Free 50GB डेटा, JioHotstar और भी बहुत कुछ! Vi यूजर्स के लिए बंपर ऑफर्स, रिचार्ज कराओ और मौज करो!

Vi Prepaid Recharge Plan: मोबाइल रिचार्ज करने का यह सबसे सुनहरा मौका है. रिचार्ज करने पर फ्री 50GB डेटा का बेनिफिट मिल रहा है. साथ में JioHotstar और अन्य ओटीटी ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. यानी मनोरंजन भी अनलिमिटेड और इंटरनेट भी झक्कास. जल्दी जानें ये धमाकेदार ऑफर.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:19 PM IST
Vi Prepaid Plan Offers: त्योहारो का सीजन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन ऑफर्स की बरसात अभी भी जारी है. कपड़े, गैजेट्स और खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ प्रीपेड रिचार्ज प्लान पर भी एक जबरदस्त डील मिल रही है. लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) अपने यूजर्स के लिए बिग दिवाली सेल लेकर आई है. इस सेल के दौरान कंपनी अपने प्लान्स पर 30% तक की छूट, 50GB तक फ्री डेटा और Jiohotstar का एक्सेस जैसे धमाकेदार बेनिफिट दे रही है. यह मौका सस्ते में तगड़ी डील पाने का है. चलिए डिटेल में जानें इन ऑफर्स के बारे में.

रिचार्ज पर मिल रहा है 30% तक का सीधा डिस्काउंट
Vi की दिवाली सेल यूजर्स को रिचार्ज पर बड़ा फायदा दे रही है. कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ग्राहकों को प्रीपेड प्लान्स पर 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है. यानी कि आपके मनपसंद प्लान अब पहले से काफी सस्ते दाम में पेश किए गए है. इस डिस्काउंट के अलावा कस्टमर को दूसरे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं. ये रिचार्ज प्लान्स को और भी फायदेमंद बना देंगे.

50GB मोबाइल डेटा और OTT सब्सक्रिप्शन मुफ्त
Vi अपनी इस बिग दिवाली सेल में कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स के साथ 50GB तक फ्री मोबाइल डेटा दे रही है. जैसे- 3699 रुपये वाले सालभर के प्लान पर आपको 50GB डेटा फ्री मिलता है. इस प्लान में 365 दिनों के लिए डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और फ्री एसएमएस भी मिल रहा है.

इन सब के अलावा कुछ सेलेक्टेड रिचार्ज प्लान के साथ 19 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है. इसके साथ ही Vi के 365 रुपये, 380 रुपये, 398 रुपये, 450 रुपये, 469 रुपये और 579 रुपये जैसे प्लान्स में यूजर्स को फ्री Jiohotstar का एक्सेस भी मिल रहा है. यह 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ पेश किए जाते हैं.

रिचार्ज से पहले ये जानकारी जरूर जान लें

ये सभी डील्स और ऑफर्स Vi की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स पर मौजूद है. ध्यान दें कि हो सकता है कुछ ऑफर्स सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही मिल रहे हों. इसलिए रिचार्ज करने से पहले आप एक बार वेबसाइट और ऐप दोनों पर ऑफर्स को जरूर चेक करें. इससे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है. कंपनी ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि यह बंपर दिवाली ऑफर कब तक चलेगा. 

