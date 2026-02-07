महंगे रिचार्ज की टेंशन खत्म! T20 World Cup फ्री में देखने का सस्ता जुगाड़, Jio-Airtel और Vi के ये प्लान्स मचा रहे धमाल

Cheap Data Plans for T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) का रोमांच भारत और श्रीलंका की धरती पर आज से शुरू होने जा रहा है. क्रिकेट के दीवानों के लिए यह मौका किसी त्यौहार से कम नहीं है. ऐसे में हर कोई चाहता है कि एक भी मैच मिस न हो. खासकर तब जब टीम इंडिया मैदान में हो. तो अगर आप भी अपने मोबाइल पर वर्ल्ड कप के मैचों का मजा लेना चाहते हैं लेकिन महंगे रीचार्ज से परेशान हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है. Jio, Airtel और Vi के कुछ ऐसे रीचार्ज प्लान्स हैं जिनकी कीमत 200 रुपये से भी कम है. ये प्लान्स न सिर्फ आपकी जेब पर हल्के हैं बल्कि आपको बिना रुकावट टी20 वर्ल्ड कप 2026 का लाइव स्ट्रीमिंग का मजा देने के लिए पर्याप्त डेटा भी देते हैं. आइए जानते हैं इन रीचार्ज प्लान की पूरी डिटेल्स

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.इसपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी. टीवी और डिजिटल के साथ ही रेडियो के श्रोताओं के लिए भी आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो पर भी टी20 वर्ल्ड कप मुकाबलों की लाइव कमेंट्री होगी. इसके साथ ही भारत के मुकाबले को फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं. लेकिन डीडी स्पोर्ट्स एचडी सिर्फ उन मैचों को टेलीकास्ट करेगा जिसमें भारतीय टीम खेल रही हो. तो अगर आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा मजा चाहिए तो आपको जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा. अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ डेटा पैक को रीचार्ज करके जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री पा सकते हैं.

Jio का रीचार्ज प्लान

Jio का 100 वाला पैक

अगर आप कम खर्च में डेटा के साथ साथ JioHotstar का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो जिओ का 100 वाला पैक आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक डेटा पैक है. Jio का ₹100 वाला डेटा पैक उन यूजर्स के लिए है जो कम खर्च में OTT और क्रिकेट देखना चाहते हैं. इसमें 5GB हाई-स्पीड डेटा 30 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलती है. साथ ही 30 दिन का JioHotstar मोबाइल और टीवी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. बता दें कि यह एक डेटा वाउचर है तो इसलिए एक्टिव बेस प्लान जरूरी है.

Jio का 195 रुपये वाला डाटा पैक

अगर आपको ज्यादा मोबाइल डेटा की जरूरत है तो आपके लिए जियो का 195 के लिए परफेक्ट प्लान हो सकता है. Jio का 195 वाला डेटा पैक उन लोगों के लिए है जो पूरे टूर्नामेंट के दौरान बिना रुकावट क्रिकेट और OTT कंटेंट का मजा लेना चाहते हैं. इस पैक में 15GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है जिसकी वैलिडिटी 90 दिनों की होती है. अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही 3 महीने का JioHotstar मोबाइल और टीवी सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में मिलता है. बता दें कि यह भी जिओ का एक डेटा वाउचर है, इसलिए एक्टिव बेस प्लान जरूरी होगा.

Airtel का रीचार्ज प्लान

Airtel का 100 रुपये वाला डाटा पैक

अगर आप Airtel यूजर्स हैं तो आपके पास भी कम खर्च में क्रिकेट देखने का ऑप्शन मौजूद है. Airtel का 100 रुपये वाला डाटा से आप रीचार्ज कर टी20 विश्व कप का मजा उठा सकते हैं. इस पैक में 6GB डाटा मिलता है और इसकी वैलिडिटी 30 दिनों की होती है. साथ ही 30 दिनों के लिए JioHotstar का मोबाइल और टीवी सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जाता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डाटा का पूरा इस्तेमाल करने के बाद इंटरनेट बंद नहीं होता बल्कि 50 पैसे प्रति MB के हिसाब से चार्ज किया जाता है. इसलिए अगर आपका डाटा यूज ज्यादा है, तो खर्च बढ़ सकता है.

Airtel का 195 रुपये वाला डाटा पैक

Airtel का ₹195 वाला डेटा पैक उन लोगों के लिए बेहतर है जो ज्यादा डेटा और एंटरटेनमेंट दोनों चाहते हैं. एयरटेल के इस डेटा पैक में 12GB डेटा मिलता है वो भी पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ. खास बात यह है कि इसमें 30 दिन का JioHotstar मोबाइल-टीवी सब्सक्रिप्शन और Airtel Xstream Play का एक्सेस भी मिलता है. यह एक डेटा वाउचर है, इसलिए एक्टिव बेस प्लान जरूरी है. डाटा खत्म होने के बाद 50 पैसे प्रति MB चार्ज लागू होता है. यह पैक भी एक डाटा वाउचर है और इसके लिए एक्टिव बेस प्लान जरूरी है.

Vi का रीचार्ज प्लान

Vi का 44 रुपये वाला पैक

अगर आप Vi यूजर हैं तो आपके लिए भी कंपनी कई तरह से पैक लाई जिससे आप भरपूर डेटा के साथ क्रिकेट का मजा ले सकें. Vi का 44 रुपये वाला डाटा पैक देश का सबसे सस्ता डाटा पैक माना जा रहा है. इस पैक में OTT बेनिफिट मिलता है. साथ ही 1GB डाटा यूजर्स को मिलती है जिसकी वैलिडिटी 1 दिन की होती है. हालांकि, इसमें 1 महीने के लिए JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है जो इसे खास बनाता है. डाटा रात 11:59 बजे तक ही वैलिड रहता है लेकिन OTT एक्सेस पूरे 30 दिनों तक बना रहता है. Vi का यह पैक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम खर्च में सिर्फ OTT सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और डाटा की जरूरत कम है.

Vi का 101 रुपये वाला पैक

अगर आपको ज्यादा समय के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत है तो आपके लिए Vi का ₹101 वाला डेटा पैक भी बढ़िया विकल्प है. Vi का 101 वाला डेटा पैक में 5GB डेटा 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलता है. इसकी खास बात 30 दिन का JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन है, जिससे पूरे महीने T20 वर्ल्ड कप देखा जा सकता है. यह पैक उन यूजर्स के लिए सही है जो कम डेटा में क्रिकेट का मजा लेना चाहते हैं.

