Advertisement
trendingNow12984213
Hindi Newsटेक

50GB फ्री डेटा! एक रिचार्ज मे 365 दिन तक झंझट खत्म, Prime-Hotstar से लगेगा एंटरटेनमेंट में तड़का

Vi Recharge Plans: अगर आप ज्यादा इंटरनेट चलाते हैं, तो आपके लिए कुछ शानदार प्रीपेड प्लान्स उपलब्ध हैं जिनमें 50GB तक फ्री डेटा मिलता है. इनमें ऐसे ऑप्शन्स भी शामिल हैं जो पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी देते है. आइए जानते हैं आपके इस्तेमाल और बजट के मुताबिक सबसे बेस्ट प्लान.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50GB फ्री डेटा! एक रिचार्ज मे 365 दिन तक झंझट खत्म, Prime-Hotstar से लगेगा एंटरटेनमेंट में तड़का

Vi Recharge Plans: अगर आप पूरा दिन इंटरनेट चलाते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो ज्यादा डेटा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में सही प्रीपेड प्लान चुनना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आपका इंटरनेट जल्दी खत्म न हो और आपको बार-बार रिचार्ज पर पैसे भी न खर्च करने पड़े. आज हम आपको कुछ ऐसे प्रीपेड प्लान्स की डिटेल्स दे रहे हैं, जिनमें 50GB तक फ्री डेटा दिया जाता है और कुछ प्लान्स पूरे 365 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ ऑफर किए जाते हैं. चलिए जानते हैं कौन-सा प्लान ज्यादा फायदे वाला है.

Vi का ₹3799 का प्लान  
वीआई का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें 1 साल के लिए Amazon Prime सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है. साथ ही डेली 2GB डेटा, डेली 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स दी जाती है. इसके अलावा 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर जैसे फायदे मिलते हैं. इस प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है. 

Vi का ₹3699 वाला प्लान 
कंपनी के इस रिचार्ज प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. इसमें पूरे एक साल के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है. रिचार्ज में डेली 2GB डेटा, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स शामिल है. प्लान में 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा के साथ वीकेंड डेटा रोलओवर भी दिया जाता है. इस प्लान में भी Unlimited 5G Data शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अब फोन खरीदना होगा महंगा! जल्द बढ़ सकती है कीमत, जानें जेब ढीली होने का असली कारण

Vi का ₹3499 वाला प्लान  

वीआई के 3499 रुपये के प्लान में हर दिन 1.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS के साथ अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है. इसके अलावा 90 दिनों तक 50GB एक्स्ट्रा डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर, बिंज ऑल नाइट और डेटा डिलाइट ऑफर किए जाते हैं.

Vi का ₹1749 वाला प्लान 
Vi के ₹1749 वाले प्लान में 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस रिचार्ज में डेली 1.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स शामिल है. साथ ही 45 दिनों के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा, बिंज ऑल नाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर का बेनिफिट मिलता है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp करता है 'फ्रॉड', दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने लगाया आरोप, अब खुद का लाएंगे X Chat

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Vodafone Idearecharge plans

Trending news

क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
Andhra Pradesh
AP भगदड़: सीढ़ियों पर दबते-कुचलते गए श्रद्धालु, 10 की मौत; 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
उस स्टूडियो में 17 बच्चों के साथ क्या करने वाला था रोहित आर्य? FIR में हुआ खुलासा
hindi mumbai news
उस स्टूडियो में 17 बच्चों के साथ क्या करने वाला था रोहित आर्य? FIR में हुआ खुलासा