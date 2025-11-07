Fridge से लीक हो रहा पानी, मैकेनिक बुलाने से पहले मिनटों में खुद करें ठीक

Fridge Tips and Tricks: आज के समय में फ्रिज हर घर का एक जरूरी डिवाइस है, लेकिन जैसे-जैसे यह पुराना होता जाता है, पानी लीक होने जैसी आम समस्या सामने आने लगती है. फ्रिज से लगातार पानी लीक होना एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर यह समस्या सिंगल-डोर फ्रिज में ज्यादा देखने को मिलती है. इससे फर्श खराब होता है और बिजली का खतरा भी बढ़ जाता है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए तुरंत मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान तरीको से इसे खुद ही ठीक कर सकते हैं.

फ्रिज से पानी लीक होने के 3 कारण

ड्रेन होल का बंद होना

फ्रिज के अंदर जो पानी या फिर डीफ्रॉस्ट वॉटर जमा होता है, वह ड्रेन होल के जरिए नीचे वाली ट्रे में पहुंचता है. अगर यह छोटा-सा छेद गंदगी या खाने के तिनकों से बंद हो जाए, तो पानी फ्रिज के अंदर जमा होकर दरवाजे से बाहर लीक होने लगता है.

पानी इकट्ठा करने वाली ट्रे जाम या टूटना

फ्रिज के नीचे या पीछे एक ट्रे होती है जहां ड्रेन होल से आया पानी जमा होता है. अगर यह ट्रे टूट जाए, जाम हो जाए या ओवरफ्लो हो जाए, तो पानी फर्श पर टपकना शुरू कर देता है.

गलत जगह पर रखना

अगर फ्रिज को दीवार से पूरी तरह सटाकर रखा जाता है, तो कंप्रेसर के पास हवा का बहाव रुक सकता है. इससे Condensation बढ़ता है और पानी के बहाव में रुकावट आने से भी रिसाव हो सकता है.

लीकेज को ठीक करने के उपाय

- ड्रेन होल की सफाई करें. सबसे पहले फ्रिज को बंद करें.

- ड्रेन होल से गंदगी हटाने के लिए एक पतले तार या ईयर बड का इस्तेमाल करें.

- नाली के छेद में गुनगुना पानी डालकर जमा हुई गंदगी को पूरी तरह साफ करें.

- पानी जमा करने वाली ट्रे को बार-बार जांचते रहें. अगर वह ओवरफ्लो हो रही है, तो उसे खाली करके साफ करें. टूटी हुई ट्रे को बदल दें.

- फ्रिज को दीवार से सटाकर न रखा जाए. फ्रिज और दीवार के बीच कुछ इंच की जगह जरूर रखें ताकि हवा का वेंटिलेशन सही रहे.

