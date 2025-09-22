Vi दे रहा यूजर्स को गोल्डन ऑफर, 84 दिन तक अनलिमिटेड डेटा के साथ ये भी मिलेगा फ्री! Jio-Airtel की बढ़ी टेंशन

VI Unlimited Benefits Recharge plans: अगर आप भी हर समय अनलिमिटेड डेटा प्लान का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये रिचार्ज प्लान्स आपके लिए काम के साबित हो सकते हैं. इन प्रीपेड प्लानस में आपको अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है. यह प्लान्स केवल 1 या 2 दिन की वैलिडिटी नहीं देते हैं, बल्कि इसमें 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. आपको बता दें कि ये प्लान्स केवल वोडाफोन आईडिया (VI) यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है. चलिए जानते हैं इन शानदार प्लान्स के बारे में...

अनलिमिटेड डेटा 28 दिनों तक मिलेगा

VI का शुरूआती अनलिमिटेड प्लान केवल 398 रुपये में उपलब्ध है. इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड डेटा मिलता है. साथ ही रोजाना 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट मिलता है.

698 रुपये का धमाकेदार रिचार्ज प्लान

कंपनी ने यह प्लान 698 रुपये में पेश किया है. इस रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा दिया जाता है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉल्स और डेली 100 SMS भी मिलते हैं. यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है.

84 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान

VI के इस खास प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड डेटा दिया जाता है. इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस की बेनिफिट मिलता है. इस पैक का प्राइस 1048 रुपये है.

अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेगा Netflix सब्सक्रिप्शन

Netflix लवर्स के लिए यह प्लान बेहद फायदेमंद साबित होगा. इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा के साथ में Netflix का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री मिलता है. इसेक अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 एसएमएस का बेनिफिट मिलता है.