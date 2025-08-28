पानी में डूबा फोन भी चलेगा फिर से, बस अपनाएं ये आसान उपाय, बिना खर्च फोन होगा ठीक
Advertisement
trendingNow12899407
Hindi Newsटेक

पानी में डूबा फोन भी चलेगा फिर से, बस अपनाएं ये आसान उपाय, बिना खर्च फोन होगा ठीक

अगर गलती से आपका फोन पानी में गिर जाए तो घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. अक्सर लोग सोचते हैं कि अब मोबाइल हमेशा के लिए खराब हो गया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता. सही तरीके अपनाने पर भीगे हुए फोन को दोबारा चालू किया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पानी में डूबा फोन भी चलेगा फिर से, बस अपनाएं ये आसान उपाय, बिना खर्च फोन होगा ठीक

Water Damaged Phone Repair Tips: आजकल मौसम का मिजाज कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है. खासकर बरसात के दिनों में कब बारिश होने लगे कुछ पता नहीं चलता. ऐसे में फोन हमेशा हमारे साथ रहता है और उसके भीगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. ऐसे में अगर मोबाइल में पानी चला जाए तो समस्या बढ़ जाती है. कई लोग तुरंत नया फोन लेने की सोचते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार फोन हमेशा के लिए खराब हो. कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने गीले मोबाइल को फिर से सही कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि फोन में पानी जाने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी होता है.

अक्सर जब फोन पानी में गिर जाता है या फिर पानी में चला जाता है तो लोग घबराकर कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे फोन खराब होने का चांस बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका फोन खराब होने से बच सकता है. आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिनकी सहायता से आप अपने फोन को पानी से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं.
अगर फोन पानी में चला जाए तो सबसे पहले बिना समय गंवाए फोन को पानी से बाहर निकालें. पानी में जितना कम समय फोन रहेगा उतने ही बड़ा नुकसान होने का खतरा कम होगा.

फोन को करें दें तुरंत बंद 
इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी फोन भीग जाए या पानी में चला जाए तो तुरंत फोन को बंद कर दें. अगर फोन पहले से ही बंद हो गया है तो उसे ऑन करने की बिलकुल भी कोशिश न करें. फोन के अंदर पानी जाने से शॉर्ट सर्किट का खतरा काफी बढ़ जाता है. अगर फोन ऑन रहेगा या उसे ऑन करने की कोशिश करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट से परेशानी और बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाहरी पार्ट्स निकालें
आजकल आने वाले लगभग-लगभग सभी स्मार्टफोन की बैटरी निकाली नहीं जा सकती. लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन की बैटरी निकाली जा सकती है तो बिना देर किए फोन की बैटरी निकाल दें. इससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा कम हो जाता है. इसके साथ ही फोन से सिम कार्ड ट्रे को बाहर निकालें और मेमोरी कार्ड को भी बाहर निकाल लें. ये चीजें अक्सर पानी से खराब नहीं होतीं, लेकिन इन्हें बाहर निकालने से फोन को सूखने में सहायता मिलती है. यह फोन के अंदरूनी हिस्सों तक हवा पहुंचने में मदद करता है.
इसके साथ ही मुलायम कपड़े या टिशू से फोन के बाहर की नमी साफ करें. चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और स्पीकर जैसी जगहों पर ज्यादा ध्यान दें.

ये भी पढ़ेंः चोरी हो गया फोन? ऑन होते ही मिलेगा अलर्ट, बस तुरंत कर लीजिए ये काम

भूलकर भी न करें ये काम
अगर आपका फोन पानी में चला गया है तो कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए. जैसे फोन को चार्ज करना. पानी में भीगे फोन को चार्ज करना खतरनाक हो सकता है. साथ ही इससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है. ऐसा करने से पानी फोन के अंदर और गहराई तक जा सकता है. तेज गर्म हवा या हीटिंग से फोन की सर्किट खराब होने का खतरा रहता है.

इस ट्रिक्स से समस्या होगी दूर
पानी में गए फोन को आप बिना किसी खर्च के भी सही कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक एयरटाइट डिब्बे में कच्चे चावल लें. इसमें फोन को 24 से 48 घंटे तक पूरी तरह डुबाकर रखें. चावल नमी को सोखने का काम करता है जिससे फोन सूख सकता है. फोन को silica gel पैकेट में रखें ये पानी सोखने में सहायता करते हैं. या फिर फोन को सीधा किसी तेज पंखे के नीचे रखकर 2 दिन तक सूखने दें.

कब ऑन करें फोन?
24 से 48 घंटे बाद फोन को ऑन करके देखें. अगर डिस्प्ले, साउंड, टच, चार्जिंग और कैमरा ठीक से काम कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि फोन बच गया है. अगर इतना सब करने के बाद भी फोन नहीं ऑन हो रहा है तो सर्विस सेंटर जरूरी जाएं.

ये भी पढ़ेंः YouTube पर अब कोई भी बन सकता है स्टार! नए फीचर से चमकेगी किस्मत, जानिए क्या है यह

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

how to fix a water damaged phonephone repair tips

Trending news

'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
;