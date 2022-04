Portable AC: पंखे की कीमत में गर्मी भगाएगा ये AC, जानें प्राइज और खासियतें

AC in the Price of Fan: गर्मी बढ़ने के साथ ही एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ गई है. ऑनलाइन साइट्स पर कुछ पोर्टेबल AC भी मिल रहे हैं, जिनकी कीमत पंखे जितनी है. यानी कम खर्च में भी AC की ठंडी हवा का आनंद उठाया जा सकता है.