Advertisement
trendingNow13098349
Hindi Newsटेकक्या क्लासरूम से गायब हो जाएंगे टीचर्स? Google ने बताया क्लासरूम में Gemini AI का वो सच, जो कोई नहीं जानता!

क्या क्लासरूम से गायब हो जाएंगे टीचर्स? Google ने बताया क्लासरूम में Gemini AI का वो सच, जो कोई नहीं जानता!

Gemini AI in Education: AI की बिजली जैसी रफ्तार ने जहां पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है वहीं शिक्षा जगत में एक नया डर पैदा कर दिया है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रोबोटिक इंटेलिजेंस आने वाले समय में टीचर्स की जगह ले लेगा? इसी सस्पेंस के बीच टेक दिग्गज Google ने अपने AI टूल Gemini की भूमिका का खुलासा कर दिया है. गूगल का यह खुलासा लाखों टीचर्स की चिंता दूर करने वाला है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या क्लासरूम से गायब हो जाएंगे टीचर्स? Google ने बताया क्लासरूम में Gemini AI का वो सच, जो कोई नहीं जानता!

Gemini AI in Education: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जिस तरह से हर सेक्टर में एंट्री कर रहा है उससे शिक्षा जगत में भी चिंता बढ़ने लगी है. बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या आने वाले समय में AI टीचर्स को भी रिप्लेस कर देगा? इसी बीच Google ने अपने पावरफुल टूल Gemini AI को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. गूगल ने साफ किया है कि क्लासरूम में AI का रोल क्या होगा और क्या वाकई गूगल के एआई टूल से टीचर्स की नौकरी खतरे में है. Google का यह बयान उन लाखों टीचर्स और छात्रों के लिए राहत भरा है जो AI को लेकर काफी असमंजस में थे.

AI इंसानों के काम करने का पूरा तरीका ही बदल दे रहा है. चाहें इंजीनियरिंग हो या टेक की दुनिया हर जगह एआई अपना दबदबा बना लिया है. जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. क्या AI भविष्य में टीचर्स की जगह ले लेगा? इस जवाब गूगल ने दिया कि उसका AI टूल Gemini टीचर्स का विकल्प नहीं बल्कि उनका मददगार बनेगा.   

Google के वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन क्रिस फिलिप्स ने साफ किया कि गूगल का टारगेट क्लासरूम में जेमिनी के जरिए शिक्षकों का काम आसान बनाना है. उन्होंने बताया कि AI टूल्स से टीचर्स का समय बचेगा जिससे वे छात्रों के साथ मानवीय जुड़ाव पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में 'AI-फॉर-एजुकेशन' प्रोग्राम का विस्तार
गूगल ने भारत में अपने एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कई बड़ी पहल की शुरुआत की है. Google का मानना है कि भारत में लोग मल्टीमॉडल और बहुभाषी AI का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस प्रोग्राम के खास बिंदु इस प्रकार हैं-

Google लगभग 40,000 केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों को रिस्पॉन्सिबल AI की ट्रेनिंग देगा.   

Google अपने एआई जेमिनी के जरिए अब मॉक JEE टेस्ट शुरू किया है. इसके लिए गूगल ने फिजिक्स वाला और करियर360 के साथ पार्टनरशिप की है.

इसके साथ ही कौशल विकास मंत्रालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ मिलकर गूगल शिक्षा के स्तर को सुधारने पर काम कर रहा है.

ये भी पढ़ेंः भूल जाइए भारी Electricity Bill! गर्मी से पहले Samsung लाया 30% कम बिजली खाने वाला AC

टीचर्स के कंट्रोल में रहेगा AI
क्रिस फिलिप्स के मुताबिक गूगल चाहता है कि पूरा प्रोसेस टीचर-लेड यानी शिक्षकों के नेतृत्व में हो. सिलेबस, प्रोजेक्ट और नोट्स क्या होंगे, यह शिक्षक ही तय करेंगे. AI केवल उन उबाऊ और दोहराव वाले कामों को कम करेगा जो शिक्षकों के समय को बर्बाद करते हैं. गूगल का मानना है कि टेक्नोलॉजी और टीचर्स की साझेदारी से छात्रों के सीखने के एक्सपीरियंस को पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल बनाया  सकता है.

ये भी पढ़ेंः गैस स्टोव से लेकर सुसाइड टास्क तक: सोशल मीडिया के ये खेल छीन रहे बच्चों की जिंदगी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Gemini AI in EducationWill AI replace teachers

Trending news

पिस्तौल जेब में, बातचीत टेबल पर, क्या काम आएगी ईरान से टकराव के बीच ट्रंप की ‘नीति'
DNA
पिस्तौल जेब में, बातचीत टेबल पर, क्या काम आएगी ईरान से टकराव के बीच ट्रंप की ‘नीति'
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
india us trade deal
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
Punjab news in hindi
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा
India News
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा