AI से सही सवाल पूछने की कला; Google की ये 4 ट्रिक्स जान लीं, तो हर बार मिलेगा मनचाहा जवाब!

AI Prompting Guide: आज का दौर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जहां सही सवाल पूछना ही सही जवाब पाने की तरीका बन चुका है. कई यूजर्स AI से सवाल तो पूंछते हैं लेकिन वो मनचाहा रिजल्ट नहीं पाते हैं. इसके पीछे का कारण है कि वे सवाल को स्पष्ट, सटीक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से फ्रेम नहीं करते. अगर आप भी चाहते हैं कि AI आपके लिए बिल्कुल सही, उपयोगी और प्रोफेशनल जवाब दे तो आपको सवाल पूछने की कला में महारत जरूर हासिल करनी होगी. इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाएं है पूरी गाइड, जिसमें AI से सवाल पूछने का पूरा तरीका बताया गया है कि AI से किस तरह सवाल करें, किस टोन का यूजकरें और किन बातें का ध्यान रखें. आइए जानते हैं...

आज ज्यादातर कामों में एआई हमारी सहायता कर रहा है फिर चाहे कोई ईमेल लिखना हो, रिपोर्ट बनानी हो, नोट्स को छोटा करना हो या प्रेजेंटेशन तैयार करना हो. लेकिन AI की असली ताकत तभी सामने आती है जब उसे समझदारी और सही तरीके से सवाल किया जाए. इसी जरूरत को देखते हुए गूगल ने अपनी Google Workspace Prompting Guide जारी की है.

इस गाइड में सरल भाषा में जानकारी दी गई है कि AI से सवाल पूछते समय क्या बताना चाहिए, किस तरह निर्देश देना चाहिए और किस शैली में प्रॉम्प्ट तैयार करना चाहिए जिससे आपको सटीक और काम की जानकारी मिल सके. अधूरे या उलझे हुए प्रॉम्प्ट की वजह से AI अक्सर सामान्य या गलत जवाब दे सकता है.

Google का कहना है कि अगर प्रॉम्प्ट सही, व्यवस्थित और सवाल से सही से जुड़ा हुआ हो तो AI का जवाब 50 से 70 प्रतिशत तक बेहतर हो जाता है. यह गाइड PDF में उपलब्ध है आप बस Prompting Guide 101 सर्च करें और इसे आसानी से पढ़ सकते हैं.

गाइड के 4 सबसे काम के पॉइंट

AI को रोल देकर बात शुरू करें

बताएं कि उसे किस रोल में जवाब देना है. जैसे आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो इसका 5 पॉइंट सार दें. इससे टोन स्पष्ट होता है.

टास्क, फॉर्मेट और टोन साफ-साफ लिखें

प्रॉम्प्ट में तीन बातें जरूर होनी चाहिए. क्या करना है, किस फॉर्मेट में चाहिए और किस टोन/स्टाइल में चाहिए.

उदाहरण- इस रिपोर्ट को 150 शब्दों में आसान हिंदी में समझाएं. पॉइंट्स में लिखें और डेटा हाइलाइट करें.

मिलेगा आउटपुट कमाल का

अगर एआई को पहले का ईमेल, मीटिंग नोट्स या डॉक्यूमेंट का हिस्सा देंगे तो वह ज्यादा सटीक जवाब देगा.

उदाहरणः नीचे दिए गए ईमेल के आधार पर एक रिप्लाई ड्राफ्ट करें.

उदाहरण जरूर जोड़ें

गूगल की गाइड कहती है उदाहरण दें जिससे एआई उसी पैटर्न में लिखे. जैसेः मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, इसके बाद 2-3 लाइन का सैंपल लिखे.

