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Hindi Newsटेकहर महीने रिचार्ज करने की टेंशन खत्म! Vi लाया ऐसा प्लान; 2 सिम, 70GB डेटा और आपकी पसंद के 2 OTT ऐप्स

हर महीने रिचार्ज करने की टेंशन खत्म! Vi लाया ऐसा प्लान; 2 सिम, 70GB डेटा और आपकी पसंद के 2 OTT ऐप्स

वोडाफोन आइडिया (Vi) ने ₹751 का एक किफायती फैमिली प्लान पेश किया है, जिसमें 2 कनेक्शनों के साथ 70GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री OTT (Amazon Prime, SonyLIV) का एक्सेस मिलता है. इस प्लान में डेटा रोलओवर और आधी रात से सुबह 6 बजे तक 'अनलिमिटेड नाइट डेटा' जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:44 AM IST
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वोडाफोन आइडिया (Vi) ने ₹751 का एक किफायती फैमिली प्लान पेश किया है.
वोडाफोन आइडिया (Vi) ने ₹751 का एक किफायती फैमिली प्लान पेश किया है.

Vodafone Idea (Vi) ने एक ऐसा फैमिली प्लान पेश किया है, जो उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो पूरे परिवार के मोबाइल कनेक्शन को एक ही बिल में मैनेज करना चाहते हैं. कंपनी का ₹751 वाला प्लान Vi Max Family लाइनअप का हिस्सा है और इसमें शुरुआत में ही दो लोगों को कवर किया जाता है. इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कनेक्शन मिलता है, जिससे छोटे परिवार के लिए यह एक किफायती और आसान विकल्प बन जाता है.

प्राइमरी यूजर को मिलते हैं ज्यादा फायदे

इस प्लान में जो व्यक्ति प्राइमरी यूजर होता है, उसे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं. उसे हर महीने 70GB डेटा दिया जाता है, जिससे वह आराम से स्ट्रीमिंग, गेमिंग या ऑफिस का काम कर सकता है. इसके अलावा रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा मिलता है, जिससे रात में डाउनलोड या वीडियो देखने का अलग फायदा मिल जाता है. इतना ही नहीं, बचा हुआ डेटा 200GB तक रोलओवर भी किया जा सकता है. यूजर को हर महीने 3000 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. साथ ही Vi Movies & TV और Vi Games जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलता है, जिससे एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज तैयार हो जाता है.

सेकेंडरी यूजर के लिए भी अच्छा पैकेज

इस प्लान में सेकेंडरी यूजर को भी अच्छा खासा फायदा दिया गया है. उसे हर महीने 40GB डेटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. SMS पैक दोनों यूजर्स के बीच शेयर होता है, जिससे यह प्लान कपल्स या बच्चों वाले परिवार के लिए भी काफी उपयोगी बन जाता है.

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ज्यादा लोगों को जोड़ना भी आसान

अगर आपके परिवार में दो से ज्यादा लोग हैं, तो भी यह प्लान काम का है. इसमें आप ₹299 प्रति सदस्य के हिसाब से 7 और लोगों को जोड़ सकते हैं. हर नए सदस्य को अपना डेटा और कॉलिंग बेनिफिट मिलता है, जिससे बड़े परिवार भी बिना किसी परेशानी के एक ही प्लान में कवर हो सकते हैं.

एक्स्ट्रा डेटा का भी फायदा

कभी-कभी महीने के अंत में डेटा कम पड़ जाता है, ऐसे में Vi इस प्लान के साथ 10GB अतिरिक्त शेयर डेटा भी देता है. यह डेटा सभी यूजर्स के बीच शेयर किया जा सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है.

फ्री OTT और प्रीमियम बेनिफिट्स

इस प्लान की सबसे खास बात इसका OTT ऑफर है. यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दो डिजिटल सब्सक्रिप्शन चुनने का विकल्प मिलता है. इनमें Amazon Prime Video (6 महीने), SonyLIV (360 दिन), और JioHotstar (1 साल) जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इसके अलावा Norton Mobile Security और Vi Movies & TV जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं, जो इस प्लान को और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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