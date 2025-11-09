Advertisement
trendingNow12994823
Hindi Newsटेक

Internet हो या न हो, अब नहीं रुकेगा आपका पेमेंट! बिना नेट के भी करें UPI ट्रांजेक्शन, ये रहा पूरा प्रोसेस

UPI Without Internet: चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो या न हो अब बिना किसी परेशानी के मिनटों में पैमेंट कर सकते हैं. UPI की इस सुविधा के जरिए आप बिना नेट कनेक्शन के भी आसानी से पैसे भेज सकते हैं. इस आर्टिकल में हम स्टेप‑बाय‑स्टेप बताएंगे कि ऑफलाइन UPI ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Internet हो या न हो, अब नहीं रुकेगा आपका पेमेंट! बिना नेट के भी करें UPI ट्रांजेक्शन, ये रहा पूरा प्रोसेस

UPI Without Internet: क्या आप भी कभी ऐसे मुश्किलों में फंसे हैं कि कैश खत्म हो गया हो और ऑनलाइन पेमेंट के लिए इंटरनेट न काम कर रहा हो? अगर हां तो अब इस परेशानी का हल मिल गया है. कई बार होता है कि हम कैश लेकर चलना भूल जाते हैं और जब कहीं पेमेंट करना होता है तो इंटरनेट स्लो हो जाता है या काम करना बंद कर देते हैं ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट करने का एक नया तरीका सामने आया है. अब आप बिना इंटरनेट के भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. बस इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपका पेमेंट डन हो जाएगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे बिना इंटरनेट के भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं.

 अब आप बिना इंटरनेट के भी USSD सेवा की मदद से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आपका फोन नंबर आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जिससे आपको पेमेंट करना है. बिना रजिस्टर्ड नंबर के आप इस फीचर का यूज नहीं कर सकते हैं.  मोबाइल नंबर का आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो बस आपको अपने बैंक की ऐप या वेबसाइट पर जाकर UPI PIN सेट करें. एक बार यह सेटअप पूरा हो जाने पर आप आसानी से ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. वहीं अगर आप पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते हैं तो आपका यूपीआई पिन सेट होगा, फिर से यूपीआई पिन सेट करने की भी जरूरत नहीं है. 

अब जानिए ऑफलाइन पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के कॉल डायलर में जाना होगा और यहां *99# पर काल करना होगा.
अब आपके फोन स्क्रीन पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें Send Money, Check Balance, Request Money जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे.
अब उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं.

ये भी पढे़ंः लॉन्ग प्रेस करें और देखें जादू! दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने शुरू किया 'जादुई' फीचर

इसके बाद जहां पैसा भेजन चाहत हैं उसका मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक अकाउंट नंबर और IFSC के साथ डालें.
अब जितना पैसा भेजना हो वह टाइप करें और अंत में अपना UPI PIN डालें.
इतना करते ही कुछ ही सेकंड में आपका पेमेंट हो जाएगा वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के.

इस बात का भी रखें ध्यान
लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इस सर्विस के जरिए अधिकतम ₹5,000 तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हर ट्रांजैक्शन पर ₹0.50 का आपको चार्ज भी देना पड़ेगा. 

ये भी पढे़ंः चीन के 'जादुई' तरीके से हर घंटे 4 कारें हो रही गायब; बचने के लिए तुरंत कर लें ये काम

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

upi without internetOffline UPI PaymentUSSD UPI

Trending news

भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
earthquake
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
travel
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
India News
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया