Vi ने ₹100 से कम में लॉन्च किया धाकड़ प्लान, जितना मर्जी उतना चलाएं इंटरनेट, Jio और Airtel की बढ़ी टेंशन

वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने ₹99 वाले डेटा वाउचर को अपडेट कर अब इसमें 'अनलिमिटेड' डेटा (40GB कुल, 20GB प्रतिदिन) देना शुरू कर दिया है, जिसकी वैलिडिटी 2 दिनों की है.
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Vodafone Idea ने हाल ही में अपना ₹99 वाला प्रीपेड प्लान अपडेट किया है, जो अब यूजर्स को एक नया और काफी आकर्षक फायदा दे रहा है. पहले इस कीमत में मिलने वाला प्लान 14 दिनों की सर्विस वैलिडिटी और केवल 200MB डेटा के साथ आता था. लेकिन अब कंपनी ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए डेटा पर फोकस कर दिया है. हालांकि इस नए ₹99 प्लान में सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती, लेकिन इसके बदले यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा का फायदा दिया जा रहा है. यह बदलाव उन यूजर्स के लिए खास है जो कम समय में ज्यादा डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं.
Vodafone Idea ने अपने कई प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड डेटा देना शुरू किया है, चाहे वह 4G हो या 5G. हालांकि यह पूरी तरह से बिना लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें 300GB की FUP (Fair Usage Policy) लिमिट लागू होती है. लेकिन आम यूजर के लिए यह लिमिट काफी ज्यादा है और आराम से इस्तेमाल की जा सकती है. इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने अब डेटा वाउचर्स में भी अनलिमिटेड डेटा देना शुरू कर दिया है, और ₹99 वाला प्लान इसका सबसे सस्ता उदाहरण बन गया है.
Vodafone Idea का ₹99 डेटा वाउचर कोई बिल्कुल नया प्लान नहीं है, बल्कि यह पहले से मौजूद था. लेकिन अब इसमें जो बदलाव हुआ है, वही इसे खास बनाता है. यह वाउचर पूरे देश में सभी टेलीकॉम सर्किल्स में उपलब्ध है. इस प्लान में आपको 2 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ डेटा वाउचर की वैलिडिटी है, न कि आपकी सिम की सर्विस वैलिडिटी. यानी इस प्लान का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पहले से एक एक्टिव बेस प्रीपेड प्लान होना जरूरी है.
अगर इस प्लान के डेटा बेनिफिट्स की बात करें, तो यह लगभग ₹50 प्रति दिन के हिसाब से पड़ता है. इसमें आपको हर दिन करीब 20GB डेटा मिलता है. यानी कुल मिलाकर 2 दिनों में 40GB डेटा इस्तेमाल करने का मौका मिलता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद है जिन्हें अचानक ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग या बड़े फाइल डाउनलोड करने के दौरान.
अगर आप इस ₹99 डेटा वाउचर को लेना चाहते हैं, तो इसे Vodafone Idea के मोबाइल ऐप या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आसानी से रिचार्ज किया जा सकता है.