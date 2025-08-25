Vodafone Idea लाया धमाकेदार Offer! सिर्फ ₹1 में पाएं ₹4,999 का रिचार्ज प्लान, साल भर अनलिमिटेड इंटरनेट अलग से

Vi Recharge Plan Offer: भारत की बड़ी टेलिकॉम कंपनियों में से एक Vodafone-Idea (Vi) अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर के तहत यूजर्स को Vi का प्रीमियम ₹4,999 का वार्षिक रिचार्ज प्लान मात्र ₹1 में मिल सकता है. यह ऑफर Vi ऐप पर खेले जाने वाले Galaxy Shooters गेम से जुड़ा है और इसे ग्राहक केवल 31 अगस्त 2025 तक ही हासिल कर सकते हैं.

क्या है यह ऑफर?

Vi ने एक अनोखा गेम-बेस्ड प्रमोशनल ऑफर लॉन्च किया है. कंपनी के ब्लॉग के अनुसार, ग्राहक Vi ऐप पर जाकर Galaxy Shooters गेम खेल सकते हैं. इस गेम में यूजर्स को ड्रोन पर शूट करके जेम्स (gems) कलेक्ट करने होते हैं. जितने ज्यादा जेम्स आप जीतेंगे, उतने बड़े रिवार्ड्स आपको मिलेंगे.

जेम्स के हिसाब से मिलने वाले रिवार्ड्स

• 25 Gems: अमेजन गिफ्ट वाउचर ₹50 (300 विजेताओं के लिए)

• 75 Gems: 10GB डेटा सिर्फ ₹1 में + 16 OTT ऐप्स की एक्सेस (30 विजेताओं के लिए)

• 150 Gems: 50GB डेटा पैक (₹348 का) सिर्फ ₹1 में, 28 दिन वैलिड (30 विजेताओं के लिए)

• 300 Gems: ₹4,999 का वार्षिक रिचार्ज प्लान सिर्फ ₹1 में (15 विजेताओं के लिए)

इस ऑफर का फायदा केवल 31 अगस्त 2025 तक उठाया जा सकता है.

₹4,999 वार्षिक प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

यह Vi का सबसे प्रीमियम प्लान है जिसमें यूजर्स को सालभर के लिए ढेर सारे फायदे मिलते हैं:

• Validity: पूरे 365 दिन की सर्विस

• Calling: पूरे साल अनलिमिटेड कॉलिंग

• Data: रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा

• SMS: हर दिन 100 फ्री SMS

• Entertainment: 1 साल का Amazon Prime सब्सक्रिप्शन

• OTT Access: Vi Movies & TV ऐप के जरिए 16 OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस

यह पैक उन यूजर्स के लिए बेहद खास है, जो इंटरनेट, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट सबकुछ एक ही प्लान में चाहते हैं.

क्यों खास है यह ऑफर?

आज के समय में जब हर कंपनी यूजर्स को आकर्षित करने के लिए नए-नए ऑफर ला रही है, Vi का यह ऑफर सबसे अलग है क्योंकि इसमें ग्राहकों को गेम खेलकर रिचार्ज जीतने का मौका मिल रहा है. सिर्फ ₹1 में इतना बड़ा रिचार्ज मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है.

FAQs

Q1. यह ऑफर कब तक वैलिड है?

यह ऑफर 31 अगस्त 2025 तक वैलिड है.

Q2. इस ऑफर का फायदा कैसे उठाएं?

Vi ऐप पर Galaxy Shooters गेम खेलकर जेम्स कलेक्ट करें और रिवार्ड्स पाएं.

Q3. ₹4,999 प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेली डेटा, 100 SMS प्रतिदिन, Amazon Prime और 16 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस.

Q4. क्या हर कोई ₹1 में रिचार्ज जीत सकता है?

नहीं, केवल 15 विजेताओं को 300 Gems कलेक्ट करने पर यह रिवार्ड मिलेगा.