/AI के चक्कर में सूख रहीं नदियां, 2030 तक पानी को तरसेगी 1.3 अरब आबादी! UN की स्टडी में खौफनाक खुलासा

स्टडी के मुताबिक, AI का पर्यावरण में प्रभाव केवल सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है, बलकि इसमें डेटा सेंटर, स्पेशल चिप्स, कूलिंग इक्विपमेंट और सपोर्टिंग एनर्जी नेटवर्क भी शामिल हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं. एक और अहम परिणाम ये है कि AI के लगातार इस्तेमाल से एनर्जी डिमांड बढ़ती है. रिसर्चर्स का अनुमान है कि रोजमर्रा की बातचीत कुल ऊर्जा खपत का 80-90 फीसद हिस्सा होती है, जिसमें टेक्स्ट बेस्ड सवालों के मुकाबले इमेज और वीडियो जनरेशन के लिए काफी ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है. इन सब परिणामों को देखते हुए इस रिपोर्ट में पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स से भविष्य में इनोवेशन स्ट्रैटजी के लिए पारिस्थितिक प्रभाव को शामिल करने का आग्रह किया गया है.