Vodafone Idea अब देगा Free 50GB डेटा, जानिए किस Plan पर कितना है Offer

Vodafone Idea (Vi) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है. कंपनी अब चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स पर अतिरिक्त डेटा दे रही है. यह ऑफर ₹1,749, ₹3,499, ₹3,699 और ₹3,799 वाले प्रीपेड प्लान्स पर लागू होगा. यह लिमिटेड पीरियड ऑफर Vi के Hero Unlimited प्लान्स का हिस्सा है और 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. Telecom Talks की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ऑफर देश के ज्यादातर टेलीकॉम सर्किल्स में लागू है.

इन प्लान्स पर मिल रहा है एक्स्ट्रा डेटा

₹1,749 प्रीपेड प्लान

• वैलिडिटी: 180 दिन

• डेली बेनिफिट्स:

• अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

• रोजाना 1.5GB डेटा

• रोज 100 SMS

• अतिरिक्त डेटा: 45 दिनों के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा

• Hero Unlimited फायदे:

• Weekend Data Rollover: हफ्ते में बचा डेटा वीकेंड पर इस्तेमाल करें.

• Data Delights: हर महीने 2GB तक फ्री बैकअप डेटा.

• Binge All Night: रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा यूज.

₹3,499 प्रीपेड प्लान

• वैलिडिटी: 365 दिन

• डेली बेनिफिट्स:

• अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

• रोजाना 1.5GB डेटा

• रोज 100 SMS

• अतिरिक्त डेटा: 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा

• Hero Unlimited फायदे:

• Weekend Data Rollover

• Data Delights

• Binge All Night

₹3,699 प्रीपेड प्लान

• वैलिडिटी: 365 दिन

• डेली बेनिफिट्स:

• अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

• रोजाना 2GB डेटा

• रोज 100 SMS

• OTT सब्सक्रिप्शन: 1 साल का Disney+ Hotstar Mobile

• अतिरिक्त डेटा: 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा

• Hero Unlimited फायदे:

• Weekend Data Rollover

• Data Delights

• Binge All Night

₹3,799 प्रीपेड प्लान

• वैलिडिटी: 365 दिन

• डेली बेनिफिट्स:

• अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग

• रोजाना 2GB डेटा

• रोज 100 SMS

• OTT सब्सक्रिप्शन: 1 साल का Amazon Prime Video Mobile Edition

• अतिरिक्त डेटा: 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा

• Hero Unlimited फायदे:

• Weekend Data Rollover

• Data Delights

• Binge All Night

ऑफर का फायदा कैसे उठाएं?

अगर आप इन चार में से कोई भी प्लान रिचार्ज कराना चाहते हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच रिचार्ज करना होगा. यह ऑफर केवल तय समय के लिए है, इसलिए समय रहते इसे एक्टिवेट करें.

FAQs

Q1. यह ऑफर किन प्लान्स पर है?

₹1,749, ₹3,499, ₹3,699 और ₹3,799 वाले प्रीपेड प्लान्स पर.

Q2. यह ऑफर कब तक चलेगा?

1 अगस्त से 31 अगस्त तक.

Q3. अतिरिक्त डेटा कितने दिनों के लिए मिलेगा?

₹1,749 प्लान में 45 दिन के लिए 30GB और बाकी तीन प्लान्स में 90 दिन के लिए 50GB डेटा मिलेगा.

Q4. Hero Unlimited प्लान के फायदे क्या हैं?

Weekend Data Rollover, Data Delights और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा.