फेसबुक-Instagram में नौकरी चाहिए? मेटा के CTO ने बताया किन खूबियों वाले लोगों को हायर करती है कंपनी

Meta Hiring Secrets: दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक Meta जिसमें फेसबुक-Instagram और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं वहां नौकरी पाना हर किसी टेक प्रोफेशनल्स का सपना जरूर होता है. लेकिन क्या केवल कोडिंग स्किल्स या शानदार रिज्यूमे ही मेटा में एंट्री दिलाने के लिए काफी है? जवाब है शायद नहीं. सोशल मीडिया दिग्गज Meta के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO एंड्रयू बोसवर्थ ने हाल ही में खुलासा किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह के लोग नौकरी पानी में आसानी से कामयाबी हालिस करते हैं.

अगर आप भी मेटा में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कंपनी के CTO एंड्रयू बोसवर्थ की सलाह आपकी मदद कर सकती है. इंस्टाग्राम पर एक सवाल-जवाब सेशल के दौरान उन्होंने बताया कि मेटा में सिर्फ स्किल्स ही नौकरी दिलाने के लिए काफी नहीं है बल्कि कुछ खास व्यवहारिक गुण होना भी जरूरी है.

काम के प्रति जुनून और जिम्मेदारी समझना

बोसवर्थ के मुताबिक मेटा में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने काम को लेकर बहुत ही जुनूनी होते हैं. उन्होंने बताया कि सफल कर्मचारी अपने प्रोजेक्ट्स को अपनी खुद की जिम्मेदारी की तरह देखते हैं. कंपनी के माहौल में वही लोग टिक पाते हैं जो अच्छा और नया काम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं.

सीधी बात और फीडबैक का सम्मान

बोसवर्थ ने बातचीत और फीडबैक को लेकर दो बड़ी बातें कहीं-

डायरेक्ट कम्युनिकेशन

मेटा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अपनी बात सीधे तौर पर रखते हैं और दूसरों की सीधी बात को सुनने की क्षमता भी रखते हैं. सीधी बात कहना कभी-कभी विवाद का कारण भी बन सकता है लेकिन एक अच्छा कर्मचारी फीडबैक को झगड़े के बजाय तरक्की के मौके के रूप में देखता है. बोसवर्थ ने यह भी कहा कि वह खुद भी विवाद सुलझाने के लिए एक खास फ्रेमवर्क को अपनाते हैं.

बदलाव को स्वीकारने की क्षमता

मेटा की प्राथमिकताओं में अक्सर बदलाव होता रहता है जैसे हाल ही में कंपनी का फोकस VR और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है. बोसवर्थ के मुताबिक जब प्लान बदलते हैं तो सफल कर्मचारी डरते नहीं हैं बल्कि वे नए अवसरों को अपनाते हैं.

सिर्फ काम नहीं ये भी है जरूरी

टेक्नोलॉजी और दूसरी खूबियों के साथ बोसवर्थ ने एक बहुत ही बड़ी बात कही. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कर्मचारी का एक अच्छा इंसान होना बहुत ही जरूरी है. उनके लिए ईमानदारी और भरोसेमंद होना उतना ही जरूरी है जितना कोई टेक्नोलॉजी स्किल.

