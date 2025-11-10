Vodafone Idea ने फिर बढ़ाए रेट! अब ₹1999 वाला सालाना प्लान होगा ₹2249 का, जानें क्या मिलेंगे नए बेनिफिट्स

Advertisement
Vodafone Idea के पास 100 से ज्यादा प्रीपेड प्लान हैं, लेकिन इस बार कंपनी ने अपने एक पॉपुलर सालाना प्लान की कीमत बढ़ा दी है. पहले जो प्लान ₹1999 का था, अब वही प्लान ₹2249 में मिलेगा. हालांकि, इसके साथ कुछ नए फायदे भी जोड़े गए हैं. आइए जानते हैं क्या बदला है इस नए प्लान में.

Nov 10, 2025
Vodafone Idea Tariff Hike 2025: साल 2025 की शुरुआत में Vodafone Idea (Vi) ने अपने यूजर्स को एक बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने अपने सर्विस टैरिफ बढ़ा दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे Airtel और Jio ने किया था. कंपनी का कहना है कि मौजूदा दरें अब टिकाऊ नहीं रह गई थीं, इसलिए रेट बढ़ाना जरूरी था. Vodafone Idea के पास 100 से ज्यादा प्रीपेड प्लान हैं, लेकिन इस बार कंपनी ने अपने एक पॉपुलर सालाना प्लान की कीमत बढ़ा दी है. पहले जो प्लान ₹1999 का था, अब वही प्लान ₹2249 में मिलेगा. हालांकि, इसके साथ कुछ नए फायदे भी जोड़े गए हैं. आइए जानते हैं क्या बदला है इस नए प्लान में.

₹1999 वाले पुराने प्लान में क्या मिलता था
पहले Vodafone Idea का ₹1999 वाला प्लान यूजर्स को 365 दिन यानी पूरे साल की वैधता के साथ मिलता था. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स, 3600 SMS और 24GB से 36GB तक डेटा मिलता था, जो सर्कल के हिसाब से बदलता था. अगर डेटा लिमिट खत्म हो जाती थी, तो यूजर को 50 पैसे प्रति MB के हिसाब से चार्ज देना पड़ता था. इस प्लान की औसतन कीमत ₹5.40 प्रतिदिन पड़ती थी. यानी सालभर के लिए एक किफायती पैक माना जाता था. अब यही प्लान बढ़ी हुई कीमत पर मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डेटा बेनिफिट्स के साथ.

अब ₹2249 में क्या मिलेगा नया
अब वही सालाना प्लान ₹2249 में मिलेगा. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 3600 SMS और 30GB या 40GB डेटा दिया जाएगा, यह भी आपके सर्कल पर निर्भर करेगा. मतलब, कुछ क्षेत्रों में 6GB ज्यादा डेटा मिलेगा और कुछ में 4GB एक्स्ट्रा. प्लान की वैधता पहले की तरह 365 दिन ही है और डेटा लिमिट खत्म होने के बाद 50 पैसे प्रति MB चार्ज लागू रहेगा. इस प्लान की नई औसतन कीमत अब ₹6.16 प्रति दिन हो गई है, यानी यूजर्स को सालभर में करीब ₹250 ज्यादा देने होंगे.

किन सर्किल्स में कितना डेटा मिलेगा
Vodafone Idea ने इस बार सर्कल के हिसाब से डेटा में हल्का बदलाव किया है.
• 30GB डेटा वाले सर्किल्स: Andhra Pradesh, Bihar, Chennai, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Kolkata, Maharashtra & Goa, Madhya Pradesh, Mumbai, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu (except Chennai), UP East, UP West, और West Bengal.

• 40GB डेटा वाले सर्किल्स: Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, North East, और Odisha. इस बदलाव से यह साफ है कि कंपनी ने ज्यादातर बड़े सर्किल्स में 30GB डेटा रखा है, जबकि छोटे या सीमित क्षेत्रों में 40GB डेटा ऑफर किया है ताकि वहां के यूजर्स को थोड़ी अतिरिक्त वैल्यू मिल सके.

