पानी में डूबा फोन भी चलेगा फिर से, बस अपनाएं ये आसान उपाय, बिना खर्च फोन होगा ठीक

Water Damaged Phone Repair Tips: आजकल मौसम का मिजाज कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है. खासकर बरसात के दिनों में कब बारिश होने लगे कुछ पता नहीं चलता. ऐसे में फोन हमेशा हमारे साथ रहता है और उसके भीगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. ऐसे में अगर मोबाइल में पानी चला जाए तो समस्या बढ़ जाती है. कई लोग तुरंत नया फोन लेने की सोचते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार फोन हमेशा के लिए खराब हो. कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने गीले मोबाइल को फिर से सही कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि फोन में पानी जाने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी होता है.

अक्सर जब फोन पानी में गिर जाता है या फिर पानी में चला जाता है तो लोग घबराकर कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे फोन खराब होने का चांस बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका फोन खराब होने से बच सकता है. आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी सहायता से आप अपने फोन को पानी से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं.

अगर फोन पानी में चला जाए तो सबसे पहले बिना समय गंवाए फोन को पानी से बाहर निकालें. पानी में जितना कम समय फोन रहेगा उतने ही बड़ा नुकसान होने का खतरा कम होगा.

फोन को करें दें तुरंत बंद

इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी फोन भीग जाए या पानी में चला जाए तो तुरंत फोन को बंद कर दें. अगर फोन पहले से ही बंद हो गया है तो उसे ऑन करने की बिलकुल भी कोशिश न करें. फोन के अंदर पानी जाने से शॉर्ट सर्किट का खतरा काफी बढ़ जाता है. अगर फोन ऑन रहेगा या उसे ऑन करने की कोशिश करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट से परेशानी और बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाहरी पार्ट्स निकालें

आजकल आने वाले लगभग-लगभग सभी स्मार्टफोन की बैटरी निकाली नहीं जा सकती. लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन की बैटरी निकाली जा सकती है तो बिना देर किए फोन की बैटरी निकाल दें. इससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा कम हो जाता है. इसके साथ ही फोन से सिम कार्ड ट्रे को बाहर निकालें और मेमोरी कार्ड को भी बाहर निकाल लें. ये चीजें अक्सर पानी से खराब नहीं होतीं, लेकिन इन्हें बाहर निकालने से फोन को सूखने में सहायता मिलती है. यह फोन के अंदरूनी हिस्सों तक हवा पहुंचने में मदद करता है.

इसके साथ ही मुलायम कपड़े या टिशू से फोन के बाहर की नमी साफ करें. चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और स्पीकर जैसी जगहों पर ज्यादा ध्यान दें.

ये भी पढ़ेंः चोरी हो गया फोन? ऑन होते ही मिलेगा अलर्ट, बस तुरंत कर लीजिए ये काम

भूलकर भी न करें ये काम

अगर आपका फोन पानी में चला गया है तो कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए. जैसे फोन को चार्ज करना. पानी में भीगे फोन को चार्ज करना खतरनाक हो सकता है. साथ ही इससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है. ऐसा करने से पानी फोन के अंदर और गहराई तक जा सकता है. तेज गर्म हवा या हीटिंग से फोन की सर्किट खराब होने का खतरा रहता है.

इस ट्रिक्स से समस्या होगी दूर

पानी में गए फोन को आप बिना किसी खर्च के भी सही कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक एयरटाइट डिब्बे में कच्चे चावल लें. इसमें फोन को 24 से 48 घंटे तक पूरी तरह डुबाकर रखें. चावल नमी को सोखने का काम करता है जिससे फोन सूख सकता है. फोन को silica gel पैकेट में रखें ये पानी सोखने में सहायता करते हैं. या फिर फोन को सीधा किसी तेज पंखे के नीचे रखकर 2 दिन तक सूखने दें.

कब ऑन करें फोन?

24 से 48 घंटे बाद फोन को ऑन करके देखें. अगर डिस्प्ले, साउंड, टच, चार्जिंग और कैमरा ठीक से काम कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि फोन बच गया है. अगर इतना सब करने के बाद भी फोन नहीं ऑन हो रहा है तो सर्विस सेंटर जरूरी जाएं.

ये भी पढ़ेंः YouTube पर अब कोई भी बन सकता है स्टार! नए फीचर से चमकेगी किस्मत, जानिए क्या है यह