिन असली चुनौती अब कमर्शियल स्केल पर सर्विस शुरू करने की होगी. कंपनी को यह साबित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी लाखों यूजर्स के साथ अलग-अलग देशों और नेटवर्क कंडीशंस में कितनी अच्छी तरह काम करती है.

इसके अलावा कीमत, नेटवर्क लेटेंसी, सरकारी नियम और स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट भी अहम भूमिका निभाएंगे. लेकिन इतना साफ है कि स्पेस-बेस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड अब तेजी से हकीकत बनता जा रहा है. भारत जैसे बड़े देश में, जहां कई इलाकों में अभी भी नेटवर्क की समस्या है, यह तकनीक भविष्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा विकल्प बन सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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