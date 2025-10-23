Qiandao: 11 साल की बच्ची ने चोरी से ऑर्डर किए खिलौने, मां ने ऑर्डर रद्द कर मांगा रिफंड तो कंपनी बोली- पहले बच्चे को थप्पड़ मारो

Trending Photos
आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और अगर सामान पसंद न आए, तो उसे रिटर्न करके रिफंड ले लेते हैं. लेकिन चीन में एक ऑनलाइन टॉय सेलिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया. एक महिला ने जब रिफंड की मांग की, तो विक्रेता ने शर्त रखी कि वह तभी पैसे लौटाएगा जब वह अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हुए 5 मिनट का वीडियो भेजेगी! इस अजीब और अपमानजनक मांग ने लोगों को गुस्से से भर दिया.
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
यह घटना तब सामने आई जब 11 साल की एक लड़की की मां ली यून ने अपनी बेटी की शॉपिंग को रद्द करने की कोशिश की. दरअसल, बच्ची ने Qiandao नाम के ऐप से चोरी-छिपे 500 युआन (करीब ₹4,700) के खिलौने खरीद लिए थे. यह ऐप चीन में काफी मशहूर है, जहां पुरानी चीजें जैसे टॉयज और कलेक्शन आइटम खरीदे-बेचे जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में इस प्लेटफॉर्म का कारोबार 10 अरब युआन से ज्यादा रहा. लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐप और विक्रेता दोनों की जमकर आलोचना की.
विक्रेता की ‘अजीब रिफंड डिमांड’
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि यून ने ऑर्डर करने के दो घंटे बाद ही कैंसिल करने की कोशिश की. लेकिन विक्रेता ने आरोप लगाया कि वह “जानबूझकर नाबालिग होने का ड्रामा कर रही है” ताकि रिफंड मिल जाए.
इसके बाद विक्रेता ने जो शर्त रखी, वह बेहद शर्मनाक थी-
• मां को अपनी बेटी को थप्पड़ मारते हुए 5 मिनट का वीडियो भेजना होगा
• साथ ही तीन मिनट का एक और वीडियो, जिसमें मां बेटी को डांट रही हो
• इतना ही नहीं, 1000 शब्दों का माफीनामा, जिस पर मां-बेटी के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट हों, और उसे बच्ची को जोर से पढ़कर सुनाना होगा
ऐप की प्रतिक्रिया और विवाद
जब ली यून ने यह मामला ऐप की कस्टमर सर्विस को बताया, तो उन्हें कहा गया कि यह “प्राइवेट डीलिंग” है और कंपनी दखल नहीं दे सकती. कंपनी ने उसे खुद विक्रेता से बात करने को कहा. हालांकि, 20 अक्टूबर को ऐप कंपनी ने बयान जारी कर सफाई दी कि यह घटना निजी लेनदेन का हिस्सा थी और यह “अजीब रिफंड नोटिस” उनकी आधिकारिक नीति नहीं है. फिर भी, यह मामला सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल हो गया.
लोगों की राय बंटी दो हिस्सों में
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि बच्ची ने गलती की थी, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए. वहीं, ज्यादातर लोगों ने विक्रेता की मांग को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया. लोगों का कहना है कि बच्चे से गलती हुई तो उसकी सजा शारीरिक हिंसा नहीं हो सकती. एक ऑनलाइन रिफंड के लिए किसी बच्चे को थप्पड़ मारने की मांग करना अनैतिक, गैरकानूनी और क्रूर है.
इस घटना से क्या सबक मिला
इस पूरे मामले ने यह दिखाया कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विक्रेताओं के पास यूजर्स को परेशान करने की आजादी बहुत ज्यादा है. ऐसे में जरूरत है कि सरकार और ऐप कंपनियां मिलकर ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें. यह घटना चीन में यूजर प्रोटेक्शन लॉज और ऑनलाइन ट्रेड रेग्युलेशन की कमी को उजागर करती है.