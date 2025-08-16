कम दाम में बड़ा धमाका! 20 हजार से कम में मिल रहे हैं ये 5 वॉटरप्रूफ 5G स्मार्टफोन, फीचर्स भी हैं दमदार

Waterproof 5G Phones: बारिश का मौसम भले ही गर्मी से राहत दिलाता है लेकिन कई बार यह परेशानी का वजह भी बन जाता है. बारिश के मौसम में भीगने के कारण कई बार स्मार्टफोन भी पानी के संपर्क में आ जाते हैं, इससे फोन के खराब होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई बजट 5G स्मार्टफोन आ गए हैं जो पानी से खराब नहीं होते. खास बात यह है कि इनकी कीमत भी 20 हजार रुपये से कम है. यानी अब आप बारिश, नमी या किसी भी मौसम में बेझिझक फोन इस्तेमाल कर सकते हैं.

बारिश का मौसम शुरू होते ही स्मार्टफोन यूजर्स की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि कैसे फोन को बारिश से बचाया जाए, लेकिन कैसा हो अगर आपका फोन ही वाटरप्रूफ हो. इससे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगा. तो अगर आप नया फोन लेनी की सोच रहे हैं तो इस बार जरूर ऐसे फोन लें जो बारिश में भीगने के बाद भी चलते रहें, यानी वाटरप्रूफ हों. आइए जानते हैं कौन से हैं ये फोन और क्या है इनकी खासियत

Moto Edge 50 Fusion

अगर आप 20 हजार से कम बजट वाले अच्छे फोन की तलाश में है तो आपके लिए Moto Edge 50 Fusion सबसे बेस्ट फोन है. इस फोन का 8+128GB मॉडल 18,999 रुपये कीमत के साथ मार्केट में आसानी से मिल रहा है. वहीं अगर आप बैंक ऑफर भी अप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत और कम हो सकती है. मोटो एज 50 फ्यूजन को IP68 रेटिंग मिली है और यह 30 मिनट तक 1.5 मीटर गहरे पानी में काम कर सकता है. इसके साथ ही इस फोन को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि इसे आप अंडरवाटर फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हैं. इस फोन में 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 एमएएच की बैटरी आपको मिल जाती है.

POCO X7 5G

20 हजार से कम कीमत वाले वाटरप्रूफ स्मार्टफोन की बात की जाए तो आपके पास दूसरा विकल्प POCO X7 5G का भी है. यह फोन आपको 16,999 रुपये कीमत में मिल जाएगा. पोको X7 5G भारत में 20,000 रुपये से कम कीमत में IP69 रेटिंग वाले पहले फोन में से एक था. यह 30 मिनट तक 2.5 मीटर तक पानी में बिना किसी खतरे के काम कर सकता है. आप इस फोन को पानी में लेकर बिना किसी डर के फोटो भी क्लिक कर सकते हैं. इस फोन में 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जिसका 1.5K रिजॉल्यूशन 2712×1220 पिक्सेल है. स्क्रीन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है.

मोटो G86 पावर

17,999 रुपये की कीमत वाला यह स्मार्टफोन वाकयी में काफी स्मार्ट है. Moto G86 Power 6720mAh की बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग इसके स्पेशल फीचर हैं. इसमें 6.7-इंच FHD+ p-OLED डिस्प्ले है और यह 8GB रैम के साथ मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 प्रोसेसर द्वारा संचालित है. इस फोन को पानी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है. तो आप इस फोन को भी खरीद सकते हैं.

Realme P3 5G

15,999 रुपये कीमत वाले इस फोन में आपको भर-भर के फीचर्स मिलते हैं. रियलमी P3 कंपनी का सबसे किफायती वॉटरप्रूफ फोन है. यह फोन IP69 रेटिंग के साथ आता है और कंपनी की मानें तो इस फोन को आप 30 मिनट तक 2.5 मीटर गहरे पानी में ले जा सकते हैं. यह पानी के अंदर भी फोटो और वीडियो भी बना सकता है, इसलिए आप इसे सीधे स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं.

शाओमी रेडमी नोट 14 5G

Xiaomi का फोन रेडमी नोट 14 5G भी आपकी बारिश में भीगने वाली टेंशन दूर कर सकता है. यह फोन 16,999 रुपये में मार्केट में मिल रहा है. इसमें 5110mAh की फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी और 6.67-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले है. यह डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंशन 7020 प्रोसेसर और 6GB रैम से लैस है.