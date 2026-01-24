चलने के मिलेंगे पैसे! Samsung लाया जबरदस्त ऑफर, बस इतने कदम चलकर जीतें ₹10,000 का वाउचर, जानिए कैसे?

Samsung 10000 Voucher Offer: अगर आप हर दिन टहलते हैं या फिर फिट रहने की कोशिश करते हैं तो अब चलना आपकी कमाई भी करा सकता है. जी हां आपने ठीक पढ़ा. दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल Samsung भारत में अपना खास फिट इंडिया वॉक-ए-थॉन 26 लेकर आई है. अगर आप फिट रहने और टहलने के शौकीन हैं तो आप इस इवेंट के जरिए ₹10,000 का वाउचर जीत सकते हैं तो बस अपना स्मार्टफोन उठाइए और चलना शुरू कीजिए. सैमसंग के इस चैलेंज में न सिर्फ आपकी हेल्थ सही होगी बल्कि आपको पैसा भी मिलेगा, अगर आप मुकाबला जीतते हैं.

Samsung ने भारत में अपने Fit India Walk-a-thon 26 की घोषणा कर दी है. बता दें कि यह कंपनी का एक महीने तक चलने वाला स्टेप-काउंट चैलेंज है जो Samsung Health App पर आयोजित होगा. Samsung का यह स्पेशल चैलेंज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर शुरू होकर 24 फरवरी 2026 तक चलेगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से एक्टिव रहने के लिए प्रोत्साहित करना है. इसमें शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुर हो गई है.

क्या है जीतने का फॉर्मूला?

प्राइज जीतने के लिए आपको 30 दिनों के अन्दर कुल 2,00,000 कदम चलकर पूरे करने होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हर दिन लगभग 6,666 कदम.

आप सैमसंग हेल्थ ऐप की सहायता से रियल-टाइम में अपनी प्रोग्रेस और लीडरबोर्ड चेक कर सकते हैं.

खूब मिलेगा इनाम

टारगेट पूरा करने वाले यूजर्स को सैमसंग मेंबर्स ऐप के बेनिफिट्स सेक्शन में एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा. लकी ड्रा के माध्यम से विनर का चुनाव किया जाएगा.

3 भाग्यशाली यूजर्स को ₹10,000 के अमेजन गिफ्ट कार्ड मिलेगा.

वहीं 1,000 यूजर्स को ₹500 के अमेजन गिफ्ट कार्ड मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः बूढ़ा होना अब बीते जमाने की बात! Elon Musk ने दावोस में खोला 'अमर' होने का राज

Samsung Health ऐप के फायदे

Samsung Health app सिर्फ स्टेप्स ही नहीं यह ऐप आपकी हार्ट रेट, नींद का पैटर्न, कैलोरी और ब्लड प्रेशर जैसी एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकता है, ऐसा कंपनी दावा करती है. इसके साथ ही इसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स और दवाइयों के रिमाइंडर सेट करने की सुविधा भी मिलती है.

ये भी पढे़ंः अब बैंक आएगा आपके घर! RBI ने दी बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत, जानिए कैसे