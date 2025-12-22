Elon Musk की कंपनी xAI में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, Android Engineers की हो रही सीधी भर्ती

अगर आप कभी यह सोचते रहे हैं कि Elon Musk के साथ या उनकी किसी कंपनी में काम करना कैसा होगा, तो अब आपके पास ऐसा करने का एक खास मौका है. Elon Musk की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI इस समय Android Engineer की भर्ती कर रही है. खास बात यह है कि इस नौकरी के लिए आवेदन करने का तरीका आम जॉब प्रोसेस से थोड़ा अलग और काफी सीधा है, जो Musk की कंपनियों की कार्यशैली को भी दिखाता है.

xAI में आवेदन करने के दो आसान लेकिन सख्त रास्ते

xAI में Android Engineer की नौकरी के लिए आवेदन करने के दो तरीके बताए गए हैं. पहला तरीका बिल्कुल पारंपरिक है, जिसमें उम्मीदवार xAI के आधिकारिक जॉब पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. दूसरा तरीका थोड़ा अलग और Elon Musk की कंपनियों के अंदाज वाला है. xAI के एक इंजीनियर Attila Blenesi ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इच्छुक उम्मीदवार उन्हें सीधे X (पहले Twitter) पर डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं. हालांकि आवेदन का तरीका चाहे जो भी हो, कंपनी की अपेक्षाएं काफी ऊंची हैं और हर किसी को मौका नहीं मिलने वाला.

Android डेवलपमेंट में मजबूत पकड़ जरूरी

यह नौकरी सिर्फ साधारण Android ऐप बनाने तक सीमित नहीं है. xAI ऐसे इंजीनियर की तलाश में है जिसे Kotlin, Jetpack Compose और आधुनिक Android डेवलपमेंट टूल्स का अच्छा अनुभव हो. कंपनी उन लोगों को प्राथमिकता दे रही है जो सिर्फ कोड ही नहीं लिखते, बल्कि यह भी समझते हैं कि यूजर के लिए ऐप का अनुभव कैसा महसूस होता है. जॉब डिस्क्रिप्शन में साफ तौर पर कहा गया है कि उम्मीदवार को साफ, आसान और यूजर-फ्रेंडली ऐप एक्सपीरियंस बनाने की समझ होनी चाहिए और बड़े लेवल के रियल-वर्ल्ड ऐप्स पर काम करने का अनुभव होना चाहिए.

जिम्मेदारी और फैसले लेने की आजादी

xAI में यह रोल किसी एक छोटे काम तक सीमित नहीं है. यहां काम करने वाले इंजीनियर से उम्मीद की जाती है कि वह जिम्मेदारी ले, जरूरत पड़ने पर अलग-अलग भूमिकाओं में काम करे और फैसले लेने में सहज हो. यह नौकरी उन लोगों के लिए है जो तेजी से बदलते माहौल में काम करने और प्रोडक्ट की पूरी ओनरशिप लेने के लिए तैयार हों. यह भूमिका यूके, न्यूयॉर्क, पालो आल्टो और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगहों के लिए खुली है.

इंटरव्यू प्रोसेस आसान नहीं, लेकिन साफ है

xAI का इंटरव्यू प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड लेकिन चुनौतीपूर्ण है. जो उम्मीदवार जॉब पोर्टल के जरिए आवेदन करते हैं, उनसे सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, “आपने अब तक कौन-सा असाधारण काम किया है?” यह सवाल साफ दिखाता है कि कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने कुछ खास और गर्व करने लायक बनाया हो. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का एक छोटा फोन कॉल होता है, फिर दो टेक्निकल राउंड होते हैं. एक राउंड में Jetpack Compose के जरिए लाइव कोडिंग कराई जाती है, जबकि दूसरे में स्टार्टिंग कोड और एक एक्सटर्नल API के साथ प्रैक्टिकल टास्क दिया जाता है. आखिरी चरण में पूरी टीम के साथ मुलाकात होती है.

नौकरी से कहीं बड़ी Elon Musk की AI योजना

xAI में यह भर्ती सिर्फ एक जॉब ओपनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह Elon Musk के बड़े AI विजन से भी जुड़ी है. हाल ही में एक इंटरनल मीटिंग में Musk ने कहा था कि उन्हें लगता है कि xAI अगले दो साल में Artificial General Intelligence तक पहुंच सकता है, संभव है कि यह लक्ष्य 2026 तक हासिल हो जाए. Musk पहले भी कह चुके हैं कि अगले साल आने वाला xAI का नया मॉडल इस दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है.

तेजी से आगे बढ़ रही है xAI

भले ही यह समयसीमा पूरी तरह सही साबित हो या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि xAI बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. जो इंजीनियर बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोडक्ट्स पर काम करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के भविष्य के करीब रहना चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक बड़ा मौका है.