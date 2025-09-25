Advertisement
VI यूजर्स के लिए टेंशन! कई प्लान में कर दिया ये 'झोल', रिचार्ज से पहले ध्यान से देख लेना ये चीज

Vodafone Idea Recharge Plan: Vi ने दिया यूजर्स को बड़ा झटका. कंपनी ने अपने सस्ते प्लान की वैलिडिटी में कटौती की है. जो प्लान पहले किफायती कीमत में ज्यादा बेनिफिट देते थे, अब वे महंगे पड़ सकते हैं. आइए जानते है वीआई ने किन रिचार्ज प्लान में बदलाव किए है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:54 PM IST
VI यूजर्स के लिए टेंशन! कई प्लान में कर दिया ये 'झोल', रिचार्ज से पहले ध्यान से देख लेना ये चीज

VI Recharge Plans Validity Reduced: त्योहारों के सीजन में VI ने यूजर्स को एक बड़ा झटका दिया है.  कंपनी ने अपने सस्ते Prepaid Plan में कुछ नए बदलाव किए है. वीआई ने 189 रुपये और 198 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी कम कर दी है. आपको बता दें कि इन प्लान्स में मिलने वाले बेनिफिट्स पहले जैसे ही रहेंगे. लेकिन यूजर्स को उसी कीमत में कम दिनों की सर्विस मिलेगी. दिवाली से पहले ये चेंज सीधे ग्राहकों की जेब पर वार करने वाला है. 

यह भी पढ़ें: हो जाओ सावधान! स्कैमर्स ने निकाला लूटने का नया तरीका, 'I’m Not a Robot' पर क्लिक करते ही...

Vodafone idea (VI) का 189 रुपये वाला प्लान

VI ने अपने 189 रुपये वाले अनलिमिटेड प्लान में मिलने वाली वैलिडिटी को पहले से कम कर दिया है. इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को पहले 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती थी. लेकिन अब यही प्लान 26 दिनों का कर दिया. साथ ही 189 वाले प्लान में 2GB डेटा को घटाकर सिर्फ 1GB मिल रहा है. 

VI वेबसाइट पर कम वैलिडिटी
प्लान में Unlimited Calling और 300 फ्री SMS के साथ 1GB डेटा भी शामिल है. लेकिन पहले इसी प्लान में 2GB डेटा आता था. यह रिचार्ज प्लान VI की ऑफिशियल वेबसाइट पर कम वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है. Paytm पर भी इसकी वैलिडिटी में 2 दिनों की कटौती दिखाई दे रही है.
  
28 या 26 दिन की वैलिडिटी पर बढ़ा कन्फ्यूजन
लेकिन PhonePe पर VI का यह प्लान अभी भी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ दिखाई दे रहा है. अगर वीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर वैलिडिटी 26 दिन है, तो रियल में प्लान की वैलिडिटी घटा दी गई है.

98 रुपये वाले प्लान में किए बदलाव
Telecomtalk की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वीआई ने अपने 98 रुपये वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी में भी कटौती कर दी है. इस प्लान में पहले 14 दिन की वैलिडिटी दी जाती थी, लेकिन अब इसमें 10 दिन की वैलिडी कर दी गई है. VI के 98 रुपये वाले पैक में 200MB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है.  

यह भी पढ़ें: ट्रंप को करारा जवाब! भारत में 12 हजार नौकरियां देगी ये अमेरिकी कंपनी, H-1B वीजा की टेंशन होगी खत्म

ऐप पर नहीं दिखे प्लान्स

इन प्लान्स को PayTm पर सर्च किया तो ये लिस्ट में नहीं थें. यानी इन पैक्स को हटा दिया गया है. लेकिन वेबसाइट पर ये प्लान डेटा सेक्शन में नहीं दिख रहे हैं. इस रिचार्ज प्लान को लिमिटेड टाइम के लिए पेश किया गया है. इन प्लान्स को महंगा कर दिया गया है. इसमें यूजर्स को एक ही महीने में 3 बार  98-99 रुपये वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा. जिसका मतलब है एक महीने के लिए ग्राहकों को 296 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

