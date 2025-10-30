Advertisement
फेस्टिव सीजन गया पर ऑफर्स जारी; फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन मिल रही हैं आधी कीमत पर! ये रही बेस्ट डील्स

Washing Machine Offer: फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है लेकिन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई प्रोडक्ट पर बंपर ऑफर्स जारी है. अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अभी भी महाबचत करने का मौका है. फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनें आधी कीमत तक की छूट के साथ मिल रही हैं. Haier, Realme और Godrej जैसी बड़ी कंपनियों के मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. आइए जानते हैं बेस्ट डील्स...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:34 AM IST
Washing Machine Offer: ठंड के दिनों में कपड़े धोना किसी झंझट से कम नहीं होता है. ऊपर से धूप की कमी के चलते कपड़े सूखने में कई घंटों लग जाते हैं. ऐसे मौसम में फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन घर का सबसे भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है. बस कपड़े डालिए और कुछ ही मिनटों में साफ-सुथरे, सूखे कपड़े तैयार मिलते हैं. अच्छी बात ये है कि फेस्टिव ऑफर्स के बाद भी ये मशीनें पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो गई हैं. फेस्टिव सीजन के बाद Amazon और Flipkart पर कई ब्रांडेड मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. ₹22,000 तक की वॉशिंग मशीन अब आधी कीमत में मिल रही है, जिनमें LG, Realme और Samsung जैसे भरोसेमंद नाम शामिल हैं. अगर आप सर्दियों से पहले वॉशिंग का झंझट खत्म करना चाहते हैं, तो ये डील मिस नहीं करनी चाहिए. आइए जानते हैं वॉशिंग मशीन पर मिलने वाली बेस्ट डील.

Haier 6 kg 5 Star Oceanus Wave Drum Washing Machine Fully Automatic
अगर आप वॉशिंग मशीन पर अच्छा ऑफर खोज रहे हैं तो आपके लिए Haier 6 kg 5 Star Oceanus Wave Drum Washing Machine बेस्ट ऑप्शन है. Fully Automatic वाली यह मशीन इन दिनों खास ऑफर्स के साथ मिल रही है. Haier की 6 किलोग्राम 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन अमेजन पर छूट पर मिल रही है. इसकी कीमत अभी ₹12,490 है, इसके साथ ही बैंक ऑफर्स लगाने पर आपको अलग से भी छूट मिल सकती है. वहीं यह मशीन ₹22,900 में लिस्टेड है.  इस मशीन में Balance Clean Pulsator, Magic Filter और Oceanus Wave Drum जैसी एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो कपड़ों की बेहतर धुलाई करते हैं. 6 किलोग्राम कैपेसिटी और टॉप लोड डिजाइन के साथ यह मॉडल छोटे परिवारों के लिए एक कॉम्पैक्ट और एनर्जी-एफिशिएंट विकल्प साबित हो सकता है.  

Realme TechLife 7 kg 5 Star Rating Fabric
Realme TechLife की 7 किलोग्राम कैपेसिटी और 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है. कंपनी की यह मशीन 700 RPM स्पिन स्पीड के साथ कपड़ों की धुलाई और उन्हें जल्दी सुखाने का काम करती है. रियलमी इसके साथ 2 साल की वारंटी भी दे रहा है. फ्लिपकार्ट पर इस मॉडल की कीमत ₹11,690 है. इसके साथ ही आपको बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है. यही मशीन Flipkart पर ही ₹21,990 में लिस्टेड है. तो अगर आप नई वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

Godrej 7 kg Zero Pressure Technology Fully Automatic Washing Machine

Godrej की 7 kg कैपेसिटी वाली यह Fully Automatic Top Load Washing Machine अपने एडवांस फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इसमें दी गई Zero Pressure Technology पानी के प्रेशर कम होने पर भी टब को 60% तेजी से भरने में मदद करती है. साथ ही इसका Fabrisafe Steel Drum कपड़ों को सुरक्षित रखते हुए बेहतरीन वॉश क्वालिटी देता है. मशीन की 720 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है वहीं 6 वॉश प्रोग्राम इस मशीन को हर फैब्रिक के लिए परफेक्ट बनाते हैं. 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाली यह वॉशिंग मशीन ऑफर्स के साथ अभी₹13,990 की कीमत में मिल रही है इसके साथ ही बैंक ऑफर अलग से है.  बता दें कि यही मशीन फ्लिपकार्ट पर ₹27,300 पर लिस्टेड है.

