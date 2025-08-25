Vodafone Idea लाया धमाकेदार Offer! सिर्फ ₹1 में पाएं ₹4,999 का रिचार्ज प्लान, साल भर अनलिमिटेड इंटरनेट अलग से
Advertisement
trendingNow12895345
Hindi Newsटेक

Vodafone Idea लाया धमाकेदार Offer! सिर्फ ₹1 में पाएं ₹4,999 का रिचार्ज प्लान, साल भर अनलिमिटेड इंटरनेट अलग से

Vi अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर के तहत यूजर्स को Vi का प्रीमियम ₹4,999 का वार्षिक रिचार्ज प्लान मात्र ₹1 में मिल सकता है. यह ऑफर Vi ऐप पर खेले जाने वाले Galaxy Shooters गेम से जुड़ा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vodafone Idea लाया धमाकेदार Offer! सिर्फ ₹1 में पाएं ₹4,999 का रिचार्ज प्लान, साल भर अनलिमिटेड इंटरनेट अलग से

Vi Recharge Plan Offer: भारत की बड़ी टेलिकॉम कंपनियों में से एक Vodafone-Idea (Vi) अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई है. इस ऑफर के तहत यूजर्स को Vi का प्रीमियम ₹4,999 का वार्षिक रिचार्ज प्लान मात्र ₹1 में मिल सकता है. यह ऑफर Vi ऐप पर खेले जाने वाले Galaxy Shooters गेम से जुड़ा है और इसे ग्राहक केवल 31 अगस्त 2025 तक ही हासिल कर सकते हैं.

क्या है यह ऑफर?
Vi ने एक अनोखा गेम-बेस्ड प्रमोशनल ऑफर लॉन्च किया है. कंपनी के ब्लॉग के अनुसार, ग्राहक Vi ऐप पर जाकर Galaxy Shooters गेम खेल सकते हैं. इस गेम में यूजर्स को ड्रोन पर शूट करके जेम्स (gems) कलेक्ट करने होते हैं. जितने ज्यादा जेम्स आप जीतेंगे, उतने बड़े रिवार्ड्स आपको मिलेंगे.

जेम्स के हिसाब से मिलने वाले रिवार्ड्स
 • 25 Gems: अमेजन गिफ्ट वाउचर ₹50 (300 विजेताओं के लिए)
 • 75 Gems: 10GB डेटा सिर्फ ₹1 में + 16 OTT ऐप्स की एक्सेस (30 विजेताओं के लिए)
 • 150 Gems: 50GB डेटा पैक (₹348 का) सिर्फ ₹1 में, 28 दिन वैलिड (30 विजेताओं के लिए)
 • 300 Gems: ₹4,999 का वार्षिक रिचार्ज प्लान सिर्फ ₹1 में (15 विजेताओं के लिए)

Add Zee News as a Preferred Source

इस ऑफर का फायदा केवल 31 अगस्त 2025 तक उठाया जा सकता है.

₹4,999 वार्षिक प्लान में क्या-क्या मिलेगा?
यह Vi का सबसे प्रीमियम प्लान है जिसमें यूजर्स को सालभर के लिए ढेर सारे फायदे मिलते हैं:
 • Validity: पूरे 365 दिन की सर्विस
 • Calling: पूरे साल अनलिमिटेड कॉलिंग
 • Data: रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा
 • SMS: हर दिन 100 फ्री SMS
 • Entertainment: 1 साल का Amazon Prime सब्सक्रिप्शन
 • OTT Access: Vi Movies & TV ऐप के जरिए 16 OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस

यह पैक उन यूजर्स के लिए बेहद खास है, जो इंटरनेट, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट सबकुछ एक ही प्लान में चाहते हैं.

क्यों खास है यह ऑफर?
आज के समय में जब हर कंपनी यूजर्स को आकर्षित करने के लिए नए-नए ऑफर ला रही है, Vi का यह ऑफर सबसे अलग है क्योंकि इसमें ग्राहकों को गेम खेलकर रिचार्ज जीतने का मौका मिल रहा है. सिर्फ ₹1 में इतना बड़ा रिचार्ज मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है.

FAQs

Q1. यह ऑफर कब तक वैलिड है?
यह ऑफर 31 अगस्त 2025 तक वैलिड है.

Q2. इस ऑफर का फायदा कैसे उठाएं?
Vi ऐप पर Galaxy Shooters गेम खेलकर जेम्स कलेक्ट करें और रिवार्ड्स पाएं.

Q3. ₹4,999 प्लान में क्या-क्या मिलेगा?
अनलिमिटेड कॉलिंग, 2GB डेली डेटा, 100 SMS प्रतिदिन, Amazon Prime और 16 OTT प्लेटफॉर्म्स की एक्सेस.

Q4. क्या हर कोई ₹1 में रिचार्ज जीत सकता है?
नहीं, केवल 15 विजेताओं को 300 Gems कलेक्ट करने पर यह रिवार्ड मिलेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Vodafone Idea

Trending news

उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
weather update
उत्तर से दक्षिण तक मॉनसून का कहर! आज 29 राज्यों में तेज बरसात का अलर्ट
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Salman Khurshid
भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
25 August history
खौफनाक यादें... जब धमाकों से दहल गए थे दो बड़े शहर, किसने हिला दिया था भारत?
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
longest bridge in india
भारत में नदी पर बना सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? जिससे चीन हमेशा रहता 'खौफजदा
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
Odisha news
वॉटरफॉल में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, यूट्यूबर को बहा ले गई पानी की धार
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
CM Devendra Fadnavis
'दिल बहलाने के लिए खयाल अच्‍छा है, गालिब...', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
Anurag Thakur
‘हनुमान जी थे पहले अंतरिक्ष यात्री...', BJP सांसद ने क्यों दिया ऐसा जवाब? ये है वजह
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
Kolkata Law Student Gang Rape
लॉ स्टूडेंट के गैंगरेप के दौरान दीवार के छेद से बनाते थे वीडियो, चार्जशीट में खुलासा
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
CISF News
CISF ने तैयार की पहली महिला कमंडो युनिट, अब अग्रिम मोर्चों पर तैनात होंगी बेटियां
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
CCTV video
टीचर ने शराब पीने से रोका तो की धुनाई, बरसाए थप्पड़ और घूंसे, CCTV में कैद हुई घटना
;