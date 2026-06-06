/AI के चक्कर में सूख रहीं नदियां, 2030 तक पानी को तरसेगी 1.3 अरब आबादी! UN की स्टडी में खौफनाक खुलासा

Artificial Intelligence: दुनियाभर में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल हो रहा है. इसने ग्लोबल लेवल पर कई इंडस्ट्री में क्रांति भी ला दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI का बढ़ता इस्तेमाल हमारे वातावरण को खोखला करने में जुटा है? यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि AI का हमारे वातावरण में तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है. साल 2030 तक यह ग्लोबल रिसोर्सेज पर बड़ा दबाव भी डाल सकता है.
रिसर्च में इस बात पर फोकस किया गया कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से बिजली-पानी और जमीन की मांग में भारी बढ़ोत्तरी हो सकती है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि AI से जुड़े डाटा सेंटर्स इस दशक के अंत तक इतने पानी का उपयोग कर सकते है, जिससे तकरीबन 1.3 अरब लोगों की घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. यह आज के समय में अफ्रीका की आबादी के बराबर है.
स्टडी में कहा गया,' डेटा सेंटर के विकास में AI सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक है. साल 2025 में अकेले AI ही वर्कलोड डेटा सेंटर की कुल बिजली की खतप का लगभग 20 प्रतिशत था और अगर यह हिस्सा अनुमान के मुताबिक, साल 2030 तक 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, तो इसकी बिजली की मांग लगभग 378 TWh तक पहुंच सकती है, जो सब-सहारा अफ्रीका की पूरी आबादी की रेजीडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों को 2 साल से ज्यादा समय तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है.'
रिसर्चर्स का तर्क है कि AI के पर्यावरण में प्रभाव पर होने वाली चर्चाओं में मुख्य रूप से कार्बन एमिशन पर ही अधिक फोकस किया गया है, जबकि पानी की खपत पर बेहम कम ध्यान दिया गया है.
डाटा सेंटर्स को सर्वरों को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती और AI सिस्टम्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी पानी का काफी इस्तेमाल होता है. रिपोर्ट के मुताबिक, एनर्जी कंजम्प्शन में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है. साल 2030 तक AI फोकस्ड डेटा सेंटर्स को हर साल तकरीबन 945 TWh बिजली की आवश्यकता हो सकती है. यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया की एकसाथ मिलाकर सालभर की बिजली खपत से लगभग 3 गुना ज्यादा है.
स्टडी के मुताबिक, AI का पर्यावरण में प्रभाव केवल सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है, बलकि इसमें डेटा सेंटर, स्पेशल चिप्स, कूलिंग इक्विपमेंट और सपोर्टिंग एनर्जी नेटवर्क भी शामिल हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं. एक और अहम परिणाम ये है कि AI के लगातार इस्तेमाल से एनर्जी डिमांड बढ़ती है. रिसर्चर्स का अनुमान है कि रोजमर्रा की बातचीत कुल ऊर्जा खपत का 80-90 फीसद हिस्सा होती है, जिसमें टेक्स्ट बेस्ड सवालों के मुकाबले इमेज और वीडियो जनरेशन के लिए काफी ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है. इन सब परिणामों को देखते हुए इस रिपोर्ट में पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स से भविष्य में इनोवेशन स्ट्रैटजी के लिए पारिस्थितिक प्रभाव को शामिल करने का आग्रह किया गया है.