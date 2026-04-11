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Hindi Newsटेकबनना है अरबपति? AI से कंपनी बनाओ और Perplexity से ले जाओ ₹9 करोड़, जानें कैसे

बनना है अरबपति? AI से कंपनी बनाओ और Perplexity से ले जाओ ₹9 करोड़, जानें कैसे

परप्लेक्सिटी (Perplexity) ने 'Billion Dollar Build' प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें उनके एआई एजेंट का उपयोग कर 8 हफ्ते में $1 बिलियन की कंपनी बनाने वाले स्टार्टअप को $1 मिलियन (करीब ₹8.5 करोड़) की फंडिंग दी जाएगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:20 AM IST
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Perplexity ने 'Billion Dollar Build' प्रतियोगिता शुरू की है.
Perplexity ने 'Billion Dollar Build' प्रतियोगिता शुरू की है.

AI अब सिर्फ पढ़ाई या कोडिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कंपनियां बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए Perplexity AI ने एक अनोखा कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि अगर कोई यूजर उनके AI टूल की मदद से $1 बिलियन (करीब ₹8000 करोड़) वैल्यू वाली कंपनी बनाने का रोडमैप तैयार कर लेता है, तो उसे $1 मिलियन (लगभग ₹9 करोड़) की फंडिंग दी जाएगी.

क्या है “Billion Dollar Build” कॉन्टेस्ट?

Perplexity ने इस प्रतियोगिता का नाम “Billion Dollar Build” रखा है. इसका मकसद है कि यूजर Perplexity Computer की मदद से एक ऐसा स्टार्टअप तैयार करें, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन तक पहुंचने की क्षमता रखती हो. इसमें आपको आइडिया से लेकर प्रोडक्ट और यूजर बेस तक सब कुछ तैयार करना होगा. यानी सिर्फ सोच नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदलना होगा.

Perplexity Computer कैसे काम करता है?

Perplexity Computer एक मल्टी-एजेंट AI प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए कई काम खुद कर सकता है. यह जरूरत के हिसाब से अलग-अलग AI मॉडल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे OpenAI, Google और Anthropic के टूल्स. आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा AI असिस्टेंट है जो बिजनेस आइडिया को डिजाइन करने, उसे टेस्ट करने और आगे बढ़ाने में मदद करता है.

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सिर्फ 8 हफ्तों में करना होगा कमाल

इस कॉन्टेस्ट की सबसे बड़ी चुनौती इसका टाइम लिमिट है. आपको सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर अपनी कंपनी का पूरा मॉडल तैयार करना होगा. इसमें प्रोडक्ट बनाना, यूजर्स जोड़ना और ग्रोथ दिखाना शामिल है. Perplexity के मुताबिक, आप ऐसे आइडियाज पर काम कर सकते हैं जैसे पर्सनल रिलोकेशन एजेंट या ऐप्स के लिए लोकलाइजेशन प्लेटफॉर्म.

जीतने पर क्या मिलेगा इनाम?

8 हफ्तों के बाद Perplexity इस कॉन्टेस्ट के टॉप 3 विजेताओं को चुनेगी. हर विजेता को $1 मिलियन की सीड फंडिंग दी जाएगी, जो Perplexity Fund से मिलेगी. इसके अलावा, उन्हें $1 मिलियन तक के Perplexity Computer क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे, ताकि वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. यह मौका खासकर उन लोगों के लिए बड़ा है जो AI के जरिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं.

क्या पहले भी AI से बनी हैं बड़ी कंपनियां?

जी हां, AI की मदद से पहले भी बड़ी कंपनियां बनाई जा चुकी हैं. उदाहरण के तौर पर अमेरिकी एंटरप्रेन्योर Matthew Gallagher ने ChatGPT और Claude जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके Medvi नाम की कंपनी बनाई, जिसकी कमाई $2 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है. इससे साफ है कि AI के जरिए बिजनेस बनाना अब सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है.

कैसे करें इस कॉन्टेस्ट में एंट्री?

इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपको 14 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्रेशन करना होगा. ध्यान रहे कि आपके पास 13 अप्रैल तक Perplexity Max या Pro सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है. इसके बाद आपको 2 जून 2026 तक अपना प्रोडक्ट, वीडियो और ग्रोथ डेटा जमा करना होगा.

फाइनल राउंड कैसे होगा?

टॉप 10 फाइनलिस्ट 9 जून को लाइव प्रेजेंटेशन देंगे, जहां उन्हें 5 मिनट का पिच और 5 मिनट का Q&A सेशन देना होगा. इसके बाद 10 जून को विजेताओं का ऐलान किया जाएगा और निवेश की प्रक्रिया शुरू होगी.

कौन ले सकता है हिस्सा?

इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ 18 साल से ऊपर के अमेरिकी नागरिक ही हिस्सा ले सकते हैं. आप इसमें अकेले या 2 लोगों की टीम के साथ भाग ले सकते हैं.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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