सालों-साल चलाना है AC? बंद करने से पहले न भूलें ये जरूरी काम, बिजली बचेगी और कूलिंग रहेगी टॉप क्लास!

AC Service Before Winter: जैसे-जैसे ठंड करीब आती जा रही है लोग अपने एयर कंडीशनर यानी AC को बंद कर हीटर निकाल रहे हैं. लेकिन एक सवाल अक्सर सबके मन में जरूर आता है कि क्या सर्दियों से पहले AC की सर्विस करवानी चाहिए या नहीं? ज्यादातर लोग इसे गर्मी आने तक का इंतजार किया करते हैं. लेकिन क्या एसी को बिना सर्विस कराए बंद करना सही होता है या नहीं? एक्सपर्ट्स की मानें तो ऐसा करना गलत साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि ठंड में एसी बंद करने से पहले सर्विस कराना क्यों जरूरी है और इससे क्या फायदा होता है.

सीजन के बाद AC की सर्विसिंग क्यों जरूरी?

ठंड के दिनों में अक्सर लोगों के घरों में लगी एसी लगातार कई दिनों तक बंद रहती है. AC को लगातार कई दिनों तक बंद करने से इसमें खराबी आ सकती है, वहीं अगर सर्विस न हुई होतो ये परेशानी और भी बढ़ सकती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीजन एन्ड होने के तुरंत बाद ही AC की सर्विस करा लेनी चाहिए. इसका कारण यह है कि पूरे गर्मी के मौसम में एसी लगातार चलता है, जिससे उसके फिल्टर, कूलिंग कॉइल और ड्रेन पाइप में काफी ज्यादा धूल बैठ जाती है और वहां काफी ज्यादा गंदगी हो जाती है. जो सर्विस के द्वारा ही साफ हो पाती है. वहीं अगर हम लबें समय कर एसी में धूल जमा रहने दें तो इसकी बॉडी में खराबी आने लगती है.

बॉडी के साथ ही लंबे समय तक सर्विस न होने से कूलिंग भी कम हो सकती है और AC बिजली की यूज ज्यादा करने लगती है. इसलिए सीजन एन्ड होने के बाद सर्विस करवाने से न केवल AC की परफॉर्मेंस खराब नहीं होती है बल्कि अगले साल इसे ऑन करने पर किसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्दियों से पहले AC सर्विस करवाने के फायदे

अगर आप सर्दियों से पहले अपने एसी की सर्विस करवा लेते हैं तो यह आने वाले सीजन में बेहतर कूलिंग देगा. समय रहते धूल-मिट्टी साफ हो जाने से एसी की परफॉर्मेंस बनी रहती है और उसकी कूलिंग पावर कम नहीं होती. साथ ही जब फिल्टर और कॉइल्स साफ रहते हैं तो एसी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से चलता है जिससे बिजली की भी बचत होती है.

सर्विस करवाने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि अगर एसी में कोई छोटी खराबी हो, तो वह समय पर पकड़ में आ जाती है और आगे चलकर बड़ा खर्चा नहीं बनती है. नियमित सर्विसिंग से एसी की उम्र बढ़ती है और यह लंबे समय तक बिना दिक्कत के सही तरह से काम करता रहता है.

ये भी पढ़ेंः Honor का ये 'रोबोट फोन' है या जादू? कैमरा खुद ही बाहर निकलकर नाचता है!

AC की गैस चेक करवा लें

इसके साथ ही अगर आप AC सर्विस के लिए टेक्नीशियन को बुला रहे हैं, तो यह भी जरूर चेक करवा लें कि AC की गैस का लेवल कितनी है. अगर उसमें कुछ कमी हो, तो आप अपने AC में रीफिल करवा कर रख सकते हैं. इससे अगली गर्मी में आपको अपना AC इस्तेमाल के लिए तैयार मिलेगा.

AC को ड्राई मोड पर चलाएं

आज के समय में बहुत सारी एसी के अंदर ड्राई मोड का फीचर आने लगा है. अगर आपके भी AC में ऑटो क्लीनिंग फीचर मौजूद है तो AC को स्टोर करने से पहले ऑटो क्लीनिंग मोड पर चला कर छोड़ दें. इससे AC के अंगर मौजूद नमी खत्म हो जाती है. इससे AC के अंदर फंगस या बैकटीरिया पनपने का डर नहीं रहता. अगर AC में ऑटो क्लीनिंग मौजूद नहीं है, तो AC के फैन को कुछ देर के लिए चला कर छोड़ दें. इससे भी AC के अंदर की बची हुई नमी खत्म हो जाती है.

ये भी पढ़ें- ठंड में इमर्शन रॉड लगाती है 'मौत की डुबकी'! इस छोटी सी गलती से हो सकता है बड़ा धमाका