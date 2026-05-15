ट्रैक्टर ड्राइवर का बेटा जो स्कूल जाने के लिए पैदल चलता था 6 KM, आज नासा के वैज्ञानिकों को दे रहा है टक्कर

Dr Anand Megalingam की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती. एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान परिवार के इस बेटे ने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं के बीच ऐसा सफर तय किया, जो आज दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है. उनके पिता ट्रैक्टर ड्राइवर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी. ऐसे माहौल में बड़े सपने देखना भी आसान नहीं था. आज वही लड़का भारत के उभरते हुए प्राइवेट स्पेस सेक्टर का बड़ा नाम बन चुका है. उनकी कंपनी Space Zone India अब अंतरराष्ट्रीय स्पेस टेक्नोलॉजी चर्चाओं में जगह बना रही है.

रोज 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे स्कूल

डॉ आनंद का बचपन संघर्षों से भरा था. गांव में स्कूल दूर था और उन्हें रोज लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाना पड़ता था. ग्रामीण इलाकों की मुश्किल परिस्थितियों में यह सफर आसान नहीं था. कई बार संसाधनों की कमी और आर्थिक दबाव पढ़ाई के रास्ते में बड़ी चुनौती बन जाते थे. लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर अनुशासन और धैर्य पैदा किया. उस समय शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करेगा.

कॉलेज ड्रॉपआउट बनने के बाद बदली जिंदगी

शुरुआत में उन्होंने Computer Science चुना क्योंकि यह एक सुरक्षित करियर विकल्प माना जाता था. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन इस विषय में नहीं लग रहा. आखिरकार उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया. कई लोगों के लिए यह असफलता का अंत हो सकता था, लेकिन आनंद के लिए यह एक नई शुरुआत साबित हुई. बाद में उन्होंने Aeronautical Engineering में दाखिला लिया, जो उनका असली जुनून था. कठिनाइयों और दबाव के बावजूद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 9.8 CGPA के साथ गोल्ड मेडलिस्ट बने.

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Space Zone India की शुरुआत और बड़ी उपलब्धियां

पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ आनंद मेगालिंगम ने Space Zone India की स्थापना की. शुरुआत में कंपनी के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका विजन बेहद बड़ा था. परिवार के सहयोग और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया. कंपनी का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट RHUMI-H मिशन रहा, जिसे भारत का पहला reusable hybrid rocket बताया गया. यह मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था और इसने भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में नई चर्चा शुरू कर दी. बाद में RHUMI-1 मिशन ने भी कंपनी को नई पहचान दिलाई. अब डॉ आनंद RHUMI Twin प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें चेन्नई से एक साथ दो रॉकेट लॉन्च करने की योजना है.

Visa रिजेक्ट हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी

डॉ आनंद के करियर में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अमेरिका से जुड़े एयरोस्पेस प्रोग्राम के लिए वीजा आवेदन किया, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट हो गया. यह किसी भी युवा वैज्ञानिक के लिए बड़ा झटका हो सकता था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने भारत में रहकर ही अपना काम जारी रखा. इसी दौरान उनसे जुड़ा एक बयान काफी चर्चा में आया- “Borders are for people. Innovation has no boundaries.” यानी सीमाएं इंसानों के लिए होती हैं, इनोवेशन के लिए नहीं.

NASA से जुड़े प्रोग्राम तक पहुंचा सफर

सालों बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग के एक अंतरराष्ट्रीय लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया. इस प्रोग्राम में दुनिया के चुनिंदा विशेषज्ञों को शामिल किया गया था. उन्हें NASA से जुड़े ट्रेनिंग वातावरण और एयरोस्पेस सिस्टम्स को करीब से समझने का मौका मिला. यहां उन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और स्पेस अधिकारियों के साथ बातचीत की. यही वजह है कि आज उनका नाम वैश्विक स्पेस टेक्नोलॉजी चर्चाओं में तेजी से उभर रहा है.