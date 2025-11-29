Advertisement
trendingNow13022551
Hindi Newsटेक

AI से सही सवाल पूछने की कला; Google की ये 4 ट्रिक्स जान लीं, तो हर बार मिलेगा मनचाहा जवाब!

AI Prompting Guide: AI का अब धीरे-धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है. AI मिनटो में हमारे सवालों का जवाब देता है. लेकिन कई बार एआई से पूछा सवाल गलत या अधूरा लगता है. इसके लिए अगर आप कुछ आसान-सी बातें याद कर लें तो हर बार AI से बिल्कुल वैसा ही जवाब पा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं. इस खबर में हम उसी कला पर बात कर रहे हैं कि कैसे आप AI से मनचाहा जवाब पा सकते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI से सही सवाल पूछने की कला; Google की ये 4 ट्रिक्स जान लीं, तो हर बार मिलेगा मनचाहा जवाब!

AI Prompting Guide: आज का दौर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जहां सही सवाल पूछना ही सही जवाब पाने की तरीका बन चुका है. कई यूजर्स AI से सवाल तो पूंछते हैं लेकिन वो मनचाहा रिजल्ट नहीं पाते हैं. इसके पीछे का कारण है कि वे सवाल को स्पष्ट, सटीक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से फ्रेम नहीं करते. अगर आप भी चाहते हैं कि AI आपके लिए बिल्कुल सही, उपयोगी और प्रोफेशनल जवाब दे तो आपको सवाल पूछने की कला में महारत जरूर हासिल करनी होगी. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाएं है पूरी गाइड, जिसमें AI से सवाल पूछने का पूरा तरीका बताया गया है कि AI से किस तरह सवाल करें, किस टोन का यूजकरें और किन बातें का ध्यान रखें. आइए जानते हैं...

आज ज्यादातर कामों में एआई हमारी सहायता कर रहा है फिर चाहे कोई ईमेल लिखना हो, रिपोर्ट बनानी हो, नोट्स को छोटा करना हो या प्रेजेंटेशन तैयार करना हो. लेकिन AI की असली ताकत तभी सामने आती है जब उसे समझदारी और सही तरीके से सवाल किया जाए. इसी जरूरत को देखते हुए गूगल ने अपनी Google Workspace Prompting Guide जारी की है.

इस गाइड में सरल भाषा में जानकारी दी गई है कि AI से सवाल पूछते समय क्या बताना चाहिए, किस तरह निर्देश देना चाहिए और किस शैली में प्रॉम्प्ट तैयार करना चाहिए जिससे आपको सटीक और काम की जानकारी मिल सके. अधूरे या उलझे हुए प्रॉम्प्ट की वजह से AI अक्सर सामान्य या गलत जवाब दे सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Google का कहना है कि अगर प्रॉम्प्ट सही, व्यवस्थित और सवाल से सही से जुड़ा हुआ हो तो AI का जवाब 50 से 70 प्रतिशत तक बेहतर हो जाता है. यह गाइड PDF में उपलब्ध है आप बस Prompting Guide 101 सर्च करें और इसे आसानी से पढ़ सकते हैं.

गाइड के 4 सबसे काम के पॉइंट

AI को रोल देकर बात शुरू करें

बताएं कि उसे किस रोल में जवाब देना है. जैसे आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो इसका 5 पॉइंट सार दें. इससे टोन स्पष्ट होता है.

टास्क, फॉर्मेट और टोन साफ-साफ लिखें

प्रॉम्प्ट में तीन बातें जरूर होनी चाहिए. क्या करना है, किस फॉर्मेट में चाहिए और किस टोन/स्टाइल में चाहिए. 
उदाहरण- इस रिपोर्ट को 150 शब्दों में आसान हिंदी में समझाएं. पॉइंट्स में लिखें और डेटा हाइलाइट करें.

ये भी पढे़ंः अब कहीं नहीं जाना, घर बैठे एक OTP और सेल्फी से अपडेट हो जाएगा आधार अपडेट, जानें कैसे

मिलेगा आउटपुट कमाल का
अगर एआई को पहले का ईमेल, मीटिंग नोट्स या डॉक्यूमेंट का हिस्सा देंगे तो वह ज्यादा सटीक जवाब देगा. 
उदाहरणः नीचे दिए गए ईमेल के आधार पर एक रिप्लाई ड्राफ्ट करें.

उदाहरण जरूर जोड़ें
गूगल की गाइड कहती है उदाहरण दें जिससे एआई उसी पैटर्न में लिखे.  जैसेः मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, इसके बाद 2-3 लाइन का सैंपल लिखे.

ये भी पढ़ेंः IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AI Prompting GuideHow to ask AI questionsGoogle Prompting Guide

Trending news

CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की नाश्ते पर मुलाकात, हल हो गया मुद्दा?
Karnataka News
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की नाश्ते पर मुलाकात, हल हो गया मुद्दा?
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज