50GB फ्री डेटा! एक रिचार्ज मे 365 दिन तक झंझट खत्म, Prime-Hotstar से लगेगा एंटरटेनमेंट में तड़का

Vi Recharge Plans: अगर आप पूरा दिन इंटरनेट चलाते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो ज्यादा डेटा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में सही प्रीपेड प्लान चुनना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आपका इंटरनेट जल्दी खत्म न हो और आपको बार-बार रिचार्ज पर पैसे भी न खर्च करने पड़े. आज हम आपको कुछ ऐसे प्रीपेड प्लान्स की डिटेल्स दे रहे हैं, जिनमें 50GB तक फ्री डेटा दिया जाता है और कुछ प्लान्स पूरे 365 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ ऑफर किए जाते हैं. चलिए जानते हैं कौन-सा प्लान ज्यादा फायदे वाला है.

Vi का ₹3799 का प्लान

वीआई का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें 1 साल के लिए Amazon Prime सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है. साथ ही डेली 2GB डेटा, डेली 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स दी जाती है. इसके अलावा 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर जैसे फायदे मिलते हैं. इस प्लान में Unlimited 5G Data शामिल है.

Vi का ₹3699 वाला प्लान

कंपनी के इस रिचार्ज प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. इसमें पूरे एक साल के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिलता है. रिचार्ज में डेली 2GB डेटा, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स शामिल है. प्लान में 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा, हाफ-डे अनलिमिटेड डेटा के साथ वीकेंड डेटा रोलओवर भी दिया जाता है. इस प्लान में भी Unlimited 5G Data शामिल है.

Vi का ₹3499 वाला प्लान

वीआई के 3499 रुपये के प्लान में हर दिन 1.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS के साथ अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है. इसके अलावा 90 दिनों तक 50GB एक्स्ट्रा डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर, बिंज ऑल नाइट और डेटा डिलाइट ऑफर किए जाते हैं.

Vi का ₹1749 वाला प्लान

Vi के ₹1749 वाले प्लान में 180 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस रिचार्ज में डेली 1.5GB डेटा, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स शामिल है. साथ ही 45 दिनों के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा, बिंज ऑल नाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर का बेनिफिट मिलता है.

