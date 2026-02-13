Instagram पर चढ़ा प्यार का खुमार! Valentine’s Day के लिए आए नए फीचर्स, स्टोरीज और चैट्स में हुआ बड़ा बदलाव

Advertisement
Instagram Valentine’s Day Features: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर इस बार Valentine’s Day का खुमार कुछ अलग ही अंदाज़ में देखने को मिल रहा है. फरवरी के प्यार भरे मौसम में यूजर्स के Valentine’s Day को और खास बनाने के लिए प्लेटफॉर्म ने स्टोरीज, रील्स और डायरेक्ट मैसेज में लिमिटेड-एडिशन फोंट, स्टिकर्स और चैट थीम्स पेश किए हैं. इन नए फीचर्स के जरिए अब लोग अपने पार्टनर, दोस्तों या क्रश के लिए पोस्ट और मैसेज को ज्यादा क्रिएटिव और रोमांटिक बना सकेंगे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:56 PM IST
Instagram Valentine’s Day Features: फरवरी का महीना अपने साथ प्यार का एहसास भी लाता है. इस बार आपके Valentine’s Day को स्पेशल बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने पूरी तैयारी कर ली है! अगर आप भी अपने Special Someone को इस Valentine’s Day पर इम्प्रेस करने के तरीके खोज रहे हैं तो इंस्टाग्राम का नया फीचर आपके बड़े काम आने वाला है. Instagram ने वैलेंटाइन डे के मौके पर फोंट्स के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट फीचर्स ला दिए हैं जो आपकी चैट और स्टोरीज का अंदाज पूरी तरह बदल कर रख देंगे. आइए जानते हैं इंस्टाग्राम के इन जादुई अपडेट्स के बारे में जो केवल 16 फरवरी तक ही आपके पास हैं!

आपके वैलेंटाइन डे को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए Instagram ने नए और धमाकेदार फीचर्स पेश कर दिए हैं. मेटा के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने स्टोरीज, रील्स और डायरेक्ट मैसेज यानी DM के लिए लिमिटेड एडिशन फोंट, स्टिकर्स और चैट थीम्स रोलआउट कर दिए हैं. यह अपडेट यूजर्स को अपनी फीलिंग्स को ज्यादा मजेदार तरीके से व्यक्त करने में मदद करेगा.

स्टोरीज और रील्स में क्या है नया?
Instagram ने विशेष रूप से वैलेंटाइन डे के लिए नए एनिमेटेड फोंट और टेक्स्ट इफेक्ट्स शामिल किए हैं. इसके साथ ही

हार्ट-शेप्ड फ्रेम्स
अब आप अपनी इमेज को दिल के आकार वाले स्टिकर फ्रेम्स में बदल सकते हैं.

इसके साथ ही स्टोरी कमेंट्स में कुछ स्पेशल बातें लिखने पर स्क्रीन पर स्पेशल एनिमेशन दिखाई देंगे.

अपने पार्टनर या दोस्तों को टैग करने के लिए खास डिजाइन वाले मेंशन स्टिकर्स भी नए फीचर की लिस्ट में शामिल किए गए हैं.

चैट्स और नोट्स भी हुए 'रोमांटिक'
Instagram Notes में भी अब वैलेंटाइन डे को लेकर खास फीचर लाए गए हैं. Instagram Notes में छिपे हुए शब्द और हिंट टेक्स्ट दिए गए हैं जो खास डिजाइन को ट्रिगर करते हैं. इसके साथ ही पर्सनल चैट्स के लिए नई वैलेंटाइन थीम लॉन्च की गई है जो लाइट और डार्क दोनों मोड के लिए मौजूद है.

Edits ऐप में मिले एक्स्ट्रा टूल्स
वीडियो बनाने वालों के लिए Edits ऐप में भी नए फीचर लाए गए हैं. इसमें Harp और हार्टबीट Heartbeat जैसे साउंड इफेक्ट्स के साथ-साथ रील्स के लिए रेडीमेड टेक्स्ट प्रीसेट भी दिए गए हैं. एक स्पेशल फीचर 100x स्पीड कंट्रोल भी लाया गया है जिससे हाई-एनर्जी वीडियो बनाए जा सकेंगे.

इसके साथ ही आपको बता दें कि Instagram पर ये वैलेंटाइन फीचर्स सिर्फ 12 फरवरी से 16 फरवरी तक ही मौजूद रहेंगे जबकि Edits ऐप में ये फीचर्स हमेशा रहेंगे.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Valentine's Day 2026Instagram Valentine's Day featuresGen Z Generation

