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AI के चक्कर में सूख रहीं नदियां, 2030 तक पानी को तरसेगी 1.3 अरब आबादी! UN की स्टडी में खौफनाक खुलासा

Side Affecting Artificial Intelligence: चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे AI चैटबॉट चुटकियों में हमें सवालों का जवाब तो दे देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है. आखिर इसका कारण क्या है?

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 06, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:22 PM IST
AI के चक्कर में सूख रहीं नदियां, 2030 तक पानी को तरसेगी 1.3 अरब आबादी! UN की स्टडी में खौफनाक खुलासा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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