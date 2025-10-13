Advertisement
ये 5 'भूतिया' डिवाइस चूस रहे हैं आपकी बिजली! आज से ही करना शुरू कर दीजिए ये काम, आधा हो जाएगा बिजली बिल

Electricity Saving Tips: आज के दौर में महंगाई के साथ-साथ बिजली के रेट भी आसमान छू रहे हैं. बिजली का बिल अक्सर महीने का पूरा बजट खराब कर देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो स्विच ऑफ होने के बाद भी बिजली 'चोरी' करती रहती हैं? आइए जानते हैं वो 5 चीजें जिन्हें तुरंत प्लग से निकालकर आप अपने बजट को बिगड़ने से बचा सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:13 PM IST
Electricity Saving Tips: आज के समय में बिजली के रेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में बिजली बिल अक्सर ही लोगों के बजट को खराब कर देता है. महीने के आखिरी में बिल देखते ही कई बार जेब ढीली पड़ जाती है. लेकिन अगर आप कुछ छोटी-छोटी आदतें बदल लें तो हर महीने हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बंद होने के बाद भी बिजली खाती रहती हैं. इन्हें पावर वैम्पायर्स कहा जाता है. यानी ये डिवाइस प्लग में लगे रहने पर भी बिजली खाते रहते हैं. अगर आप इन्हें समय पर प्लग से निकाल दें, तो आपका मंथली बिजली बिल आधा तक कम हो सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं वो 7 चीजें जो तुरंत प्लग से निकाल देनी चाहिए जिससे हर महीने हजारों रुपये की बचत हो सके.

चार्जर
अक्सर लोगों की आदत होती है कि मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करने के बाद चार्जर को सॉकेट में ही लगा छोड़ देते हैं. ऐसा करना खराब आदत है ये गलती आपके बिजली बिल को बढ़ा देती है. चार्जर भले ही किसी डिवाइस से कनेक्ट न हो फिर भी वो लगातार बिजली खाता रहता है. इसलिए इस्तेमाल के बाद उसे हमेशा प्लग से निकाल दें. इससे न सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि आपके चार्जर की लाइफ भी लंबी हो जाएगी.

घर में लगे WiFi राउटर या स्मार्ट डिवाइस अक्सर दिन-रात ऑन ही रहते हैं. कई बार हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते खासकर रात के समय फिर भी ये लगातार बिजली खाते रहते हैं. अगर आप अपने बिजली बिल को कम करना चाहते हैं तो इन्हें इस्तेमाल न होने पर ऑफ कर दें. सिर्फ सोते समय ही इन्हें बंद करने की आदत डाल लें इससे हर महीने बिजली की खपत में अच्छा-खासा अंतर दिखाई देगा.
 
TV या गेमिंग कंसोल
ज्यादातर लोग टीवी को केवल रिमोट से ऑन या ऑफ करते हैं लेकिन टीवी स्टैंडबाय मोड में भी लगातार बिजली खाता रहता है. खासकर बड़े 55 से 65 इंच वाले टीवी में बिजली की खपत ज्यादा होती है. इसलिए टीवी इस्तेमाल के बाद तुरंत प्लग से निकाल देना चाहिए. यही नियम गेमिंग कंसोल्स पर भी लागू होता है. कई लोग कंसोल को स्टैंडबाय मोड में ही रखते हैं जिससे जब मन करे गेमिंग शुरू कर सकें और बिजली बिल भी ज्यादा न आए. इन्हें भी प्लग से निकालने की आदत भी पैसा बचाएगी.

एंयर कंडीशनर
अक्सर हमारी आदत होती है कि हम घर मे लगे AC को सिर्फ रिमोट से बंद करते हैं और यह भी मान लेते हैं कि AC ऑफ हो गया. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है. स्टैंड बाय मोड में रहते हुए भी आपका AC बिजली खाता रहता है. ऐसे में जरूरी है कि आप AC को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें.

पंखे
आजकल घरों में रिमोट से चलने वाले पंखे लगने लगे हैं. इन पंखों को लोग सिर्फ रिमोट से ऑफ कर देते हैं. लेकिन ऐसा करने से पंखा बिजली खाता रहता है. इसलिए जब पंखे का इस्तेमाल न हो तो उसे स्विच या रेगुलेटर से पूरी तरह बंद कर दें. इससे बिजली की बर्बादी कम हो सकता है और आपका बिजली बिल कम आ सकता है.

फ्रिज
फ्रिज भी उन डिवाइसेज में शामिल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से बिजली और उसकी लाइफ दोनों बचाई जा सकती हैं. खासकर सर्दियों में आप इसे कुछ समय के लिए ऑफ कर सकते हैं. अगर आपको डर है कि फ्रिज बंद करने से अंदर रखा खाना खराब हो जाएगा तो चिंता न करें. ज्यादातर फ्रिज 5-6 घंटे तक ठंडक बनाए रख सकते हैं. इसलिए दिन में 2-3 घंटे फ्रिज को बंद रखना न सिर्फ बिजली की बचत करेगा बल्कि इसकी लाइफ भी लंबी होगी.

