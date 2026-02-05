क्या क्लासरूम से गायब हो जाएंगे टीचर्स? Google ने बताया क्लासरूम में Gemini AI का वो सच, जो कोई नहीं जानता!

Gemini AI in Education: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जिस तरह से हर सेक्टर में एंट्री कर रहा है उससे शिक्षा जगत में भी चिंता बढ़ने लगी है. बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या आने वाले समय में AI टीचर्स को भी रिप्लेस कर देगा? इसी बीच Google ने अपने पावरफुल टूल Gemini AI को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है. गूगल ने साफ किया है कि क्लासरूम में AI का रोल क्या होगा और क्या वाकई गूगल के एआई टूल से टीचर्स की नौकरी खतरे में है. Google का यह बयान उन लाखों टीचर्स और छात्रों के लिए राहत भरा है जो AI को लेकर काफी असमंजस में थे.

AI इंसानों के काम करने का पूरा तरीका ही बदल दे रहा है. चाहें इंजीनियरिंग हो या टेक की दुनिया हर जगह एआई अपना दबदबा बना लिया है. जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. क्या AI भविष्य में टीचर्स की जगह ले लेगा? इस जवाब गूगल ने दिया कि उसका AI टूल Gemini टीचर्स का विकल्प नहीं बल्कि उनका मददगार बनेगा.

Google के वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन क्रिस फिलिप्स ने साफ किया कि गूगल का टारगेट क्लासरूम में जेमिनी के जरिए शिक्षकों का काम आसान बनाना है. उन्होंने बताया कि AI टूल्स से टीचर्स का समय बचेगा जिससे वे छात्रों के साथ मानवीय जुड़ाव पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे.

भारत में 'AI-फॉर-एजुकेशन' प्रोग्राम का विस्तार

गूगल ने भारत में अपने एजुकेशन प्रोग्राम के तहत कई बड़ी पहल की शुरुआत की है. Google का मानना है कि भारत में लोग मल्टीमॉडल और बहुभाषी AI का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस प्रोग्राम के खास बिंदु इस प्रकार हैं-

Google लगभग 40,000 केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों को रिस्पॉन्सिबल AI की ट्रेनिंग देगा.

Google अपने एआई जेमिनी के जरिए अब मॉक JEE टेस्ट शुरू किया है. इसके लिए गूगल ने फिजिक्स वाला और करियर360 के साथ पार्टनरशिप की है.

इसके साथ ही कौशल विकास मंत्रालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ मिलकर गूगल शिक्षा के स्तर को सुधारने पर काम कर रहा है.

टीचर्स के कंट्रोल में रहेगा AI

क्रिस फिलिप्स के मुताबिक गूगल चाहता है कि पूरा प्रोसेस टीचर-लेड यानी शिक्षकों के नेतृत्व में हो. सिलेबस, प्रोजेक्ट और नोट्स क्या होंगे, यह शिक्षक ही तय करेंगे. AI केवल उन उबाऊ और दोहराव वाले कामों को कम करेगा जो शिक्षकों के समय को बर्बाद करते हैं. गूगल का मानना है कि टेक्नोलॉजी और टीचर्स की साझेदारी से छात्रों के सीखने के एक्सपीरियंस को पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल बनाया सकता है.

